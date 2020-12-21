Сити-мебель.рф: кухни на заказ доступные каждому

Мебель, изготовленная специально для вас и с учетом ваших пожеланий, индивидуальных особенностей и размеров и сделает квартиру не только удобной и практичной, но и уникальной.

Хай-тек, прованс, арт-деко, а может быть ретро, строгая классика и минимализм? Какой бы стиль вы не выбрали, доверить изготовить мебель на заказ в Туле можно компании Сити-мебель.рф.

Сити-мебель.рф работает в Туле с 2008 года. Ее специалистам подвластны практически любые идеи, которые хотел бы воплотить в мебели заказчик.

Основное направление компании Сити-мебель.рф — изготовление кухонь и шкафов. В наличие всегда большой выбор бытовой техники, а также столы и стулья. С таким сервисом кухня «под ключ» – отличный выбор. Единое стилевое решение, которое гарантируется от замера, изготовления до полного монтажа с гарантийным обслуживанием.

Также в Сити-мебель.рф можно заказать мебель для зала и спален, а также матрасы от лучших отечественных производителей.

При производстве мебели Сити-мебель.рф используем только высококачественные материалы и фурнитуру с безупречным именем, фасады от лучших отечественных производителей. Качество подтверждает длительная гарантия – 3 года.

С Сити-мебель.рф мебель на заказ доступна для любого кошелька.

Низкие цены компания удерживает за счет отсутствия посредников и арендных платежей. Производственные мощности располагаются в собственных помещениях, а готовые образцы представлены в собственных торговых площадях.

Основные преимущества Сити-мебель.рф:

собственное производство,

низкие цены,

гарантия на всю продукцию 36 месяцев,

рассрочка без участия банков от компании.

Рассрочка выгодна: платежи вносятся в магазин без комиссий и в удобное время для покупателя.

Мало у кого в Туле можно воспользоваться такой услугой!

Тула, Красноармейский пр. д. 19, 2-й этаж