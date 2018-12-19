Srеда в любой день недели. Новый ресторан SREДA в Туле

В Туле вот уже неделю как официально открылся новый ресторанный проект Srеда на Советской, 31.

В своей среде ресторан заставит почувствовать себя и мясоедов, и веганов, и тусовщиков, и искушенных интровертов.

Объединить разносторонний формат, сделав комфортную среду для каждого получается за счет команды проекта и начнём как раз с неё. Великолепная пятерка приложила руку к самым популярным и выдающимся заведениям пряничной столицы.

Шеф-повар Руслан Танцура. В наших краях не принято «ходить на шефа», но Руслан намерен привить тулякам эту культуру и уже удивляет своими нестандартными рецептами и виртуозной подачей. Непобедимых консерваторов он умаслит «классикой» в неожиданном прочтении, интерес к стейкам подогреет на испанской печи — хоспер, а опытных путешественников и приверед обезоружит неожиданными сочетаниями и соусами с европейских и азиатских полей.

Андрей Батосов. Бар-менеджер, миксолог коктейлей и просто ваш лучший друг. Знает все про напитки, их сочетания и культуру их употребления. Днём — белый и пушистый, как его Светлый бар, за которым можно уединиться в высоком кресле с широкой спинкой. Этот бар Андрей называет контактным: развалившись поудобнее, вы обсудите наболевшее, а может быть многозначительно помолчите вместе с ним. Темная сторона Батосова открывается в полночь. По выходным, за одну минут до полуночи, в 23.59, ресторан Srеда превращается в ночной бар Sreда: вечернее освещение превращается в танцевальный формат, повышается звуковое давление и градус коктейлей, и рядом с «тёмным» баром оживает танцпол.

Людмила Соколова. Управляющая проектом, в послужном списке которой только культовые заведения, …их имена слишком известны, чтобы их называть. Работать в команде и объединять под одной крышей душевную команду — ее главный козырь.



Людмила Соколова с Александром Шуровым.

Александр Шуров и Илья Фомин. Творческий дуэт организаторов праздничной индустрии, они не только запускали те самые площадки, про которые и стар и млад говорят «единственное нормальное место в городе», но и наверняка знаете этот тандем по организации частных мероприятий для ваших знакомых или Вас лично. Узнали? Теперь они открыли свой ресторан.

Площадку для уже своего детища команда выбрала, конечно же, в самом центре, но без лишнего пафоса! Ресторан расположился рядом с «белым домом», всего во 50 метрах от центральных улиц дворике, где в вечернее время без проблем припарковать машину, да и не заметить вывеску невозможно.

Атмосфера в ресторане днем и вечером очень спокойная, нерасторопная, легко забыться, всматриваясь в хитросплетения свисающей с ламп кольчуги, тут же просачивается салатовый мох сквозь решетки стен. Романтичная Srеда не исключает, однако, весёлые закрытые вечеринки или торжественный семейный ужин.

Повседневная Srеда порадует обедами с 11 до 17 часов, именно в это время ресторан приготовил специальное меню «деловой обед», где сохранил формат подачи блюд и качество ресторана в двух вариациях: два блюда за 310 рублей и три блюда за 360.

Кредо команды проекта — «Не портим время еды танцами». Основной клиент еды — это, во-первых, гурман, во-вторых, меломан. Как паста домашней лепки подаётся категорически с правильно подобранным соусом, так и песни последних 15 лет можно тщательно просеить, и подать во «вкусном» сочетании. Такая музыка не разочаровывает аудиторию, а скорее наоборот, органично способствует пищеварению. И при этом, девочки танцуют от восторга. Бинго!

Srеда тщательно отобрала любимые блюда из кухни европейских стран, смешала с восточными нотками и адаптировала рецепты под русский желудок и менталитет.

Sreda — ресторан и бар

Советская 31

8 (4872)38−40−08

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