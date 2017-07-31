Натяжные потолки: где в Туле сделают на «отлично»?

Фото Дмитрия Дзюбина и компаний.

Затеяли ремонт? А начать, по традиции, решили с потолков? Тогда наш обзор компаний, предлагающих услуги по установке натяжных потолков, будет вам полезен.

«УютHome»: производство и монтаж натяжных потолков

г. Тула, ул. Железнодорожная, 51а, офис 15

+7(961)261-41-51

+7(4872)58-72-51

yut-home71.ru

vk.com/yuthome71

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Компания «УютHome» занимается установкой натяжных потолков в Туле и области. Основной принцип компании - работать качественно, быстро и недорого, при этом обеспечивая максимально комфортные условия для своих клиентов. Оцените преимущества «УютHome»:

Высокое качество. Компания сотрудничает с ведущими производителями полотен, вот почему потолки, установленные «УютHome», сделаны на совесть. Они прослужат вам долгое время!

Быстрый монтаж. Вы оставляете заявку, и специалисты компании готовы выехать к вам сразу, в день обращения - для замеров и предварительной консультации. Весь процесс монтажа занимает 1-2 дня в зависимости от сложности работы.

Высококвалифицированные специалисты. Все монтажники компании имеют большой опыт работы в своей профессиональной сфере. Они продумали и реализовали сотни проектов, многие - повышенной сложности. Их нестандартное мышление позволит вам воплотить в жизнь самые смелые интерьерные мечты.

Все монтажники компании имеют большой опыт работы в своей профессиональной сфере. Они продумали и реализовали сотни проектов, многие - повышенной сложности. Их нестандартное мышление позволит вам воплотить в жизнь самые смелые интерьерные мечты. Гарантия качества. «УютHome» - это гарантия высокого качества. Ведь специалисты компании для работы используют долговечные материалы.

Акции и скидки. Компания регулярно открывает новые предложения для своих клиентов. Следите за ними на сайте yut-home71.ru

?Так, например, «УютHome» предоставляет скидки пенсионерам и владельцам соцжилья.

Другое выгодное предложение - скидка на установку натяжного потолка, при условии, что замеры были сделаны другой компанией, которая запросила слишком высокую цены. В таком случае «УютHome» cделает свою работу для вас дешевле.

Возможность рассрочки. Компания готова предоставить вам рассрочку на выгодных и приятных условиях.

Натяжные потолки «Ареал»

г.Тула ул. Болдина, 98 оф. 214

8 (4872) 38-46-46

8 (910) 945-55-56

Компания «Ареал» работает в Туле и области уже более 13 лет. За это время она заслужила хорошую репутацию и многочисленные положительные отзывы. Компания изготавливает и устанавливает натяжные потолки. Накопленный опыт позволяет «Ареалу» делать натяжные потолки любой сложности по приемлемым ценам. Перед продажей весь товар тщательно проверяется, а на используемую пленку имеются все необходимые сертификаты соответствия. «Ареал» воплотит ваши смелые идеи. Компания устанавливает любые виды натяжных потолков: глянцевые матовые; акустические;

с фотопечатью; двухуровневые;

3D;

фактурные;

детские;

парящие;

и многие другие

Натяжной потолок от компании «Ареал» украсит любые апартаменты, с легкостью превратив вашу квартиру в волшебный замок или планетарий. Впечатляющие визуальные эффекты, разработанные дизайнерами компании, создадут лёгкое и романтическое настроение. Даже простейший по своей конструкции потолок - настоящее чудо: с его помощью можно создавать декор не только по всей потолочной площади, но и на отдельных участках. Подобные конструкции идеальным образом вписываются в любой интерьер: от стиля «classic» до хай-тека. «Ареал» изготавливает натяжные потолки из качественной пленки ПВХ любых фактур и расцветок. Таким образом, можно подобрать варианты красивых потолков для любых помещений. С ассортиментом вы можете ознакомиться в каталоге. Если сравнивать натяжные потолки с другими видами покрытий, то стоит отметить, что они обладают целым рядом преимуществ: привлекательная цена: ПВХ пленки стоят дешевле, чем полиэстеровая ткань;

быстрый монтаж без грязи и пыли. Для этого у компании есть все необходимые средства.

высокая прочность и влагоустойчивость - владельцы квартиры могут быть уверены, что в случае затопления, потолок не пропустит воду. Он выдерживает до 100 кг на 1 квадратный метр;

неприхотливость в уходе: достаточно протирать натяжные потолки влажной тряпкой без применения абразивных материалов.

