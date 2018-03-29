Белевские сладости в «Гостином дворе»: зефир, мармелад, пастила, смоква и другие лакомства

Фото Алексея Пирязева.

Торговая точка «Белевских сладостей» открылась в самом центре Тулы. Чего здесь только не встретишь – зефир, мармелад, смоква, хрустики и, конечно, её величество – белевская пастила.

Мимо новой торговой точки «Белевских сладостей» пройти невозможно – с полок так и манят всевозможные лакомства.

На небольшом островке недалеко от панорамных лифтов в ТЦ «Гостиный двор» продаются все известные белевские вкусности.

В большом ассортименте представлен нежнейший зефир, заварная пастила, конфеты-суфле «Белевская птичка» и мармелад.

Ванильные, яблочные, клюквенные, лимонные, грушевые, клубничные и детские гипоаллергенные – от разнообразия вкусов этих лакомств разбегаются глаза.

И что важно, белевский зефир и мармелад приготовлен на качественном загустителе – пектине, а пастила на агар-агаре. А значит, эти вкусности не только полезны для здоровья, но и подходят людям, не употребляющим животные продукты.

В товарах «Белевских сладостей» не используются красители, консерванты, улучшители и ароматизаторы. Цвет, вкус и аромат десертам придает исключительно концентрированный сок.

Продавцы отмечают: любимым лакомством туляков и туристов уже долгие годы остается белевская пастила и хрустики. В продаже классические яблочные или с фруктовыми прослойками – выбирайте на свой вкус!

Есть линейка и для тех, кто страдает диабетом или следит за фигурой, – пастила и хрустики без сахара. Вы сможете легко ее найти: на упаковках такой продукции есть специальный значок No sugar. Кстати, в ближайшие дни эта линейка расширится – в ней появится пастила без сахара с фруктовыми прослойками.

Приятный сюрприз для соблюдающих пост – в «Белевских сладостях» появились пастила и хрустики исключительно из растительных ингредиентов.

Владельцы магазина постарались учесть интересы всех покупателей, поэтому в ассортименте есть как весовой товар, так и продукция в красивых подарочных упаковках.

Говоря о «Белевских сладостях», нельзя не вспомнить и о смокве. Полезный и вкусный перекус давно полюбился тульским взрослым и детишкам, поэтому ассортимент этого продукта постоянно расширяется.

Уже сейчас есть смоква с абрикосом, сливой, черной смородиной и клюквой. Обязательно попробуйте их все!

Не отказывайте себе в удовольствии попробовать белевские сладости. Новая торговая точка – это продолжение фирменной сети магазинов, в которую товар поставляется напрямую от фабрики. А значит, сладости, приготовленные по старинным технологиям, доступны в полном ассортименте.

Поставка в «Белевские сладости» осуществляется два раза в неделю, поэтому вы можете быть уверенными в их качестве и свежести и смело угощать этими лакомствами своих детей.