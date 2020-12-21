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Сити-мебель.рф: кухни на заказ доступные каждому
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Сити-мебель.рф: кухни на заказ доступные каждому

Мебель, изготовленная специально для вас и с учетом ваших пожеланий, индивидуальных особенностей и размеров и сделает квартиру не только удобной и практичной, но и уникальной.

Хай-тек, прованс, арт-деко, а может быть ретро, строгая классика и минимализм? Какой бы стиль вы не выбрали, доверить изготовить мебель на заказ в Туле можно компании Сити-мебель.рф

Сити-мебель.рф работает в Туле с 2008 года. Ее специалистам подвластны практически любые идеи, которые хотел бы воплотить в мебели заказчик. 

Основное направление компании Сити-мебель.рф — изготовление кухонь и шкафов. В наличие всегда большой выбор бытовой техники, а также столы и стулья. С таким сервисом кухня «под ключ» – отличный выбор. Единое стилевое решение, которое гарантируется от замера, изготовления до полного монтажа с гарантийным обслуживанием.

Также в Сити-мебель.рф можно заказать мебель для зала и спален, а также матрасы от лучших отечественных производителей.

 

При производстве мебели Сити-мебель.рф используем только высококачественные материалы и фурнитуру с безупречным именем, фасады от лучших отечественных производителей.  Качество подтверждает длительная гарантия – 3 года.

С Сити-мебель.рф мебель на заказ доступна для любого кошелька.

Низкие цены компания удерживает за счет отсутствия посредников и арендных платежей. Производственные мощности располагаются в собственных помещениях, а готовые образцы представлены в собственных торговых площадях. 

Основные преимущества Сити-мебель.рф: 

  • собственное производство,
  • низкие цены, 
  • гарантия на всю продукцию 36 месяцев,
  • рассрочка без участия банков от компании.

Рассрочка выгодна: платежи вносятся в магазин без комиссий и в удобное время для покупателя.

Мало у кого в Туле можно воспользоваться такой услугой!

Тула, Красноармейский пр. д. 19, 2-й этаж
Телефон:+7 (4872) 56-93-80
Пн-Вс: 10.00 - 19.00
Тула, ул. 9 Мая д.15 / Оружейная д.38.
Телефон:+7 (4872) 38-48-07
Пн-Вс: 10.00 - 19.00
Тула, Ложевая д. 130
Телефон: +7 (4872) 57-07-41
Пн-Вс: 10.00 - 19.00
Узловая, ул. Беклемищева, д. 40
Телефон: +7 (48731) 5-27-16
Пн-Вс: 9.00 - 18.00

 

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Сити-мебель.рф: кухни на заказ доступные каждому, Фото: 2
Сити-мебель.рф: кухни на заказ доступные каждому, Фото: 3
Сити-мебель.рф: кухни на заказ доступные каждому, Фото: 4
Сити-мебель.рф: кухни на заказ доступные каждому, Фото: 5
Сити-мебель.рф: кухни на заказ доступные каждому, Фото: 6
Сити-мебель.рф: кухни на заказ доступные каждому, Фото: 7
Сити-мебель.рф: кухни на заказ доступные каждому, Фото: 8
Сити-мебель.рф: кухни на заказ доступные каждому, Фото: 9
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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 09:58 +1
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