стойкость к коррозии: на их поверхности не скапливается конденсат;

широкий ассортимент цветовых решений и фактур, а также возможность создания многоуровневых вариантов. Оформить заказ в «Ареал» очень просто. Как правило, установка выполняется на завершающих этапах ремонта, по окончанию всех черновых работ. Вызвать мастера для замера необходимо после подготовки стен к поклейке обоев. Монтаж изделия занимает примерно 4 часа. Перед этим помещение нужно тщательным образом подготовить. По его периметру к стенам комнаты должен быть свободный доступ, а поверхность потолка надо очистить от плохо закрепленных и неровных элементов.

Оформив on-line заказ на натяжные потолки, Вы получаете честную скидку от компании в размере 15% от стоимости заказа.

Rem-Proekt: комплексные решения в сфере потолков

Тула, ул. Советская, 59, офис 210

8-(4872)-588-788

8-(4872)79-01-44

rem-proekt.com

Rem-Proekt - это комплексные решения в сфере потолков как для квартир, домов, так и для офисов. Компания работает на рынке с 2007 года. За это время она накопила опыт, позволяющий оказывать максимально качественные услуги в сфере натяжных потолков.

Rem-proekt предлагает большой выбор натяжных потолков от ведущих европейских компаний. Разнообразие материалов, цветовых исполнений и ценовых категорий, предлагаемых этой компанией, удовлетворит потребности любого клиента:

матовые потолки. Поверхность поглощает солнечный свет, не отражает предметы интерьера, не бликует. Подходят для любого типа помещений, идеально для спальни.

глянец (лаковый). Такой потолок создаст зеркальное полотно, зрительно увеличивающее объем комнаты.

бесшовные потолки. Чаще всего используются в классических уютных интерьерах для спален, гостиных, детских.

тканевые потолки. Они отличаются повышенной прочностью, долговечностью и, вместе с тем, гибкостью и эластичностью.

фотопечать на натяжных потолках. Фотопечать наносится на любой вид натяжного потолка. Может быть напечатано какое угодно изображение: все зависит от ваших пожеланий.

двухуровневые и многоуровневые потолки. За счет них можно визуально увеличить высоту потолков, разбить на зоны пространство комнаты.

потолки с подсветкой;

потолки, имитирующие звёздное небо.

Для удобства клиентов предусмотрены различные виды оплаты: наличный, безналичный расчёт, а также возможна покупка в рассрочку. Сделайте потолки вашей мечты сегодня, а оплатить их сможете позже.

Воспользуйтесь выгодными акциями при заказе натяжных потолков от Rem-proekt.

Вы можете ознакомиться с ними на сайте компании.

Rem-Proekt выполняет и другие работы. Среди них: монтаж подсветки, слив воды с потолка, обработка от плесени, шумоизоляция, ремонт потолка, дизайн потолка, установка плинтусов, потолочных балок, угловых элементов и т.д.

Натяжные потолки BRAVO

Тула, ул. Жуковского, 40.

+7-903-840-49-79

+7 (4872) 253-252

bravo71.ru

BRAVO - ваш надежный помощник в создании красивых и надежных натяжных потолков. Их разработкой и установкой компания занимается уже 10 лет. За это время она реализовала сотни проектов и хорошо зарекомендовала себя на тульском рынке. Ведь к каждому клиенту у BRAVO - индивидуальный подход.

Теперь компания - крупнейший производитель натяжных потолков в регионе.

Большое разнообразие материалов, фактур и цветовых решений дает BRAVO возможность делать интерьер вашего помещения эксклюзивным и привлекательным. Такую возможность дает современное качественное оборудование - станки, которые компания BRAVO использует для своей работы.

Заказывая натяжные потолки в нашей компании по выгодной цене, вы получаете:

Покрытия любого типа и размера

До 3 лет гарантии на монтажные работы.

До 30 лет гарантии качества пвх потолка.

Выезд специалиста в любое удобное для вас время.

Бесплатные замеры на месте.

Быстрый монтаж и качественный результат.

Оценить профессионализм и мастерство сотрудников BRAVO, а также ознакомиться с готовыми работами, вы можете здесь.

В спектр услуг BRAVO также входит регулярное техническое обслуживание, что позволяет поддерживать безупречный внешний вид потолочного покрытия и продлевать срок его эксплуатации.

Прямое сотрудничество с надежными производителями потолочных покрытий из-за границы позволяет компании контролировать качество своей продукции и предоставлять конкурентные цены на все виды своих разработок.

Работа без посредников дает BRAVO возможность держать свою марку на высоком уровне и предлагать своим клиентам должное качество работы.

- Каждая конструкция, разработанная нами, характеризуется высокой прочностью, влагостойкостью, стойкостью к коррозии и неприхотливостью в уходе. Даже при заливе наша пленка сможет легко выдержать до 100 литров воды. Наш собственный эксперимент показал выдержку в 200 литров, - говорят в компании.

Секрет надежности в том, что в основу работы компании заложен прочный и экологически чистый материал бельгийского производства. Цена таких потолков вас приятно удивит, а качество порадует.