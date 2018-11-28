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Сиделка для пожилого человека: кому можно доверить родственника?

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Сиделка для пожилого человека: кому можно доверить родственника?

Как выбрать сиделку-профессионала, сколько стоят услуги сиделки для пожилых, и как обеспечить старикам полноценный уход.

В каждой семье наступает такое время, когда что пожилой родственник постепенно или внезапно теряет возможность обслуживать себя самостоятельно, и становится беспомощным.

С возрастом человека нередко настигают тяжелые болезни (синдром Альцгеймера, болезнь Паркинсона, старческая деменция, инсульт), а ещё дают о себе знать последствия травм и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Семье приходится принимать сложные решения: как обеспечить родного человека полноценным уходом? Искать сиделку или всё делать самим?
Как быть, если члены семьи работают, и не могут сами ухаживать за престарелыми родителями?

Какая именно помощь требуется пожилому человеку?

Бытовые нужды:

  • Приготовление еды (часто диетической, отличающейся от рациона остальных членов семьи);
  • Помощь в приёме пищи (или полное кормление, если человек не может есть сам);
  • Мытьё посуды;
  • Смена белья (нательного и постельного);
  • Стирка.

Медицинская помощь:

  • Контроль приёма лекарств;
  • Инъекции;
  • Измерение давления;
  • Общий контроль за состоянием здоровья.

Поддержание физической формы и душевного равновесия:

  • Прогулки;
  • Общение;
  • Психологическая поддержка;
  • Реабилитация после инсульта или травм.

Вы очень любите своего родного пожилого члена семьи, и готовы делать многое для помощи ему. Однако, взвесив свои возможности и навыки, а также при невозможности бросить работу, вы понимаете, что без помощи сиделки не обойтись.

Профессиональная сиделка для пожилого человека — какая она?

Человек, который ежедневно ухаживает за пожилым человеком должен иметь профессиональное чувство такта, способность уживаться с людьми любого склада характера, уметь помочь в сложной ситуации.

Одним людям требуется диетическое питание, другим ежедневные длительные прогулки, а третьим — все услуги по уходу за лежачими. Кроме того, часто от сиделки требуется умение делать инъекции, менять памперсы и помогать с гигиеническими процедурами, делать перевязки, массаж, обработку пролежней, и иметь специальные знания о техниках реабилитации.

Всё зависит от потребностей и состояния пожилого члена семьи, и часто требуется одновременно медсестра, домработница и компаньонка. Важно помнить: при тяжелых заболеваниях и состояниях человека даже опытная сиделка-медсестра не сможет оказать нужную помощь в домашних условиях.

Где же найти профессиональную сиделку для пожилого человека?

Вариантов поиска несколько:

По объявлению — самый дешевый, но и самый рискованный вариант. Неизвестно, какая квалификация и опыт у такой сиделки.

Рекомендации знакомых доверять проще, но и здесь не обойтись без сложностей (одному пациенту достаточно просто помощницы по дому, а другому требуется сразу весь комплекс профессиональных услуг, и найти в одном человеке сразу все нужные качества и умения бывает непросто).

Агентства-посредники контролируют квалификацию сиделок, но их услуги стоят почти также, как поселение пожилого человека в частный пансионат со всеми удобствами.

Стоимость услуг сиделки для пожилого человека.

Сиделка по объявлению просто называет свои расценки, и что она может делать за эту сумму, всё по договорённости. Средние расценки по Тульской области:

  • Сиделка с проживанием 20 000 — 30 000 рублей в месяц;
  • Сиделка на день 1000 — 1200 рублей;
  • Почасовая оплата 150−200 рублей в час.

В агентстве все обязанности сиделки прописываются, и к базовой стоимости прибавляются дополнительные услуги (уколы, капельницы, массаж, гигиенические процедуры. Кроме того, на стоимость влияет вес тяжелобольного, а психических больных добавляется повышенный коэффициент. Средние расценки по Тульской области (без дополнительных услуг):

  • Сиделка с проживанием 25 000 — 30 000 рублей в месяц;
  • Сиделка без проживания 20 000 — 26 000 рублей в месяц;
  • Почасовая оплата 150 — 200 рублей в час.

Услуги сиделки-медсестры обойдутся дороже всего за счёт специализированных услуг. Так, одна внутримышечная инъекция может стоить 50−60 рублей, внутривенная — 120−150 рублей, перевязка — 100 рублей, клизма — 100 рублей, и т. д.

