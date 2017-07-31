Натяжные потолки: где в Туле сделают на «отлично»?
Затеяли ремонт? А начать, по традиции, решили с потолков? Тогда наш обзор компаний, предлагающих услуги по установке натяжных потолков, будет вам полезен.
«УютHome»: производство и монтаж натяжных потолков
г. Тула, ул. Железнодорожная, 51а, офис 15
+7(961)261-41-51
+7(4872)58-72-51
Компания «УютHome» занимается установкой натяжных потолков в Туле и области. Основной принцип компании - работать качественно, быстро и недорого, при этом обеспечивая максимально комфортные условия для своих клиентов. Оцените преимущества «УютHome»:
- Высокое качество. Компания сотрудничает с ведущими производителями полотен, вот почему потолки, установленные «УютHome», сделаны на совесть. Они прослужат вам долгое время!
- Быстрый монтаж. Вы оставляете заявку, и специалисты компании готовы выехать к вам сразу, в день обращения - для замеров и предварительной консультации. Весь процесс монтажа занимает 1-2 дня в зависимости от сложности работы.
- Высококвалифицированные специалисты. Все монтажники компании имеют большой опыт работы в своей профессиональной сфере. Они продумали и реализовали сотни проектов, многие - повышенной сложности. Их нестандартное мышление позволит вам воплотить в жизнь самые смелые интерьерные мечты.
- Гарантия качества. «УютHome» - это гарантия высокого качества. Ведь специалисты компании для работы используют долговечные материалы.
- Акции и скидки. Компания регулярно открывает новые предложения для своих клиентов. Следите за ними на сайте yut-home71.ru
?Так, например, «УютHome» предоставляет скидки пенсионерам и владельцам соцжилья.
Другое выгодное предложение - скидка на установку натяжного потолка, при условии, что замеры были сделаны другой компанией, которая запросила слишком высокую цены. В таком случае «УютHome» cделает свою работу для вас дешевле.
- Возможность рассрочки. Компания готова предоставить вам рассрочку на выгодных и приятных условиях.
Натяжные потолки «Ареал»
8 (910) 945-55-56
Компания «Ареал» работает в Туле и области уже более 13 лет. За это время она заслужила хорошую репутацию и многочисленные положительные отзывы. Компания изготавливает и устанавливает натяжные потолки.
Накопленный опыт позволяет «Ареалу» делать натяжные потолки любой сложности по приемлемым ценам. Перед продажей весь товар тщательно проверяется, а на используемую пленку имеются все необходимые сертификаты соответствия.
«Ареал» воплотит ваши смелые идеи. Компания устанавливает любые виды натяжных потолков:
- глянцевые
- матовые;
- акустические;
- с фотопечатью;
- двухуровневые;
- 3D;
- фактурные;
- детские;
- парящие;
- и многие другие
Натяжной потолок от компании «Ареал» украсит любые апартаменты, с легкостью превратив вашу квартиру в волшебный замок или планетарий. Впечатляющие визуальные эффекты, разработанные дизайнерами компании, создадут лёгкое и романтическое настроение. Даже простейший по своей конструкции потолок - настоящее чудо: с его помощью можно создавать декор не только по всей потолочной площади, но и на отдельных участках. Подобные конструкции идеальным образом вписываются в любой интерьер: от стиля «classic» до хай-тека.
«Ареал» изготавливает натяжные потолки из качественной пленки ПВХ любых фактур и расцветок. Таким образом, можно подобрать варианты красивых потолков для любых помещений. С ассортиментом вы можете ознакомиться в каталоге.
Если сравнивать натяжные потолки с другими видами покрытий, то стоит отметить, что они обладают целым рядом преимуществ:
- привлекательная цена: ПВХ пленки стоят дешевле, чем полиэстеровая ткань;
- быстрый монтаж без грязи и пыли. Для этого у компании есть все необходимые средства.
- высокая прочность и влагоустойчивость - владельцы квартиры могут быть уверены, что в случае затопления, потолок не пропустит воду. Он выдерживает до 100 кг на 1 квадратный метр;
- неприхотливость в уходе: достаточно протирать натяжные потолки влажной тряпкой без применения абразивных материалов.
- стойкость к коррозии: на их поверхности не скапливается конденсат;
- широкий ассортимент цветовых решений и фактур, а также возможность создания многоуровневых вариантов.
Оформить заказ в «Ареал» очень просто. Как правило, установка выполняется на завершающих этапах ремонта, по окончанию всех черновых работ. Вызвать мастера для замера необходимо после подготовки стен к поклейке обоев. Монтаж изделия занимает примерно 4 часа. Перед этим помещение нужно тщательным образом подготовить. По его периметру к стенам комнаты должен быть свободный доступ, а поверхность потолка надо очистить от плохо закрепленных и неровных элементов.
