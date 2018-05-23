Автомобили напрокат – в Туле, по всей России и за границей

В сезон пикников и путешествий трудно обойтись без автомобиля. У вас нет машины, а она так нужна – на день, выходные или на пару недель? Возьмите ее напрокат на Карент.ру .

Карент.ру — международный портал аренды автомобилей. Он работает не только в Туле: с его помощью можно взять машину напрокат в любом городе России, а также заграницей — в Болгарии, Греции, Черногории, Киргизии.

Для вас будет удобен этот сервис!

Допустим, ваша машина в ремонте, а «без руля» вы не можете работать или не успеете справиться со всеми делами. Берём машину в аренду на любое количество времени — от часа до нескольких дней — и проблема решена.

У вас в настоящий момент нет авто, но на днях приезжают друзья/родственники из другого города, которых надо покатать по тульским достопримечательностям? Или вы собрались на выходные на озера, куда своим ходом не добраться? Арендуйте машину — и увлекательные поездки вам обеспечены! В этом случае — это гораздо более выгодный и удобный вариант, чем вызов такси. Во-первых, вы будете более свободны в перемещениях — можете ехать куда и когда захотите. Во-вторых, не потеряете одно место в салоне, которое в такси занимает водитель. И, в-третьих, цена проката с учетом разъездов будет значительно ниже, чем многократный вызов такси.

Мечтаете совершить автомобильное путешествие по городам России или к морю — в Сочи, Крым?

С помощью Карент.ру вы можете подобрать машину на прокат на любой срок и ездить сколько и куда угодно — по городам, курортам и достопримечательностям.

Отправляетесь в отпуск на поезде, автобусе или самолете и хотите по прибытию сесть на арендованный автомобиль и колесить по новым местам? Подберите автомобиль еще до отъезда, находясь в Туле, договоритесь с владельцем машины в том городе или стране, куда вы направляетесь, и авто будет ждать вас в месте назначения.

А можно машину с водителем?

Можно арендовать авто и ездить на нем самостоятельно, а можно воспользоваться услугой аренды с водителем. Это удобно для тех, кто готовится к свадьбе: подберите кортеж из подходящих машин, и в назначенный час авто с водителями прибудут в нужное место. Или же вас нужно отвезти/встретить из аэропорта: арендуем машину с водителем, и к вам приедет именно то авто, которое вы захотели, а не «кот в мешке», как в такси.

Вариант проката авто с водителем подойдёт бизнесменам для поездок на важные встречи и переговоры. На Карент.ру представлены в том числе и автомобили бизнес-класса, на которых вы сможете создать нужное впечатление.

Как взять машину напрокат?

Арендовать автомобиль с помощью Карент.ру очень просто: для этого нужно авторизоваться на сайте. Можно войти через соцсети, не тратя время на создание аккаунта и пароля. После этого вам будут доступны телефоны всех владельцев, предлагающих машины: вы сможете позвонить им напрямую или оставить запрос на аренду, и владелец сам свяжется с вами.

На сегодняшний день в Туле есть более 70 автомобилей напрокат, а в целом по России — более 5500.

Представлены различные марки, машины от эконом- до бизнес-класса, внедорожники.

Предложения по аренде машин на Карент.ру размещают не только компании-автопрокатчики , но и частные автовладельцы. Поэтому здесь всегда много очень интересных ценовых предложений. Например, через этот сайт можно арендовать машину в Туле по цене 1000 руб. в сутки. А, скажем, в Болгарии — от 700 рублей. Это значительно дешевле, чем по прилету брать машину в специализированной фирме по прокату авто. В любом случае, предложений так много, вы можете сравнить цены и выбрать подходящий для себя вариант.

Безопасно ли это?

Размещая объявление об аренде авто на нашем сайте, владельцы подтверждают свои контактные данные. Все предложения проходят обязательную проверку, методы которой постоянно совершенствуются. Все объявления актуальны.

Карент.ру работает с 2014 года и показывает надежных арендодателей.

Главное правило: не забывайте составлять с владельцем авто договор аренды. Не переводите предоплату и тем более полную стоимость аренды до его заключения.

У меня есть машина. Как сдать ее в аренду?

На Карент.ру любой автовладелец может заработать на своей машине, то есть стать арендодателем — достаточно просто разместить свое объявление с фотографией авто, его характеристиками и ценой.

Размещение бесплатное для любого количества авто, и вам не придется платить никакой комиссии сайту. Единственная платная услуга, которой вы можете воспользоваться (но это добровольно!) — приоритетное размещение. В этом случае ваш номер телефона будет открыт для всех посетителей, а не только для авторизованных, а ваше объявление будет находиться на верхних позициях в поиске. Это позволит получать больше клиентов.

Сервис аренды автомобилей Карент.ру