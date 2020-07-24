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Рассрочка в Туле: Стиральная машина за 2000 рублей в месяц –это реально!
Партнерский материал

Рассрочка в Туле: Стиральная машина за 2000 рублей в месяц –это реально!

Купить новую технику в магазине «Дуэт» можно в рассрочку без переплат и участия банков.

Техника рано или поздно выходит из строя или просто устаревает. Отдать сразу крупную сумму за новый телевизор, плиту или холодильник непросто. Особенно сейчас, в экономически непростые времена.

А что если нужно обставить, например, новую квартиру? В этом случае суммы вырастают в разы. Но и жить без техники в дискомфорте не хочется. Выход есть. Магазин «Дуэт» предлагает честную рассрочку без переплат, скрытых процентов и участия банков.

Постоянным покупателям техника доступна в рассрочку на 12 месяцев с первым взносом 10%, новым – 20%.

Для пенсионеров и новоселов особые условия – рассрочка без первого взноса. 

Сумма ежемесячного платежа складывается из стоимости покупки, разделенной на количество месяцев рассрочки. Давайте посмотрим, как это работает.

Например, надежная и компактная стиральная машина BOSCH на 5 кг в магазине «Дуэт» стоит 24 920 руб. Для пенсионеров и новоселов ежемесячный платеж по рассрочке на 12 месяцев составит всего 2076 руб. Такая сумма не ударит по кошельку и доступна любой семье. А главное, не нужно будет ждать, пока вы накопите деньги. Все это время вы будете пользоваться необходимой техникой.

Если вы впервые покупаете в «Дуэте», вам придется заплатить 20% первого взноса, то есть 4984 руб., ежемесячный платеж тогда составит 1661 руб. Постоянные покупатели могут забрать стиральную машину, заплатив изначально 2492 руб. Ежемесячный платеж для них будет 1869 руб. 

Стильный и вместительный холодильник LG с технологией No Frost в «Дуэте» стоит 38 820 руб. Новоселы и пенсионеры могут забрать холодильник без первого взноса в рассрочку на год с ежемесячным платежом 3235 руб.

Новые покупатели могут купить холодильник с первым взносом в 7764 руб. и ежемесячным платежом 2588 руб. Первый взнос для постоянных покупателей «Дуэт» составит 3882 руб., ежемесячный платеж – 2911 руб.

Телевизор SONY с диагональю 50 дюймов и Smart TV. Надежная модель: японское качество, импортная сборка и улучшенная цветопередача. В «Дуэте» такая модель стоит 39 820 руб. 

Рассчитаем сумму ежемесячного платежа рассрочки на 12 месяцев при разных условиях: 

Для новоселов и пенсионеров. Первый взнос – 0 руб. Ежемесячный платеж – 3318 руб. 

Для постоянных покупателей. Первый взнос – 3982 руб. Ежемесячный платеж – 2986 руб.

Для новых покупателей «Дуэт». Первый взнос – 7964 руб. Ежемесячный платеж – 2654 руб.

Новая кухня – это всегда крупная покупка. В магазине «Дуэт» можно подобрать сразу весь комплект техники, а платить потом в течение года. Например, качественная варочная панель BOSCH с чугунной решеткой стоит 27 920 руб., духовой шкаф этой же марки – 27 420 руб, а наклонная вытяжка из особой дизайнерской коллекции – 22 920 руб. Весь комплект обойдется вам в 78 260 руб. По акции для новоселов вы можете забрать технику без первого взноса, и затем платить по 6521 руб. ежемесячно.

Рассрочка оформляется прямо в магазине при наличии паспорта. Ежемесячные платежи тоже вносятся прямо на кассе. 

Вы можете забрать технику в день покупки и наслаждаться приобретением!

 

Магазин «Дуэт» много лет работает в Туле и имеет безупречную репутацию. В продаже техника известных брендов А-класса. Это популярные торговые марки крупных компаний, имеющих мировую известность: Bosch, Samsung, Siemens, Electrolux и т. д. Они давно присутствуют на рынке и, как правило, имеют развитую сервисную и техническую поддержку своей продукции.

www.duet-tula.ru

Адреса магазинов в Туле:

  • Фрунзенская ярмарка, ТЦ «Наш дом» (25-09-23),
  • рядом с ТЦ «РИО», ул. Епифанская, 34 (42-97-65).
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