Проверено на себе: Ремонт автомобиля в техцентре

Покупая новую машину, большинство людей обслуживает ее у официального дилера. Когда ты покупаешь машину с пробегом или твой новый автомобиль сходит с гарантии, выбор уже больше: остаться у дилера, найти более-менее надежный технический центр или ехать в маленькую «гаражную» мастерскую. У дилера дороговато, но с гарантией. В гаражах дешево, но всё же, согласитесь, — на свой страх и риск. А если попробовать найти золотую середину?

Я свою машину всегда обслуживала в «гараже». Но когда решила поменять ее и подобрала другое авто с пробегом, возникла необходимость найти более оснащенный автосервис — в моей мастерской не оказалось нужного оборудования для диагностики. Куда поехать? Коллега подсказал: провести диагностику можно на Павшинском мосту, в сервисе, который находится в дилерском центре ГАЗ-Lifan-Honda-Suzuki. На мой вопрос, примут ли там машину «со стороны», да еще и другого бренда, коллега ответил: «Они со всеми машинами работают. Я сам у них после гарантии свой Ford обслуживаю. Цены божеские, мастера опытные, и оборудование есть для любой марки».

И вот, предварительно записавшись в сервис по телефону, мы с продавцом машины припарковались у техцентра «Виста». Зашли в шоу-рум (по-нашему в автосалон), где нас направили к мастеру-приемщику. Это специалист, которому ты передаешь автомобиль и обозначаешь задачу. Я хотела провести полную диагностику всех узлов автомобиля, электрооборудования, подвески, тормозной системы, а также проверить лакокрасочное покрытие на предмет «небитая-некрашеная». Всё это должно было обойтись мне в 1800 рублей — я считаю, небольшая сумма за такую комплексную проверку.

После оформления заказ-наряда мастер-приемщик Станислав вышел вместе с нами к машине, чтобы провести предварительный осмотр. На сиденье и руль надел защитные чехлы, что приятно удивило (между прочим, после обслуживания у моего мастера я уже два раза делала химчистку салона, это — минимум 2500 рублей за раз!).

– Я сразу проверяю уровни жидкостей и фиксирую видимые недостатки. Например, у вас подтекает прокладка клапанной крышки двигателя. Практически на нуле охлаждающая жидкость. Жидкость ГУР — также ниже минимального уровня. При желании можно сразу заказать долив или замену жидкостей, — говорит мастер-приемщик Станислав Рымарев. — После приемки машина отправляется в сервисную зону, а мы встретимся с вами после диагностики: если выявятся неисправности, я сообщу вам, какие работы необходимо провести и сколько будет стоить ремонт. А вы уже примете решение — проводить его сразу или нет.

– Станислав, ремонт у вас, наверное, стоит гораздо дороже, чем в «гараже»?

– Давайте посчитаем. Вы на вашей машине что чаще всего ремонтируете? Меняете стойки стабилизатора по 800 рублей за штуку? У нас это стоит 720 рублей. При этом мы даем гарантию и на работу, и на запчасти. Плановое ТО (замена масла, всех фильтров, проверка/замена свечей зажигания, диагностика подвески, тормозной системы, светового оборудования, уровня жидкостей) — 3360 рублей.

– Как будет проводиться диагностика?

– Мастер более тщательно проверит уровень и состояние всех жидкостей. Затем на подъемнике осмотрит подвеску и тормозную систему: состояние стоек, наличие люфтов, изношенность тормозных дисков и колодок. Далее мастер-диагност подключит к автомобилю диагностический сканер и проверит все узлы на наличие ошибок. Также мы проверим лакокрасочное покрытие специальным прибором — толщиномером, и вы узнаете, были ли какие-то детали окрашены не в заводских условиях.

Продавец машины не успел помыть ее перед приездом в сервис, но это оказалось и необязательным: в техцентре есть своя мойка. Несколько минут — и автомобиль заехал в сервисную зону совершенно чистым. Стоит это 320 рублей. Продавец обрадовался, что не поехал на обычную мойку: там за его кроссовер с него берут не меньше 700.

Машина отправилась на диагностику, а нам предстояло ждать результатов около полутора часов. Куда пойти на это время? В «Висте» нам предложили сразу три варианта. Во-первых, клиенты техцентра могут провести время в клиентской зоне на первом этаже: здесь есть удобные диваны, телевизор, журналы. Во-вторых, можно сходить в столовую, которая работает в этом же здании на втором этаже. Также тут есть бильярдная, где любители могут поиграть или попить кофе в кафе.

Посидев немного на первом этаже, мы решили сходить перекусить в столовую. Меню удивило большим выбором салатов, горячих блюд, выпечки. Всё, что мы выбрали, оказалось очень вкусным и стоило совсем недорого. А после обеда отправились в кафе, где, кроме обещанного кофе, обнаружился экран с «прямой трансляцией» из сервисной зоны.

За всеми этими приятными занятиями полтора часа пролетели, как пять минут. И вот мы уже снова у мастера-приемщика, который и сообщил нам результаты: подвеска с полном порядке, тормозные колодки тоже, а вот задние тормозные диски изношены, их нужно заменить. Необходимы срочный долив антифриза (его отсутствие может привести к поломке двигателя), жидкости ГУР и замена тормозной жидкости, а также замена прокладки клапанной крышки. Продавец автомобиля был в шоке: его мастер, такой же «гаражный», как и у меня, все эти дефекты просмотрел, хотя ТО он делал совсем недавно!

– В целом машина живая, ошибок в двигателе и других системах не обнаружено, — обнадежил Станислав. — Что касается всех вышеперечисленных неисправностей, я подсчитал для вас стоимость ремонта: это чуть больше 13 000 рублей вместе с запчастями и жидкостями. Детали мы можем заказать сами: многое есть в наличии, а если чего-то нет — срок ожидания не более 3-5 дней, и цены на них — не выше, чем в магазинах.

Итак, подведу итог:

Я как покупатель убедилась, что в машине нет серьезных дефектов и она не сломается вскоре после приобретения. А продавец без всяких уговоров сделал мне на нее скидку в размере стоимости предстоящих ремонтных работ. Не съездили бы мы в «Висту» — пришлось бы после покупки отдавать свои деньги. А так я заплатила 1800 рублей, а сэкономила более 12 000. Выгодно же!

Диагностика помогла предотвратить дорогостоящий ремонт благодаря своевременной замене жидкостей.

Продавец сделал выводы о своем автосервисе, где так невнимательно относились к его автомобилю.

И я, и продавец поняли, что обслуживаться в официальном сервисном центре — не дороже, чем в маленьких мастерских. Более того: каждому клиенту вручают дисконтную карту, и начиная с третьего обращения в сервис (неважно, по какому поводу и на какую сумму) ему будет предоставляться скидка 20% на все работы. Так что будет еще дешевле.

Обращаясь в «Висту», я буду получать гарантию на всё: до 6 месяцев на работы и до 1 года на запчасти. Техцентр будет вести сервисную историю моего автомобиля и напоминать о плановых ТО, что очень удобно.

Записаться на обслуживание, диагностику и ремонт в «Висту» можно по телефону 25-05-05 или через интернет: на сайте www.vista-auto.ru можно оставить заявку, и с вами свяжутся специалисты сервиса.

Берегите автомобили — отдавайте их на ремонт в хорошие руки!

Технический центр «Виста»

Тула, Павшинский мост, 2

(4872) 25-05-05, 8-905-111-11-11