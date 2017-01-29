В фильме «Страна ОЗ» даже Инна Чурикова ругается матом

Фото Алексея Пирязева.

Комедия «Страна ОЗ» режиссера Василия Сигарева — это история про наивную провинциалку Ленку Шабадинову, которая накануне Нового года спешит на новую работу — в киоск на улице Торфорезов. Но город Екатеринбург приготовил для нее свой безумный сценарий, который все перевернет с ног на голову.

Главную роль в картине исполнила Яна Троянова — жена и муза Василия Сигарева. А также в фильме снялись Гоша Куценко, Александр Баширов, Инна Чурикова, Юлия Снигирь, Владимир Симонов, Светлана Камынина и многие другие.

На творческую встречу со зрителями ДК «Ясная Поляна» Сигарев и Троянова приехали вместе со своей «дочкой» — собачкой Эми породы вестхайленд.

- В «Стране ОЗ» снималась точно такая же, — говорит Яна. — И в крайний съемочный день мне подарили такого же пса, я теперь с ней везде езжу. Это моя доча (смеется). Не подумайте, что мы прям такие собаководы, просто когда увидите ее в фильме, тоже влюбитесь. Ту собаку-актрису зовут Боня, а эту Эми Уайнхауз, в честь моей любимой певицы.

Перед показом Василий Сигарев предупредил зрителей, что фильм — режиссерская версия, поэтому без запикиваний. Мата действительно оказалось очень много. И если из уст Баширова это звучало гармонично, то нецензурщина от интеллигентной Инны Чуриковой некоторых покоробила.



После просмотра картины, зрители задали вопросы Василию Сигареву и Яне Трояновой.

И в первую очередь поинтересовались — зачем так много мата?

Сигарев: Сценарий частично делался по текстам Андрея Ильенкова — он сыграл в фильме продавца киоска. Там все это было, и я трепетно отнесся к его тексту, поэтому ничего не убрал. А в своей части мне наоборот пришлось добавить, чтобы соответствовать. Вообще, все, что показано в фильме, утрировано. Просто такая концентрация событий может произойти как раз под Новый год.

Здесь выдумано всего процентов десять, остальное все было в жизни. Ну ведь ничего страшного не произошло, даже не убили никого! А вот если посмотреть канал НТВ, так вот там настоящая страна ОЗ.



Инна Чурикова.

— А Инна Михайловна Чурикова легко согласилась выругаться матом?

Сигарев: Был такой момент… Мы сидели на кухне уже третий день, репетировали, снимали. И она спрашивает: «Ну что, будем произносить?» Я говорю: «Будем, Инна Михайловна». И она за эту роль получила две премии — «Нику» и «Белого слона».



Василий Сигарев и Яна Троянова.



Яна Троянова.



— Когда мы увидим ваш новый фильм «Зомби»?

Сигарев: Я сейчас снял короткий метр, это такая разминка, заявка жанра для меня — как это будет выглядеть. Буквально в феврале появится на YouTube. Я хотел ее здесь показать, но все скомкалось, и я забыл.



— Яна, в фильме есть такие рисковые эпизоды. Вы их исполняли сами, или это дублерша?

Троянова: Мне Сигарев никогда не дает дублерш. Я все делаю сама. Ну, скатиться с горки — это еще куда ни шло. А вот зависнуть на балконе… Меня напугали очень сильно, и всей съемочной группе было страшно. Как-то режиссер и оператор отошли обсудить кадр, а я вишу на уровне пятого этажа. Но на самом деле я не моя героиня Ленка. Я сильно орала и крыла их матом, чтобы меня немедленно забрали на борт! Кстати, в «Зомби» трюков будет тоже приличное количество, и я все делаю сама. Наверное, это не умно. Но с другой стороны, актер обязан это все делать, а может оно того и не стоит. На самом деле, сломаешь чего-то — остановятся съемки. Да и возраст уже — 43 года.



Яна Троянова и Владимир Симонов.

— А как воспринимают ваши фильмы иностранцы? Понимают юмор?

Сигарев: Я смотрел этот фильм в Польше и Голландии вместе со зрителями — они смеются там же, где и мы. В фильме есть два вида юмора: интеллектуальный и туалетный, для массового зрителя. Вот в Германии зрители все время смеялись только над туалетным юмором.



Александр Баширов и Юлия Снигирь.

— Бюджет у проекта был небольшой. Чурикова и Гоша Куценко сразу согласились сниматься?

Сигарев: Конечно, они не работали за свой полный гонорар, бюджет у нас был, как обычно бывает у арт-хауса. Кстати, некоторые актеры отказались сниматься. Например, Костя Хабенский, он должен был играть роль барда. А сейчас признается: «Я струхнул». Гармаш отказался. А вот Юля Снигирь вообще бесплатно снялась.

— На что вас вдохновила Ясная Поляна?

Сигарев: Пока мы к ней только присматриваемся. А вообще я хочу для режиссера Бори Хлебникова написать сценарий о Толстом и снять кино. Но я не уверен, что съемки будут здесь. Тут уже хочет снимать Дуня Смирнова, а после нее нас уже не пустят. Я сегодня побывал на могиле Толстого, нашел зеленую палочку, теперь возьму ее с собой, буду всех ею тыкать и делать счастливыми (смеется).

Глас народа

Дмитрий Литвинов, журналист, блогер К жанру комедии фильм можно отнести только из-за наличия в нём некоторых юмористических сцен, нелепых ситуаций. В целом же посыл совсем не комедийный. Это наша такая жизнь, я бы даже сказал — жиза. В этом фильме мы узнаём если не себя, то наших соседей или знакомых. Именно про такие фильмы говорят, что на их просмотре сидишь и смеёшься, а выходишь из кинотеатра и вздыхаешь: «Так грустно всё это»…

Алексей Штукин, директор ДК «Ясная Поляна» Мне нравится это фильм своей честностью и необычностью. Для меня это арт-хаусное кино про то, как люди не умеют жить и учатся этому, кто как может. Про то, как в нашей стране трудно сохранять достоинство и самоуважение. Фильм, снятый без киношных клише и шаблонов.