Грандиозное событие уходящего года: МаМа МIА открывает новый ресторан в центре Тулы!

Дизайн Grand Cafe очень стильный и одновременно по-домашнему теплый. А ужин в компании этой зеленоглазой красавицы обещает стать незабываемым!

«МаМа МIА» — самое популярное место в Туле, неоднократный победитель голосования «Народный выбор» на портале Myslo.ru — с гордостью представляет Grand Cafe, самое грандиозное из уже существующих сети ресторанов.

Площадь нового ресторана «МаМа МIА» — 600 кв. м. Это место обещает стать новым центром притяжения для тех людей, кто хочет провести время в компании друзей, отметить день рождения или просто прийти на бизнес-ланч с коллегами. Ресторан в самом сердце города вобрал в себя всё лучшее — разнообразную интернациональную кухню, уютную атмосферу и, самое главное, — многолетний опыт работы первоклассной команды!

Представьте себе оригинальный интерьер с игровой зоной, полезные блюда и вежливый персонал, который поможет организовать незабываемое торжество. «МаMа MIA» сочетает в себе главные достоинства концептуального ресторана для взрослых и детей.



Здесь вы можете со вкусом отпраздновать событие любого масштаба — от скромной семейной встречи или модной вечеринки в духе Baby Shower до фееричного детского дня рождения с приглашением любимых друзей

и родственников.





Кухня ресторана славится красивой подачей и великолепным вкусом. В кафе тщательно отбирают свежие сезонные продукты, чтобы сделать приготовленные блюда максимально полезными, сохранив все важнейшие витамины.

В «MaМa MIA» знают, как маленькие гости любят подражать взрослым, поэтому здесь разработано специальное меню с учетом особенностей детского организма без потери вкусовых качеств. Блюда с правильным сочетанием продуктов, приготовленные профессиональными поварами, поддержат веселое настроение без ущерба для здоровья.

В «MaМa MIA» уверены, что даже самый искушенный посетитель не останется равнодушным и по достоинству оценит авторские блюда бренд-шеф-повара Алексея Носова, ведь это человек с неуёмной энергией, который уже и сам успел стать брендом для всех любителей вкусной еды. Именно Алексей ввел в меню «MaМa MIA» эффектную черную пиццу, чёрную пасту с морепродуктами и пельмени из черного теста. А сейчас с его легкой руки в меню появились такие позиции фастгурмэ, как домашняя шаверма, крошка-картошка с разнообразными добавками, салат «Мимоза», винегрет с кремом из сельди, обожаемые молодежью роллы и сочные бургеры. Причем все блюда — в необычной подаче. А также в новом меню появились стейки, салаты, винные закуски и еще много всего аппетитного. Блюда из нового меню гармонично впишутся в ежедневный рацион. Здесь можно доступно позавтракать, сытно пообедать и вкусно поужинать.

Стоит отметить, что дизайн кафе очень стильный и одновременно по-домашнему уютный. Над территорией комфорта трудилось дизайнерское бюро Metr3. В основе интерьера, выполненного в стиле лофт, четыре материала — дерево, стекло, бетон и кирпич.



Мебель — изящная и эргономичная, стильные полки над баром, открытый огонь — всё это погружает посетителей в атмосферу комфорта.

Большой уютный зал заливает мягкий приглушённый свет хрустальных люстр, отчего атмосфера кафе становится особенно приятной.



В ожидании заказа можно несколько минут отдохнуть и расслабиться, наблюдая за ловкой работой бармена или за быстрыми и отлаженными движениями шеф-повара на открытой кухне, ведь всё кулинарное волшебство здесь создается на ваших глазах.



А еще можно сквозь большие панорамные окна наблюдать за жизнью города — окна выходят на оживленный и многолюдный Красноармейский проспект.



Уютно и волшебно красиво!

В новом ресторане «МаМа МIА» есть всё для ярких и веселых вечеров: сцена для выступления артистов и современное световое оформление. И конечно же, просторный танцпол для гостей.

Дети — самые любимые гости в кафе, а «MaMa MIA» растет вместе с ними, придумывая для них новые интересные программы, увлекательные развлечения, кулинарные мастер-классы.



В «MaМa MIA» всегда много детей самого разного возраста, и это неудивительно: здесь малышей не только вкусно накормят, но и развлекут по полной программе.



В каждом заведении сети кафе «MaМa MIA» создана специальная детская зона — с интерактивными стендами и столами, огромными двух-трехуровневыми лабиринтами, большим разнообразием игр на любой возраст. Здесь с удовольствием играют и малыши до года, и школьники.



Особая гордость нового ресторана — детский клуб с профессиональным беби-ситтером, который всегда присмотрит за вашим

любимым чадом и создаст уникальную игровую

атмосферу.



Здесь каждый ребенок найдет занятие по душе! А родители тем временем насладятся кулинарными шедеврами наших поваров.

