Андрей Чадов: Могу жениться на Ольге Бузовой

Фото Алексея Пирязева.

Актер приехал в Тулу со спектаклем «Шестикрылая Серафима». В эксклюзивном интервью Myslo он рассказал об иронии судьбы, способах пиара и «попкорновом» кино.

Андрей Чадов в Туле впервые. Но о городе он наслышан: знает, что здесь самые вкусные пряники, искусные оружейники и настоящие самовары.

«Шестикрылая Серафима» - первый спектакль Андрея после долгого перерыва работы в театре. Его герой – один из шести мужчин, по сюжету влюбленных в прекрасную женщину Серафиму.

Персонажу Андрея хочется сопереживать: то ли из-за качественной актерской игры, то ли из-за характера самой роли. Как бы то ни было, на театральной сцене актер смотрится достойно.

Но поговорили мы, в первую очередь, о кино.

– Андрей, как обстоят дела со съемками? Есть предложения?

– Да. Сейчас мы работаем над сериалом «Приставы». Это, если честно, первый правительственный заказ в моей жизни. Многосерийный фильм рассказывает о судебных приставах, которые добросовестно несут свою службу. Наверное, это сделано для того, чтобы показать профессию с выгодной стороны и дать зрителю понять: среди их брата есть хорошие, честные люди.

– Ваш последний телепроект – «Мафия: Игра на выживание», фантастический фильм режиссера Сарика Андреасяна. Там Вам пришлось играть больного раком. Фильм получил довольно негативную оценку критиков и журналистов. А как Вы воспринимаете эту историю?

– Негативную оценку, правда? Я просто не читал отзывы. На самом деле, «Мафия» – попкорновое кино, которое не требует глубокого погружения в роль. Вот в фильме «Живой» такой эффект был: эта картина изменила меня, позволила духовно вырасти. С «Мафией» – совсем другая история. Я сомневался, соглашаться ли мне на съемки, ведь раньше мне не приходилось играть неизлечимо больного человека. Даже в церковь ходил, чтобы с батюшкой посоветоваться. Он одобрил: мол, нет в этом греха.



Андрей Чадов с актрисой Викторией Масловой на съемках фильма «Мафия: Игра на выживание».

– Если честно, впервые вижу вас на театральной сцене...

– Я 15 лет не выходил на нее. Даже больше, наверное… И сейчас, играя для людей, а не для камеры, я чувствую нереальный восторг. Когда я обучался в театральном институте, нам запрещали участвовать в сторонних проектах. Я, как и другие студенты, выходил на сцену только в рамках учебных дисциплин.

Однако предложения о съемках сыпались в большом количестве: и вот я, нарушив правила, согласился.

За это меня лишили права участвовать в дипломных спектаклях. Если честно, тогда это свело мою любовь к театральному искусству на нет. Киноколесо закрутилось, один проект сменялся другим, и так было на протяжении многих лет. При этом меня не раз звали играть в спектаклях, но я не находил героя, которого мог бы прочувствовать. А без этого ощущения и влюбленности в свое дело я не могу работать. Когда мне предложили историю «Шестикрылой Серафимы», я, наконец, вернулся к давно забытому чувству: в сердце вновь поселился театр.

– Но ведь Вы не сразу добились успеха. Кажется, Вам даже отказывали в поступлении в театральный вуз. Что тогда помогало Вам бороться за свою мечту, не опускать руки?

– Хороший вопрос. Даже не знаю… Сила воли, наверное. Я пытался идти до конца по выбранной дороге: такие черты характера открываются, когда ты полностью уверен в своем профессиональном выборе. В любом деле есть взлеты и падения. Иногда ситуация накаляется до предела, и думаешь: «Да к черту это все!». Но что-то внутри тебя подсказывает: надо подняться, успокоиться, завершить начатое. Институты от меня действительно отказывались.

Во ВГИКе и вовсе сказали, что у меня не кинематографическое лицо: мол, все, до свидания, парень.

А потом, спустя четыре года, сам Алексей Баталов (советский и российский режиссер, актер, сценарист, преподаватель актерского мастерства во ВГИКе, - прим. автора) вручал мне приз за лучшую мужскую роль. Вот ведь ирония судьбы. После этого я окончательно убедился: все, что делается, - к лучшему, и не надо разбрасываться тем, что действительно любишь. Это касается не только профессии. С женщинами - та же история.

– Актеры и певцы то и дело мелькают на различных телепроектах. Почему Вы не участвуете в них?

– Меня не раз звали. Но зачем все это? Для меня это дешевый пиар. Я могу сейчас взять телефон, позвонить Бузовой и сказать: «Оля, я хочу на тебе жениться». Об этом тут же раструбят СМИ, заговорит общественность. Но это лишь маска, свойственная не человеку творчества, а самопровозглашенной «звезде». При этом я не утверждаю, что телешоу не нужны вовсе: у них есть своя аудитория и герои. Вы же не видите, к примеру, в «Танцах со звездами» певца Дельфина или Виктора Цоя (если бы он сейчас был жив)? Вот и я нет. Я не ставлю себя в один ранг с этими людьми, просто я сделан из другого теста.

досье myslo

Андрей Александрович Чадов – актер театра и кино.

Родился 22 мая 1980 года в Солнцеве (Московская область).

Не женат.

Младший брат Андрея – актер Алексей Чадов. Братья вместе снимались в трех фильмах («Живой», «Slove. Прямо в сердце» и «Дело чести»).

Начало карьеры - 2001 год (мелодрама Ивана Соловова «Лавина», роль второго плана).

Известность приобрел после съемок в фильме «Русское» и телесериале «Курсанты» (роль Глушенко) в 2004 году.