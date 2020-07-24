Выходные в Туле: 24-26 июля

Когда: 24 июля, пятница, 14.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в группу театра «ВКонтакте» .

24 июля в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи цветной сказки Тульского областного театра юного зрителя «Приключения Незнайки» по пьесе Н.Носова. В Цветочном городе на улице Колокольчиков живут веселые и беззаботные коротышки. А коротышками их называют, потому что они очень маленькие, ростом с небольшой огурец. Это Знайка, Пончик и Сиропчик, доктор Пилюлькин, механики Винтик и Шпунтик, а самый большой проказник среди них - малыш Незнайка. Вечно он попадает во всякие смешные и забавные истории. То решит художником стать, то музыкантом, то поэтом, или еще лучше - отправиться в путешествие на воздушном шаре.

Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время.

Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события:

24 июля

21.30 Онлайн-спектакль от артистов театра «Эрмитаж». К. Чуковский, «Федорино горе».

Выставка детских работ в музее «Тульские древности»

Когда: 9−31 июля.

Где: музей «Тульские древности».

В разгар летних каникул в музее «Тульские древности» открывается выставка детских работ. Они созданы воспитанниками Комплексного центра социального обслуживания населения № 6 в городе Узловая.

В силу различных житейских неурядиц ребята находятся в данном центре, где получают не только возможность учиться и проводить свободное время, но и развиваться. В творческой мастерской занимаются ребята от 3 до 12 лет. Под руководством воспитателя отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Ольги Пискуновой они создают работы в различных техниках. Это «деревянная соломка», «декупаж», а так же сложная техника «кинусайга» — работы из ткани на пенопласте.

Выставка «Страна драконов и фей» в экзотариуме Когда: 17 июля — 8 августа.

Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция). С 17 июля в выставочном зале новой экспозиции экзотариума каждый любитель живой природы сможет окунуться в чарующую атмосферу «Страны драконов и фей» — Вьетнама. Согласно древней легенде, вьетнамцы являются потомками Дракона и Феи. Тысячи лет назад сильнейший сын Дракона Лак Лонг Куан убил морское чудовище, обосновался на суше и женился на Фее Ау Ко. Их дети основали страну, жемчужину юго-восточной Азии — современный Вьетнам. На выставке представлено всё то, что не оставило исследователей равнодушными — предметы повседневного быта городского и сельского населения, одежда и украшения, произведения традиционного искусства, фотографии захватывающих видов природы и представителей разных народностей Вьетнама — сдобренные щедрой порцией рассказов из экспедиций. Экскурсии в Музее станка Когда: понедельник-воскресенье с 12.00 до 21.00.

Как попасть: приобрести билеты можно на сайте. 1 июля открылся Музей станка и библиотека кластера «Октава».

Площадки будут ждать гостей в привычном графике с 12.00 до 21:00. «Октава» заботится о вашей безопасности, поэтому билеты в Музее станка можно купить бесконтактно, а посещать его можно только небольшими группами до 5 человек. В библиотеке сотрудник подскажет места для безопасной рассадки, и на обеих площадках будут доступны санитайзеры для рук. Все помещения будут полностью обрабатываться каждые 2 часа. В Музее, и в библиотеке вас ждут новые возможности: в книжный магазин и библиотеку во время карантина поступили новые книги, к которых мы расскажем в следующих постах. К слову, если вдруг вы не успели до пандемии познакомиться с новыми экскурсиями в Музее станка — самое время сделать это сейчас! Одна из них познакомит вас с городом так, как до этого не делал никто: экскурсия «Тула — мастерская России» с помощью самого доступного языка мультимедиа расскажет о том, как конструкторы боролись за любовь, оружейники мастерили кухонную утварь, агрономы становились поэтами, и почему Тула занимает важное место в истории страны. А для семейного похода мы приготовили «Экскурсию Станочка и Шпинделя», рассказ для самых юных пытливых умов и их родителей: вы соберете на конвейере самокат, выясните, что на 3-d принтере можно печатать шоколадные конфеты и подружитесь с забавными героями-ведущими — малышом Станочком и щенком Шпинделем! А что в кино? Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD». Как попасть: Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.

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