Сиделка на дому или пансионат для пожилых?

Получается, что поиск сиделки для пожилого человека и обеспечение дома нужных условий для ухода - задача непростая, к тому же, для родственников это может стать непосильной финансовой нагрузкой. К тому же, не избежать постоянных нервов и сомнений: хватит ли сиделке квалификации и опыта, чтобы помочь вашему близкому, и можно ли вообще ей доверить жизнь и здоровье пожилого человека, который вам дорог.

Пансионат для пожилых — хорошая альтернатива сиделке на дому для решения вопроса грамотной и профессиональной заботы
о ваших близких.

При сходной стоимости услуг сиделки, пансионат имеет массу преимуществ:

  1. Профессиональная медицинская помощь. Здесь человеку окажут высококвалифицированную и всестороннюю, а при необходимости и круглосуточную врачебную помощь. Персонал имеет опыт работы именно с пожилыми пациентами и навыки оказания неотложной помощи, а также лечения всех хронических заболеваний старческого возраста. Здесь внимательно прислушаются ко всем жалобам пожилого человека, и помогут их решить.
  2. Комфортные условия проживания. Все комнаты и санузлы содержатся в чистоте. Каждому пациенту оказывают всю ежедневную необходимую помощь в поддержании гигиены. При этом профессиональные техники ухода исключают риск травм и дискомфорта. Пожилых людей вкусно и сытно кормят, при необходимости диетической пищей.
  3. Общение. Даже с самой хорошей сиделкой пожилой человек может чувствовать себя одиноким, особенно если он не может покидать стены своей квартиры или даже комнаты. В пансионате его будут окружать ровесники и персонал, ему всегда будет с кем пообщаться. Кроме того, здесь регулярно организуют разнообразный досуг: концерты, мастер-классы, кинопросмотры, экскурсии.
  4. Возможности передвижения. Нередко из-за болезни или травмы пожилой человек становится узником в своей комнате дома. Ведь наши подъезды, дворы и улицы практически не приспособлены для граждан с особенными потребностями. Пансионаты для престарелых, оборудованы всем необходимым, чтобы помочь человеку сохранить способность к передвижению: удобными кроватями и санузлами, пандусами, поручнями в коридорах, удобными и безопасными прогулочными зонами на улице.

Надёжный частный пансионат во многих случаях, пожалуй, лучшее решение проблемы ухода за пожилыми людьми. Здесь старики получают не только полноценный и качественный уход, но и развитие, общение, а значит смогут сохранить интерес к жизни. А родные могут быть спокойны, что их близкий живёт в комфорте и заботе.

Мы попросили назвать главные критерии при выборе надёжного пансионата эксперта в этой сфере — представителя пансионата «Тульский дедушка».

«Заведения, которые достойны доверия отличают следующие признаки:

  • Расположение. Лучше всего, если пансионат располагается в загородном, экологически чистом районе. Например, „Тульский Дедушка“ расположен в живописнейшем месте Богородицкого района, недалеко от Тулы, в окружении природы и красивых пейзажей.
  • Условия проживания. Просторные и светлые комнаты, широкие коридоры, оборудованные поручнями. Очень желательны, чтобы были подъёмники и лифты. Вся среда пансионата должна быть безопасной для пожилых и маломобильных людей.
  • Атмосфера, доброжелательность персонала и досуг. Хорошее настроение и общение — очень важны для каждого человека, а для пожилого это огромная поддержка. В нашем пансионате мы постоянно организуем для гостей тематические вечера, встречи с интересными людьми, конкурсы и другие развлечения. А ещё здесь есть простое, человеческое, доброе общение и внимание.»

Преимущества частного пансионата для пожилых людей «Тульский дедушка»:

  • Комфортное проживание.
  • Круглосуточный уход за лежачими больными и людьми, которые не могут обслуживать себя.
  • Доступность необходимых медицинских процедур.
  • Современные принадлежности для ухода за лежачими больными.
  • Организация интересного и насыщенного досуга, коллективных мероприятий.
  • Хорошая социальная адаптация.

О ПАНСИОНАТЕЦЕНЫКОНТАКТЫ

8 (4872) 44-04-80, 
8 (953) 192-78-27.

pansionat-tulskij-dedushka.ru

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