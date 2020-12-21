Где в Туле самостоятельно помыть автомобиль зимой: недорого и комфортно

Уход за машиной в зимнее время особенно важен: реагенты, грязь, ночью мороз, а днем оттепель –автомобиль требует повышенного внимания и заботы. Myslo знает, где в Туле помыть машину зимой недорого и с комфортом.

Роботмойка imoyka24

Когда надо помыть автомобиль, мы хотим сделать это как можно быстрее, лучше и не очень дорого. Помыть машину до блеска за максимально короткое время, бесконтактно, не выходя из машины и заплатить при этом как за обычную мойку – такое возможно на роботмойке imoyka24.

Время – ценный ресурс! поэтому на imoyka24 процесс наведения чистоты максимально автоматизирован. Вы просто загоняете автомобиль на место для обслуживания, специальные датчики подсказывают место остановки. А далее робот все сделает сам. Мойка выполняется бесконтактная – без щёток, только водой и специальными моющими средствами. Такой способ гарантирует, что лакокрасочное покрытие останется неповрежденным.

Вы сможете, сидя в машине, видеть на световом табло на каком этапе мойки находится ваш автомобиль и сколько осталось времени до конца «процедуры». Буквально 5 – 12 минут и всё – свежий, чистый автомобиль готов вновь покорять городские улицы.

Удобно, тепло и не касаться воды – в зимнее время это особенно удобно.

Предварительная запись на мойку не требуется.

Преимущества imoyka24:

1. Ночью дешевле мыть

2. Оплата через терминал не выходя из машины

3. Сушка автомобиля есть

4. Мойка днища автомобиля

Работает imoyka24 круглосуточно. От каждой мойки возвращается кэшбек 10% и бонусы, которыми можно расплатиться вместо денег.

Попробуйте и вы @imoyka24 и сделайте свой выбор сами!

г. Тула ул. Мосина 33

+7(962)9798582

imoyka24.ru

Автомойка «Люкс»

Мойка самообслуживания может и должна быть недорогой и удобной в любое время года! Такой является всесезонная автомойка «Люкс» на ул. Пролетарской в Туле.

Преимущества этой автомойки:

Крытые боксы и современное оборудование – комфортно даже зимой: мойка является закрытого типа, а это гарантирует, что ни ветер, ни снег, ни минусовая температура на улице не помешает автовладельцам привести свое транспортное средство в порядок.

При необходимости можно воспользоваться пылесосом и навести чистоту в салоне.

Качественная автохимия: средства для мытья машины запросто отмывают любую, даже застарелую грязь и при этом не портят лакокрасочное покрытие автомобиля.

Доступная цена: высокое качество сочетается с приемлемой ценой. 30 рублей за минуту – стандартная для Тулы цена, притом что качество сервиса намного выше уровня «стандарт».

Удобные способы оплаты: оплатить можно как банковской картой, так и наличными: купюрами или монетками.



Режим работы 24/7: мойка «Люкс» работает круглосуточно, а значит, вы можете в любое удобное время воспользоваться ее услугами.

Не нужно записываться заранее.

Удобное расположение: на мойку «Люкс» удобно подъехать с любой стороны. Она находится на ул. Пролетарской, всего в пяти минутах от центра Тулы.

Разнообразная система лояльности:

* прогрессивные скидки для постоянных клиентов – карты скидок для клиентов – от 10 до 30%;

* счастливые часы: с 22.00 до 8.00 – цена ниже на 15% для всех.



Комплексное обслуживание: рядом с мойкой «Люкс» расположен сертифицированный автосервис «Тульский мастер», мастера которого быстро устранят практически любую неисправность автомобиля.

Карту клиента можно получить в автосервисе «Тульский мастер» или в группе ВКонтакте. Там же, кстати, регулярно проводятся различные акции и розыгрыши. Следите за обновлениями в группе и приезжайте на мойку. Сделайте этот мир немного чище: начните со своей машины!

Тула, ул. Пролетарская, 26-а.

Тел.: 8 (4872) 52-22-29,

8 (961) 265-91-22.