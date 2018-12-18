Встреть Новый год с салютами от магазинов «Большой праздник»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Новый год без пиротехники, что зима без снега. Myslo.ru узнал у экспертов, как сделать праздник необычным и безопасным.

Бенгальские огни, хлопушки, салюты и фейерверки, цветные всполохи, раскрашивающие небо, под раскатистый грохот и шорох – это уже неотъемлемая часть традиции встречи наступившего года.

Именно поэтому надо заранее позаботиться не только о подарках для родных и друзей и новогоднем меню, но и о качественной пиротехнике, которая украсит ваш праздник и оставит только яркие воспоминания.

«Большой праздник» – один из самых крупных сетевых магазинов Тулы, работающих круглый год. А это уже гарантирует, что руководство пристально следит за соблюдением всех требований законодательства, предъявляемых к пиротехническим изделиям. То есть на каждый товар, подлежащий сертификации. Его всегда готовы предоставить продавцы по первому требованию покупателя.

Качество, кстати, проверяет не только производитель, получая сертификат, но и магазин «Большой праздник». У него есть собственная испытательная площадка, где тестируются пиротехнические изделия. Только после его успешного прохождения начинается сотрудничество с поставщиком.

Ассортимент каждого магазина «Большой праздник» насчитывает сотни салютов, фейерверков и другой пиротехнической продукции. Продавцы-консультанты всегда помогут с выбором, расскажут об особенностях фейерверков и при необходимости покажут презентационный ролик, где можно уже конкретно увидеть, как будет выглядеть тот или иной салют.

Возможность посмотреть презентационный ролик – очень важна, потому что иногда сложно сделать выбор, опираясь только на описание эффектов на упаковке и слова продавца. В магазинах «Большой праздник» же, покупая фейерверк, вы будете уверены, что именно берете.

Пиротехнические изделия – это продукция, которая имеет классификацию по классу опасности, а значит к каждой предъявляются свои требования безопасности. Соответственно, выбирать нужно только качественные изделия. Но как же на первый взгляд определить, сертифицированная продукция перед вами или нет. Просто посмотрите на упаковку.

Упаковка должна быть не мятой, без повреждений. Еще на ней не должно быть разводов от воды. Многие пиротехнические изделия доставляют в Россию по морю, и следы от высохшей воды говорят о том, что были нарушены условия хранения изделия.

Намокшая пиротехника непригодна для использования!

На ней должен быть указан контракт, по которому товар ввезен в Россию, номер сертификата, срок годности и инструкция на русском языке, в которой подробно и понятно изложены правила запуска.

Вся продукция магазинов «Большой праздник» соответствует этим требованиям, но продавцы на всякий случай всегда рассказывают особенности запуска пиротехники, чтобы с правилами безопасности были ознакомлены абсолютно все покупатели.

Продавцы магазина отмечают, что если соблюдать правила безопасности, то она не опасна. С связи с этим в «Большом празднике» не продают пиротехнику покупателям младше 16 лет.

Подготовка к Новому году – это всегда расходы. А значит неплохо было бы сэкономить, но не в ущерб качеству. За счет большого ассортимента магазинов «Большой праздник» всегда можно подобрать фейерверки или петарды на любой кошелек.

Кстати, «Большой праздник» может помочь не только с приобретением обычных салютов и фейерверков, но и профессиональных. Они относятся в 4 и 5 классу опасности и в розничной сети не продаются. Но поскольку с производители такой продукции сеть магазинов «Большой праздник» сотрудничает, то при необходимости может помочь с организацией таких масштабных шоу. Запускать, кстати, такие масштабные салюты могут только лицензированные организации.

Бонусом к этому для постоянных покупателей магазинов «Большой праздник» предусмотрена выгодная система скидок. Предоставляется она по дисконтной накопительной карте, скидка составляет от 5 до 20%. Карту можно передавать друзьям и знакомым: скидка быстрее накопится и все смогут совершить выгодную покупку.

Еще одна приятное для покупателей правило сети магазинов «Большой праздник» – не поднимать цены в период повышенного спроса. Наоборот есть сезонные акции и дополнительные скидки.

В целом же сеть магазинов «Большой праздник» – это полноценный супермаркет, где вы найдете все для любого праздника. Здесь есть все, чтобы красиво начать и эффектно завершить событие: от колпачков и гелевых шариков, пиньянов до оформления свадебных столок и фейерверков.

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Магазин «Большой праздник» в Туле:

ул. Радищева, 4

+7 (4872) 70-20-24



пр. Ленина, д 122, корп. 2

+7 (4872) 70-40-24



ул. Кутузова, 43Б

+7 (4872) 70-29-00