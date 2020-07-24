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Выходные в Туле: 24-26 июля

Выходные в Туле: 24-26 июля

В программе выходных: «Газон» на открытом воздухе, экскурсии на «Куликовом поле», выставка дагестанских мастериц, новая экспозиция в экзотариуме и многое другое.

Выходные на «Куликовом поле»

Когда: 25−26 июля, суббота-воскресенье.
Где: музейный комплекс «Куликово поле».
 

 
Пешеходные и велоэкскурсии, мастер-классы и игры, знакомство с мемориалами и полем сражения, общение с обитателями Конного двора — проведите ближайшие выходные вместе на Куликовом поле.
С полной программой мероприятий на 25 и 26 июля можно ознакомиться по ссылке.
 

Молодёжное пространство «Газон» 

Когда: 24 июля.
Где: Казанская набережная.
 

 
Молодежное пространство «Газон» вернулось на открытый воздух, поэтому публикуем программу мероприятий на сегодня:
 
  • 17.00 «Языковая среда» Немецкий язык;
  • 18.00 Городская интеллектуальная игра «#Врубильник»;
  • 18.00 Экскурсия «Тайны Казанской набережной»
  • 19.00 Пижамная вечеринка.

Полную информацию ищите в группе «ВКонтакте».

 

Выставка «Шедевры дагестанских мастериц» 

Когда: 24 июля − 14 сентября.
Где: Тульский музей изобразительных искусств.
 
 
24 июля Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей приглашает на открытие выставки из собрания Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой «Дагестанская вышивка». Вернисаж состоится в Тульском музее изобразительных искусств. Шелковая вышивка и золотное шитье дагестанских мастериц - уникальное явление художественной жизни, неотъемлемая часть материальной культуры Дагестана. Она и по сей день сохранила свою самобытность. Экспозиция включает 61 предмет – расшитые попоны, подкувшинные подушки, платки усишинской вышивки, а также сумочки, головные уборы и обувь.
 
 

Классика кинофантастики в «Типографии»

Когда: 26 июля, воскресенье, 14.00.
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: свободный взнос.

26 июля в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвященный классике кинофантастики - фильму «Тень вампира» (2000).
 
«Типография» возвращается к привычному формату проведения встреч.
Уже в это воскресенье туляков приглашают посмотреть и обсудить фантастический фильм ужасов «Тень вампира» режиссера Эдмунда Элиаса Мериджа, вышедший на экраны в 2000 году. Сюжет картины дает необычную трактовку процесса съемок великого немого фильма «Носферату. Симфония ужаса» 1922 года.
 
Во время кинопоказа и обсуждения гостей просят соблюдать дистанцию и быть в маске, чтобы обезопасить себя и команду культурного центра.
 

Онлайн-трансляция спектакля «Приключения Незнайки»

Когда: 24 июля, пятница, 14.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу театра «ВКонтакте».

24 июля в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи цветной сказки Тульского областного театра юного зрителя «Приключения Незнайки» по пьесе Н.Носова. В Цветочном городе на улице Колокольчиков живут веселые и беззаботные коротышки. А коротышками их называют, потому что они очень маленькие, ростом с небольшой огурец. Это Знайка, Пончик и Сиропчик, доктор Пилюлькин, механики Винтик и Шпунтик, а самый большой проказник среди них - малыш Незнайка. Вечно он попадает во всякие смешные и забавные истории. То решит художником стать, то музыкантом, то поэтом, или еще лучше - отправиться в путешествие на воздушном шаре.

 

Онлайн-показы в «Эрмитаже»

Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время.

Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события:

24 июля
21.30 Онлайн-спектакль от артистов театра «Эрмитаж». К. Чуковский, «Федорино горе». 

 

Выставка детских работ в музее «Тульские древности»

Когда: 9−31 июля.
Где: музей «Тульские древности».

В разгар летних каникул в музее «Тульские древности» открывается выставка детских работ. Они созданы воспитанниками Комплексного центра социального обслуживания населения № 6 в городе Узловая.

В силу различных житейских неурядиц ребята находятся в данном центре, где получают не только возможность учиться и проводить свободное время, но и развиваться. В творческой мастерской занимаются ребята от 3 до 12 лет. Под руководством воспитателя отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Ольги Пискуновой они создают работы в различных техниках. Это «деревянная соломка», «декупаж», а так же сложная техника «кинусайга» — работы из ткани на пенопласте.

 

Выставка «Страна драконов и фей» в экзотариуме

Когда: 17 июля — 8 августа.
Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция).

С 17 июля в выставочном зале новой экспозиции экзотариума каждый любитель живой природы сможет окунуться в чарующую атмосферу «Страны драконов и фей» — Вьетнама. Согласно древней легенде, вьетнамцы являются потомками Дракона и Феи. Тысячи лет назад сильнейший сын Дракона Лак Лонг Куан убил морское чудовище, обосновался на суше и женился на Фее Ау Ко. Их дети основали страну, жемчужину юго-восточной Азии — современный Вьетнам.

