Самые запоминающиеся подарки на Новый год: 10 историй тулячек

Текст Анастасии Подлесной, студентки 3 курса факультета журналистики ТулГУ.

Все мы любим получать на Новый год подарки. О многих сейчас и не вспомним, но среди них есть крутые, необычные и романтичные, о которых мы не забудем никогда.

Мы задали тулячкам по два вопроса:

Самый запоминающийся подарок, который вы получали на Новый год? Какой должен быть идеальный подарок?

Анна, 20 лет, юрист

- Самый необычный и романтичный подарок я получила в восьмом классе от мальчика, которому нравилась в школе. Он мне подарил кексы. Не обычные круглые, а в форме сердечка, и к ним была открытка Love is. Это было очень мило и необычно.

- Идеальный подарок тот, который сделан от чистого сердца, с определенным настроением и желанием. Главное, чтобы подарок был искренний и настоящий.

Анжелика, 20 лет, консультант

- Самый запоминающийся подарок — крем CHANNEL за 8000, который оказался просроченным.

- Идеальный подарок — сделанный с любовью и от души. Главное, чтобы это был сюрприз. Когда человек старается, выбирает и хочет тебя порадовать, то сюрприз не оставит равнодушным никого.

Наталия, 22 года, учитель начальных классов

- Я не получала на Новый год необычных подарков. Но несмотря на то, что мне уже 22, мама каждый год дарит нам с сестрой сладкие подарки, как в детстве: домик из картона, а внутри разные сладости.

- Идеальный тот, который подарили, чтобы сделать приятно. Это необязательно должно быть что-то дорогое и ценное. Главное, чтобы он был подарен от души и с целью порадовать.

Вероника, 21 год, кондитер

- Самое запоминающееся: когда мама прячет подарки по всей комнате, а мне их нужно найти. А самое крутое, что я помню, это коньки.

- Самый лучший подарок, когда вся семья собирается вместе. Присутствует ощущение праздника и счастья.

Екатерина, 20 лет, менеджер по организации путешествий

- Самым лучшим подарком для меня являются впечатления от путешествий, от нестандартной смены обстановки. Потому что воспоминания никто никогда не сможет у меня забрать, испортить.

- Идеальный подарок — путевка туда, куда хочу.

Кристина, 20 лет, художник

- Я сильно любила калейдоскопы, и мой отец подарил его на Новый год. Не ожидала такого подарка, потому что он не знал, что я хочу такую вещицу. Было очень приятно и мило.

- Идеальный подарок для меня — проведенное время с парнем в уютном деревянном домике с камином.

Юля, 16 лет, ученица

- Мы обычно друг другу что-то существенное на Новый год не дарим. В основном, это разные милые мелочи, но каждая вещь мне очень важна и ценна. Например, сладости, открыточки, письма с лучшей подругой иногда пишем о том, как прошёл год.

Мне самой больше нравится дарить подарки, чем получать. Если человек близкий, то всегда знаешь, что ему может понравиться. Это непередаваемые эмоции, когда человек видит вещи, которые вас, возможно, связывают с ним. Это бесценно.

- Для меня идеальный подарок — это подарок от близкого человека. Значимость не деньгами определяется, а тем, что человек в него вложил.

Анастасия, 20 лет, лингвист

- Самый запоминающийся подарок я получила от сестры, это был подарочный набор Versace Bright Christal, состоящий из парфюма, геля для душа и лосьона для тела.

- Идеальный подарок для меня меня тот, который сделан руками любимого человека. Не просто купленный набор, а скорее приукрашенный, с «авторской пометкой». Будь это милый бокс с наполнителем и всякими штучками или же самодельный торт из конфет и шоколада. Мне нравятся подарки с душой, в которых вложили не только деньги, но и время, заботу. Я сама обожаю дарить такие подарки.

Анастасия, 20 лет, инженер

- Самым крутым подарком была пожарная машинка, которую папа привез из Германии. Она была на пульте управления и в нее можно было набирать воду и как будто тушить пожар.

- Моим идеальным подарком был бы Land Cruiser 200, потому что это моя мечта всю жизнь. А так, конечно, чтобы близкие люди были здоровы и счастливы.

Татьяна, 19 лет, веб-дизайнер

- В детстве родители подарили куклу, о которой я мечтала, я тогда была очень счастлива. Сейчас даже грустно вспоминать как-то, они, наверно, сильно старались, чтобы подарить мне ее.

- Я рада любым подаркам, главное, чтобы от души. А вообще, хорошая штука wish-лист. Создал его, расписал все, что хочешь и раздал друзьям и близким. Им не надо гадать, что тебе дарить, и тебе приятно получить подарок.

Дорогие читатели, а какие вы получали самые запоминающиеся подарки? Продолжите фразу «Никогда не дарите мне…»