Оформив on-line заказ на натяжные потолки, Вы получаете честную скидку от компании в размере 15% от стоимости заказа.
Rem-Proekt: комплексные решения в сфере потолков
Тула, ул. Советская, 59, офис 210
8-(4872)-588-788
8-(4872)79-01-44
Rem-Proekt - это комплексные решения в сфере потолков как для квартир, домов, так и для офисов. Компания работает на рынке с 2007 года. За это время она накопила опыт, позволяющий оказывать максимально качественные услуги в сфере натяжных потолков.
Rem-proekt предлагает большой выбор натяжных потолков от ведущих европейских компаний. Разнообразие материалов, цветовых исполнений и ценовых категорий, предлагаемых этой компанией, удовлетворит потребности любого клиента:
- матовые потолки. Поверхность поглощает солнечный свет, не отражает предметы интерьера, не бликует. Подходят для любого типа помещений, идеально для спальни.
- глянец (лаковый). Такой потолок создаст зеркальное полотно, зрительно увеличивающее объем комнаты.
- бесшовные потолки. Чаще всего используются в классических уютных интерьерах для спален, гостиных, детских.
- тканевые потолки. Они отличаются повышенной прочностью, долговечностью и, вместе с тем, гибкостью и эластичностью.
- фотопечать на натяжных потолках. Фотопечать наносится на любой вид натяжного потолка. Может быть напечатано какое угодно изображение: все зависит от ваших пожеланий.
- двухуровневые и многоуровневые потолки. За счет них можно визуально увеличить высоту потолков, разбить на зоны пространство комнаты.
- потолки с подсветкой;
- потолки, имитирующие звёздное небо.
Для удобства клиентов предусмотрены различные виды оплаты: наличный, безналичный расчёт, а также возможна покупка в рассрочку. Сделайте потолки вашей мечты сегодня, а оплатить их сможете позже.
Воспользуйтесь выгодными акциями при заказе натяжных потолков от Rem-proekt.
Вы можете ознакомиться с ними на сайте компании.
Rem-Proekt выполняет и другие работы. Среди них: монтаж подсветки, слив воды с потолка, обработка от плесени, шумоизоляция, ремонт потолка, дизайн потолка, установка плинтусов, потолочных балок, угловых элементов и т.д.
Натяжные потолки BRAVO
Тула, ул. Жуковского, 40.
+7-903-840-49-79
+7 (4872) 253-252
BRAVO - ваш надежный помощник в создании красивых и надежных натяжных потолков. Их разработкой и установкой компания занимается уже 10 лет. За это время она реализовала сотни проектов и хорошо зарекомендовала себя на тульском рынке. Ведь к каждому клиенту у BRAVO - индивидуальный подход.
Теперь компания - крупнейший производитель натяжных потолков в регионе.
Большое разнообразие материалов, фактур и цветовых решений дает BRAVO возможность делать интерьер вашего помещения эксклюзивным и привлекательным. Такую возможность дает современное качественное оборудование - станки, которые компания BRAVO использует для своей работы.
Заказывая натяжные потолки в нашей компании по выгодной цене, вы получаете:
- Покрытия любого типа и размера
- До 3 лет гарантии на монтажные работы.
- До 30 лет гарантии качества пвх потолка.
- Выезд специалиста в любое удобное для вас время.
- Бесплатные замеры на месте.
- Быстрый монтаж и качественный результат.
Оценить профессионализм и мастерство сотрудников BRAVO, а также ознакомиться с готовыми работами, вы можете здесь.
В спектр услуг BRAVO также входит регулярное техническое обслуживание, что позволяет поддерживать безупречный внешний вид потолочного покрытия и продлевать срок его эксплуатации.
Прямое сотрудничество с надежными производителями потолочных покрытий из-за границы позволяет компании контролировать качество своей продукции и предоставлять конкурентные цены на все виды своих разработок.
Работа без посредников дает BRAVO возможность держать свою марку на высоком уровне и предлагать своим клиентам должное качество работы.
- Каждая конструкция, разработанная нами, характеризуется высокой прочностью, влагостойкостью, стойкостью к коррозии и неприхотливостью в уходе. Даже при заливе наша пленка сможет легко выдержать до 100 литров воды. Наш собственный эксперимент показал выдержку в 200 литров, - говорят в компании.
Секрет надежности в том, что в основу работы компании заложен прочный и экологически чистый материал бельгийского производства. Цена таких потолков вас приятно удивит, а качество порадует.
BRAVO воплощает в реальность ваши самые смелые идеи!