В сети кафе стремятся к тому, чтобы время, проведенное с детьми, превратилось в отдых для родителей. В распоряжении малышей — просторная игровая зона, тематические домики, много игрушек, игровое интерактивно-сенсорное оборудование, лабиринт с мягкими стенами. В уютных домиках с маленькой мебелью, как раз для малышей, каждый гость «МаМа МIА» найдёт занятие по душе.



Кстати, вопросу безопасности в сети кафе «МаМа МIА» уделено особое значение и большое внимание. Каждый родитель, даже самый беспокойный, сможет безмятежно проводить время за своим столиком, наслаждаться вкусной едой и приятной беседой и в то же время видеть своего ребенка — детский клуб находится за безопасным стеклом и к тому же оснащен видеокамерами. Детки будут чувствовать себя здесь максимально комфортно и безопасно.



Теплые тона с яркими акцентами создают неповторимую приятную атмосферу.



«МаМа МIА» славится своими веселыми детскими праздниками. И в новом ресторане от традиций не отступают — если вы хотите устроить для своего ребенка праздник в новом большом ресторане на Советской, приходите! Каждое воскресенье с 16.00 до 18.00 здесь будут так же проходить детские праздники — с аниматорами, веселыми играми, конкурсами. Программа праздников разная во всех кафе. Вход свободный.



Также здесь будут проходить уроки Детской кулинарной школы, где вместе с профессиональными поварами дети приготовят настоящую итальянскую пиццу, построят пряничные домики, смешают сладкие детские коктейли. (0+)

К вашим услугам банкеты, фуршеты, свадьбы, дни рождения, детские праздники, круглосуточная доставка, самовывоз с большой скидкой, заказ тортов. И всё — как всегда на высшем уровне!



В детском клубе «MaМa MIA» будет интересно и малышам, и школьникам.



В AppStore и PlayMarket вышло полностью обновленное приложение «MaМa MIA». (6+) Оно стало еще удобнее. Здесь можно изучить меню, сделать заказ и сразу оплатить его картой (оплата возможна и при получении!). В приложении регулярно появляются новые акции и скидки. Хотите попробовать новое блюдо или выбираете, в каком кафе «MaМa MIA» провести вечер? В приложении можно почитать отзывы и сделать выбор.

Оцените новый формат семейного отдыха!

Новогодние чудеса — детям!

Сеть ресторанов «МаМа МIА» приглашает всех туляков принять участие в благотворительной акции под названием «Чудеса детям».



Знаменитый писатель Лев Николаевич Тол­стой говорил: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». Сотрудники «МаМа МIА» на деле доказывают правоту и актуальность слов нашего великого земляка.



Милосердие — одно из самых трогательных слов русского языка. Оно принадлежит к тем вдохновляющим понятиям, которые в суете дня так часто произносятся в полной небрежности. Но ведь милосердие, добросердечность, умение сопереживать и помогать тому, кто страдает, — исконные черты русского народа. Главная задача и цель этого проекта — научить детей и взрослых милосердию, состраданию, показать им, что делать добро, оказывать посильную помощь нуждающимся — это несложно и очень приятно.



Благотворительная акция «Чудеса детям» станет традиционной в Туле. Уже в январе 2019 года сеть ресторанов «МаМа МIА» проведет несколько благотворительных акций для детей из многодетных и малообеспеченных семей, находящихся под опекой, и для детей из семей социального риска в Туле и области. «МаМа МIА» организует праздники для ребят, различные развлекательные меро­приятия, проведет мастер-классы в новом ресторане «МаМа МIА» на Советской. Для всех членов команды «МаМа МIА» эта акция — возможность показать тульским семьям с небольшим достатком, что мир большой и яркий, люди — добрые и отзывчивые, а приготовить вкусную еду не так уж и сложно. В акцию «Чудеса детям» все сотрудники «МаМа МIА» вложили частичку своего сердца и души.



Добрый Дедушка Мороз приглашает детишек на Рождественскую елку 5 января. Будет много веселья, конкурсов и подарков!



Первая Рождественская елка для детей состоится 5 января 2019 года в 12.00. (0+) Чтобы принять участие в празднике, надо записаться по телефону 555−888 или 8−902−698−21−95. Праздник проводится бесплатно.



Команда «МаМа МIА» мечтает сделать такие встречи постоянными, поэтому приглашает всех неравнодушных предпринимателей региона объединиться и вместе дарить детям праздник, дарить тепло наших сердец.

*ООО «МаМа МИА» ОГРН 1117154016836 юридический адрес: 300002, Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, дом № 16

Адреса ресторанов в Туле

ТЦ «Куклы», ул. Советская, 10, 2-й этаж.

ул. Октябрьская, 16.

ул. Демонстрации, 1-а.

Красноармейский пр., 17-а.

Единая справочная служба: тел. 555−888.

mamamia-pizza.ru

Вконтакте

Instagram

Facebook