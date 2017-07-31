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Натяжные потолки: где в Туле сделают на «отлично»?

Фото Дмитрия Дзюбина и компаний.
Партнерский материал

Натяжные потолки: где в Туле сделают на «отлично»?

Затеяли ремонт? А начать, по традиции, решили с потолков? Тогда наш обзор компаний, предлагающих услуги по установке натяжных потолков, будет вам полезен. 

«УютHome»: производство и монтаж натяжных потолков

г. Тула, ул. Железнодорожная, 51а, офис 15

+7(961)261-41-51

+7(4872)58-72-51

yut-home71.ru

vk.com/yuthome71

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Компания «УютHome» занимается установкой натяжных потолков в Туле и области. Основной принцип компании - работать качественно, быстро и недорого, при этом обеспечивая максимально комфортные условия для своих клиентов. Оцените преимущества «УютHome»:

  • Высокое качество. Компания сотрудничает с ведущими производителями полотен, вот почему потолки, установленные «УютHome», сделаны на совесть. Они прослужат вам долгое время! 

  • Быстрый монтаж. Вы оставляете заявку, и специалисты компании готовы выехать к вам сразу, в день обращения - для замеров и предварительной консультации. Весь процесс монтажа занимает 1-2 дня в зависимости от сложности работы. 

  • Высококвалифицированные специалисты. Все монтажники компании имеют большой опыт работы в своей профессиональной сфере. Они продумали и реализовали сотни проектов, многие - повышенной сложности. Их нестандартное мышление позволит вам воплотить в жизнь самые смелые интерьерные мечты. 
  • Гарантия качества. «УютHome» - это гарантия высокого качества. Ведь специалисты компании для работы используют долговечные материалы. 

  • Акции и скидки. Компания регулярно открывает новые предложения для своих клиентов. Следите за ними на сайте yut-home71.ru

?Так, например, «УютHome» предоставляет скидки пенсионерам и владельцам соцжилья. 

Другое выгодное предложение - скидка на установку натяжного потолка, при условии, что замеры были сделаны другой компанией, которая запросила слишком высокую цены. В таком случае «УютHome» cделает свою работу для вас дешевле. 

  • Возможность рассрочки.  Компания готова предоставить вам рассрочку на выгодных и приятных условиях. 
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Натяжные потолки «Ареал»

г.Тула ул. Болдина, 98 оф. 214
8 (4872) 38-46-46

8 (910) 945-55-56

arealtula.ru
vk.com/club134831844

 

Компания «Ареал» работает в Туле и области уже более 13 лет. За это время она заслужила хорошую репутацию и многочисленные положительные отзывы. Компания изготавливает и устанавливает натяжные потолки. 

Накопленный опыт позволяет «Ареалу» делать натяжные потолки любой сложности по приемлемым ценам. Перед продажей весь товар тщательно проверяется, а на используемую пленку имеются все необходимые сертификаты соответствия.

«Ареал» воплотит ваши смелые идеи. Компания устанавливает любые виды натяжных потолков:

  • глянцевые 

  • матовые;

  • акустические;
  • с фотопечатью;

  • двухуровневые;
  • 3D;
  • фактурные;
  • детские;
  • парящие;
  • и многие другие

Натяжной потолок от компании «Ареал» украсит любые апартаменты, с легкостью превратив вашу квартиру в волшебный замок или планетарий. Впечатляющие визуальные эффекты, разработанные дизайнерами компании, создадут лёгкое и романтическое настроение. Даже простейший по своей конструкции потолок - настоящее чудо: с его помощью можно создавать декор не только по всей потолочной площади, но и на отдельных участках. Подобные конструкции идеальным образом вписываются в любой интерьер: от стиля «classic» до хай-тека.

«Ареал» изготавливает натяжные потолки из качественной пленки ПВХ любых фактур и расцветок. Таким образом, можно подобрать варианты красивых потолков для любых помещений. С ассортиментом вы можете ознакомиться в каталоге.

Если сравнивать натяжные потолки с другими видами покрытий, то стоит отметить, что они обладают целым рядом преимуществ:

  • привлекательная цена: ПВХ пленки стоят дешевле, чем полиэстеровая ткань;
  • быстрый монтаж без грязи и пыли. Для этого у компании есть все необходимые средства.
  • высокая прочность и влагоустойчивость - владельцы квартиры могут быть уверены, что в случае затопления, потолок не пропустит воду. Он выдерживает до 100 кг на 1 квадратный метр;
  • неприхотливость в уходе: достаточно протирать натяжные потолки влажной тряпкой без применения абразивных материалов.
  • стойкость к коррозии: на их поверхности не скапливается конденсат;
  • широкий ассортимент цветовых решений и фактур, а также возможность создания многоуровневых вариантов.

