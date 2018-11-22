Изменения в налоговом законодательстве: Что ждет предпринимателей в новом году

Повышение на два процента НДС с начала 2019 года у многих на слуху, но с 1 января будущего года грядут и другие изменения налогового законодательства.

Нововведения коснутся налога на имущество, прибыль, увеличения размера МРОТ. Кроме этого рассматриваются и обсуждаются проекты корректировок Трудового кодекса РФ.

Подробнее о них Myslo узнал у специалиста-эксперта по бухгалтерскому учету и налоговой отчетности ООО «Солярис» Ольги Александровны Леоновой.

Ольга Леонова

– Во-первых, президент РФ подписал закон о повышении основной ставки НДС с 18% до 20% (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ). Льготная ставка сохранится только на детские и социально значимые товары – на уровне 10%.

Во-вторых, МРОТ снова вырастет до нового прожиточного минимума трудоспособного населения, утвержденному по стране за II квартал 2018 года, — 11 280 рублей (Приказ Минтруда России от 24.08.2018 № 550н).

В-третьих, увеличивается процент фиксированных взносов индивидуальных предпринимателей «за себя». В ПФР надо будет теперь платить ежегодно 29 354 рублей, а в ФФОМС — 6 884 рублей (ст. 430 НК РФ). Не забываем про 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей годового дохода.

Также с 1 января 2019 года вступают в силу изменения по зарплате и налогам, которые длительное время обсуждались в правительстве РФ. Изменения по зарплате и налогам коснутся физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

И это еще малая часть изменений, которые ожидают бизнес. За подробной консультацией можно обратиться в наше бухгалтерское бюро ООО «Соляриc».

– Ольга Александровна, какой совет дадите предпринимателю, чтобы ему было легче разобраться в новшествах и изменениях? Как успевать развивать бизнес и в срок сдавать отчетность?

– Надо заметить, что изменения в бухгалтерском и налоговом учете в нашей стране происходят постоянно. Меняются ставки налогов и сборов, минимальная оплата труда, статьи Трудового и Налогового кодекса, формы деклараций и виды отчетов. И зачастую руководитель бизнеса, думая что бухгалтерия – предмет несложный, пытается разобраться сам в дебрях и хитросплетениях налогового учета. И это вместо того, чтобы тратить время и силы на развитие своего дела! Как результат – многочисленные требования налоговой инспекции, штрафы, камеральные проверки и блокировки счетов. И все это может произойти из-за небольшой неточности в отчете, или нарушении сроков уплаты налога даже на один день. Вот почему грамотный бухгалтер – половина успеха вашего бизнеса. Если предпринимателю посчастливилось найти бухгалтера, который досконально знает все участки бухгалтерского и налогового учета, следит за всеми изменениями в законодательстве, значит ему крупно повезло. Но бывает, что поиски затягиваются и тут же возникают проблемы с отчетностью.

Мы можем помочь решить эти проблемы. Отдавая ведение бухгалтерского и налогового учета в наше бухгалтерское бюро, вы получаете не просто бухгалтера, а целую команду профессионалов-экспертов по всем режимам налогообложения. Наш опыт в ведении учета составляет более 20 лет. Все специалисты ООО «Солярис» имеют высшее экономическое образование, постоянно повышают свой профессиональный уровень, мы тесно общаемся с налоговыми органами, консультируем по вопросам оптимизации вашего бизнеса, помогаем выбрать наиболее выгодный именно вам режим налогообложения, проводим сравнительный анализ.

– А если предприниматель все-таки самостоятельно справляется с ведением бухгалтерского учета?

– Для тех бизнесменов, которым удается справляться с бухгалтерским учетом самостоятельно или при помощи штатного бухгалтера, у нас есть ряд других необходимых услуг: отправка готовых отчетов по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в ИФНС, Пенсионный фонд, Росстат, Фонд социального страхования, помощь в составлении отчетности, начиная от самого простого и заканчивая балансом. Поможем с квитанцией или платежным поручением на оплату налога. С нашими специалистами вы можете быть уверены в правильности многочисленных реквизитов, которые, к слову сказать, тоже часто и регулярно меняются.

И еще очень важный момент: согласно законодательству все организации и ИП обязаны своевременно реагировать на получение требования от налогового органа в электронной форме по Телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора электронного документооборота. При этом не позднее, чем на шестой рабочий день после отправки требования инспекцией организация должна подтвердить получение требования электронной квитанцией о приеме (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). Пропуск шестидневного срока, установленного для отправки квитанции, может повлечь за собой серьезные последствия .Инспекция вправе заблокировать банковский счет организации (подп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ) а также предусмотрен ряд штрафов. Специалисты ООО «Солярис» могут следить за получением требований, помогут Вам составить грамотный ответ на любой запрос от ИФНС. Мы поможем выяснить причину выставления требования и объясним Вам, как избежать претензий инспекции в дальнейшем. Мы говорим с налоговой на одном языке!

– Налоговые платежи касаются не только юридических лиц, но и физических. Зачастую им также не всегда легко разобраться в хитросплетениях законодательства. Оказываете ли помощь гражданам?

– Мы помогаем не только организациям и ИП, нашим опытом могут воспользоваться и обычные граждане. Мы оказываем услуги и физическим лицам! Составим Декларацию 3_НДФЛ по возврату налога на доходы при покупке недвижимости, возврату суммы налога, потраченного на лечение или обучение физических лиц или членов их семей.

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