На выставке представлено всё то, что не оставило исследователей равнодушными — предметы повседневного быта городского и сельского населения, одежда и украшения, произведения традиционного искусства, фотографии захватывающих видов природы и представителей разных народностей Вьетнама — сдобренные щедрой порцией рассказов из экспедиций.

 

Экскурсии в Музее станка

Когда: понедельник-воскресенье с 12.00 до 21.00.
Как попасть: приобрести билеты можно на сайте.

1 июля открылся Музей станка и библиотека кластера «Октава».
Площадки будут ждать гостей в привычном графике с 12.00 до 21:00.
 
«Октава» заботится о вашей безопасности, поэтому билеты в Музее станка можно купить бесконтактно, а посещать его можно только небольшими группами до 5 человек. В библиотеке сотрудник подскажет места для безопасной рассадки, и на обеих площадках будут доступны санитайзеры для рук. Все помещения будут полностью обрабатываться каждые 2 часа.
 
В Музее, и в библиотеке вас ждут новые возможности: в книжный магазин и библиотеку во время карантина поступили новые книги, к которых мы расскажем в следующих постах. К слову, если вдруг вы не успели до пандемии познакомиться с новыми экскурсиями в Музее станка — самое время сделать это сейчас!
 
Одна из них познакомит вас с городом так, как до этого не делал никто: экскурсия «Тула — мастерская России» с помощью самого доступного языка мультимедиа расскажет о том, как конструкторы боролись за любовь, оружейники мастерили кухонную утварь, агрономы становились поэтами, и почему Тула занимает важное место в истории страны. А для семейного похода мы приготовили «Экскурсию Станочка и Шпинделя», рассказ для самых юных пытливых умов и их родителей: вы соберете на конвейере самокат, выясните, что на 3-d принтере можно печатать шоколадные конфеты и подружитесь с забавными героями-ведущими — малышом Станочком и щенком Шпинделем!
 
А что в кино?

Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD».

Как попасть:

 

  • Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.
  • Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.
  • more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.
  • ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.
  • КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.
 
 

Скотт Пилигрим против всех

 

Мы не можем сказать, когда точно откроются кинотеатры и ты, мой дорогой друг, сможешь сходить на какой-нибудь новенький фильм вместе со своей второй половинкой. Но зато на эти выходные мы точно можем тебе посоветовать пару неплохих фильмов.

И первой на очереди у нас экранизация одного из самых необычных комиксов. Причудливое переплетение фантазий, реальности, восточных единоборств, поп-культуры, видеоигр и классической мелодрамы.
Такого количества отсылок к современной культуре еще не было ни в одном фильме. По сюжету Скотт Пилигрим – обычный канадский паренек, живущий со своим соседом-геем, играющий в местной рок-группе и слоняющийся без дела. Ему почти двадцать пять, но в душе он по-прежнему ветреный подросток, не желающий думать о будущем. Однажды он встречает необычную красноволосую девушку, в которую моментально влюбляется. Несравненная, неподражаемая и очаровательная Рамона Флауэрс покоряет Скотта до глубины души. Герой ищет любой способ обратить на себя внимание, но девушка игнорирует назойливого ухажера. В конце концов Скотт узнает, что нельзя просто так взять и начать встречаться с Рамоной. Для того чтобы стать ее парнем, нужно в честной битве одолеть семерых ее бывших бойфрендов...Вернее, просто «бывших».

Вечное сияние чистого разума

Второй по списку, но не по значению у нас идёт фантастическая мелодрама «Вечное сияние чистого разума», которая рассказывает историю о двух влюбленных, решивших расстаться довольно кардинальным способом - стереть все воспоминания друг о друге. Однако на деле, фильм куда глубже затрагивает тему человеческих чувств, их природы и причин возникновения. Рекомендуем посмотреть онлайн на Джима Керри в несвойственной для него, но блестяще сыгранной роли. Комик играет застенчивого и меланхоличного молодого человека по имени Джоэл. Его жизнь ничем не отличается от других, его будни серые и унылые. Но однажды подсознание молодого человека подталкивает его к безумному, в его понимании, поступку. Вместо привычного рабочего маршрута, Джоэл садится на электропоезд другого направления и устремляется к морю. На песчаном берегу парень замечает необычную, но очень притягательную девушку с яркой синей копной на голове. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички и Джоэл понимает, что у них с Клементиной очень много общего, как будто он знает эту девушку всю свою жизнь. Совсем скоро он поймет, что действительно был знаком с ней, более того - они были парой.

MYSLO

Хороших тебе выходных, мой друг. Относись ответственно к здоровью своему и других, и не теряй бдительности!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 12:30 0
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