Оформить заказ в «Ареал» очень просто. Как правило, установка выполняется на завершающих этапах ремонта, по окончанию всех черновых работ. Вызвать мастера для замера необходимо после подготовки стен к поклейке обоев. Монтаж изделия занимает примерно 4 часа. Перед этим помещение нужно тщательным образом подготовить. По его периметру к стенам комнаты должен быть свободный доступ, а поверхность потолка надо очистить от плохо закрепленных и неровных элементов.

Оформив on-line заказ на натяжные потолки, Вы получаете честную скидку от компании в размере 15% от стоимости заказа.

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Rem-Proekt: комплексные решения в сфере потолков 

Тула, ул. Советская, 59, офис 210

8-(4872)-588-788

8-(4872)79-01-44

rem-proekt.com

Rem-Proekt - это комплексные решения в сфере потолков как для квартир, домов, так и для офисов. Компания работает на рынке с 2007 года. За это время она накопила опыт, позволяющий оказывать максимально качественные услуги в сфере натяжных потолков. 

Rem-proekt предлагает большой выбор натяжных потолков от ведущих европейских компаний. Разнообразие материалов, цветовых исполнений и ценовых категорий, предлагаемых этой компанией, удовлетворит потребности любого клиента:

  • матовые потолки. Поверхность поглощает солнечный свет, не отражает предметы интерьера, не бликует. Подходят для любого типа помещений, идеально для спальни.
  • глянец (лаковый). Такой потолок создаст зеркальное полотно, зрительно увеличивающее объем комнаты. 
  • бесшовные потолки. Чаще всего используются в классических уютных интерьерах для спален, гостиных, детских.
  • тканевые потолки. Они отличаются повышенной прочностью, долговечностью и, вместе с тем, гибкостью и эластичностью. 
  • фотопечать на натяжных потолках. Фотопечать наносится на любой вид натяжного потолка. Может быть напечатано какое угодно изображение: все зависит от ваших пожеланий. 

  • двухуровневые и многоуровневые потолки. За счет них можно визуально увеличить высоту потолков, разбить на зоны пространство комнаты. 

  • потолки с подсветкой;
  • потолки, имитирующие звёздное небо.

Для удобства клиентов предусмотрены различные виды оплаты: наличный, безналичный расчёт, а также возможна покупка в рассрочку. Сделайте потолки вашей мечты сегодня, а оплатить их сможете позже.

Воспользуйтесь выгодными акциями при заказе натяжных потолков от Rem-proekt.

Вы можете ознакомиться с ними на сайте компании.

Rem-Proekt выполняет и другие работы. Среди них: монтаж подсветки, слив воды с потолка, обработка от плесени, шумоизоляция, ремонт потолка, дизайн потолка, установка плинтусов, потолочных балок, угловых элементов и т.д.

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Натяжные потолки BRAVO

Тула, ул. Жуковского, 40.

+7-903-840-49-79

+7 (4872) 253-252

bravo71.ru

BRAVO - ваш надежный помощник в создании красивых и надежных натяжных потолков. Их разработкой и установкой компания занимается уже 10 лет. За это время она реализовала сотни проектов и хорошо зарекомендовала себя на тульском рынке. Ведь к каждому клиенту у BRAVO  - индивидуальный подход.

Теперь компания - крупнейший производитель натяжных потолков в регионе. 

Большое разнообразие материалов, фактур и цветовых решений дает BRAVO возможность делать интерьер вашего помещения эксклюзивным и привлекательным. Такую возможность дает современное качественное оборудование - станки, которые компания BRAVO  использует для своей работы. 

Заказывая натяжные потолки в нашей компании по выгодной цене, вы получаете:

  • Покрытия любого типа и размера
  • До 3 лет гарантии на монтажные работы.
  • До 30 лет гарантии качества пвх потолка.
  • Выезд специалиста в любое удобное для вас время.
  • Бесплатные замеры на месте.
  • Быстрый монтаж и качественный результат.

Оценить профессионализм и мастерство сотрудников BRAVO, а также ознакомиться с готовыми работами, вы можете здесь

В спектр услуг BRAVO также входит регулярное техническое обслуживание, что позволяет поддерживать безупречный внешний вид потолочного покрытия и продлевать срок его эксплуатации.

Прямое сотрудничество с надежными производителями потолочных покрытий из-за границы позволяет компании контролировать качество своей продукции и предоставлять конкурентные цены на все виды своих разработок.

Работа без посредников дает BRAVO возможность держать свою марку на высоком уровне и предлагать своим клиентам должное качество работы.

- Каждая конструкция, разработанная нами, характеризуется высокой прочностью, влагостойкостью, стойкостью к коррозии и неприхотливостью в уходе. Даже при заливе наша пленка сможет легко выдержать до 100 литров воды. Наш собственный эксперимент показал выдержку в 200 литров, - говорят в компании. 

Секрет надежности в том, что в основу работы компании заложен прочный и экологически чистый материал бельгийского производства. Цена таких потолков вас приятно удивит, а качество порадует.

BRAVO воплощает в реальность ваши самые смелые идеи! 

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Автор: Вероника Левина, 31 июля, в 12:34 0
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