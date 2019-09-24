Проведите свадьбу мечты в SK Royal!

Фото предоставлено SK Royal.

Здесь устроят шикарный праздник, который вам и вашим гостям запомнится на всю жизнь.

Как избежать суеты и превратить свадьбу в прекрасный день любви — организовать всё от утра невесты до свадебной ночи в одном месте? Идеальным местом для этого является отель SK Royal Hotel Tula 5*.

Этот красивый современный отель расположен в самом центре Тулы. В процессе подготовки события вам не придётся бегать по городу между рестораном, гостиницей и загсом, а также искать место для красивой фотосессии, — всё это есть в SK Royal!

Вот как минимум 11 плюсов, которые мы нашли в этом отеле в пользу его выбора для свадьбы.

1. Выездная регистрация. Регистрация брака в SK Royal Hotel Tula — это официально. Ваше бракосочетание пройдёт не в загсе, а на площадке с панорамным видом на 6-м этаже SK Royal Tula 5*. Превратите официальную процедуру в изюминку своего мероприятия! Официальный кабинет загс работает прямо на территории отеля, оформленные паспорта молодожены получают сразу во время церемонии. Кроме того, вы получите массу бонусов: неограниченное количество гостей, церемонию, которая может длиться более часа, любой сценарий выхода, живую музыку или DJ и, конечно, фуршет.

Помимо официальных церемоний в SK Royal Hotel Tula можно провести также и постановочные.

Также в этом отеле вы сможете провести замечательный мальчишник и девичник.

2. Подготовка к свадьбе в уютном номере. В SK Royal можно с удобством подготовиться к фотосъёмке, а также провести важные минуты за разговором с самыми близкими перед волнующим событием. Номер для подготовки можно получить совершенно бесплатно при бронировании банкета для торжества. По желанию подготовку молодоженов к торжеству можно будет начать уже с самого утра в удобное время.

3. Интерьеры для свадьбы в SK Royal были созданы известной дизайн-студией и выдержаны в европейском стиле. Буквально каждый кадр с вашей свадьбы будет наполнен королевской красотой и стилем. Весь отель будет в вашем распоряжении на время праздника — создавайте свою фото-историю в красивом свете и выигрышных ракурсах. При проведении банкета или регистрации брака на территории SK Royal фотосессия бесплатна.

4. Шикарный ресторан. В SK Royal безупречная кухня и обслуживание. Шеф-повар всегда готов к особым пожеланиям и создаст специально для вас неповторимое меню. Вашу свадьбу украсит стильный интерьер ресторана и обученный персонал в красивой униформе. В ресторане SK Royal удобно разместится до 100 гостей, а для камерного события есть более уютные залы. Кроме ресторана здесь есть два банкетных зала на 120 и 30 человек. Самые смелые и современные могут выбрать для своего застолья бар CHECK IN, интерьеры которого позволят сыграть свадьбу в стиле лофт.

Этой осенью гостям предложат новое меню от шеф-повара.

Стоимость банкета — от 2600 руб. на человека.

5. Свадьба в президентском люксе. Хотите устроить праздник только для самых близких людей? К вашим услугам президентский люкс отеля SK Royal Tula. Данный номер имеет собственную террасу с прекрасным видом на центр города, где может быть организована регистрация брака, фуршет или вечеринка под открытым небом. Кроме спальни и кабинета в номере есть отдельная гостиная, которая может вместить до 12 гостей.

6. Молодоженам — номер в подарок.

При заказе свадебного банкета молодожены также получают номер в подарок, украшенный лепестками роз. Шампанское и фрукты дополнят романтическую атмосферу. Утро после свадебного торжества молодая пара сможет начать с завтрака от шеф-повара и наслаждаться незабываемыми моментами первого дня медового месяца вплоть до самого вечера.

Кстати, любая пара может получить номер, став гостем отеля, и без банкета. При этом можно воспользоваться услугой по раннему заезду и позднему выезду. Укажите при бронировании номера, что вы молодожены, и для вас бесплатно украсят номер лепестками роз. Пусть ваше особенное утро будет наполнено только приятными минутами!

7. После свадьбы. Молодые и гости смогут отдохнуть в отеле, насладиться спокойствием и комфортом. Расслабьтесь здесь после месяцев подготовки к свадьбе и важного дня. Для молодоженов — бесплатно, а для их гостей со скидкой — посещение SPA-центра SK Royal. Проведите день как вам захочется.

8. Комфортное размещение гостей. На свадьбу в SK Royal вы сможете пригласить родственников и друзей из любых уголков России и зарубежья, ведь все они смогут комфортно разместиться здесь же, в отеле. Каждому гостю свадьбы SK Royal дарит скидку 20% на проживание. Этот отель имеет необычную форму, благодаря чему можно забронировать номера разной категории и планировки.

9. Праздник, на котором можно отдыхать и не думать о мелочах. SK Royal — профессионалы гостеприимства. Ежедневно отель принимает множество гостей, каждому из которых дарит комфорт и отменный сервис, соответствующие высоким стандартам качества. Сотрудники отеля прошли обучение у преподавателя из Национальной академии гостеприимства (Англия). Ваша свадьба здесь пройдёт безупречно!

10. Свадьба в настоящем пятизвёздочном отеле. SK Royal заслужил свои пять звёзд. Чтобы получить такие «звёзды», отели проходят строгий контроль международных комиссий.

11. Свадьба, которой можно будет гордиться. Постояльцами SK Royal уже стали множество звезд шоу-бизнеса и спорта. Эти люди знают толк в комфорте, сервисе и стиле. Отель с радостью поддержит и воплотит любые ваши идеи и пожелания. Ваше событие здесь станет особенным. Свадебное торжество в отеле традиционно для героинь голливудских фильмов. Свадьба в отеле — это модный тренд, который добрался и до нас. Будьте на пике моды!

Наши постоянные партнеры: wedisson_wedding, mbruhanova, svetlana_kuzyakina, shuvaevmedia.

Воплощайте свои самые смелые свадебные мечты

в SK Royal Hotel Tula 5*!

Тула, ул. Советская, 29.

Тел.: 8 (4872) 25-55-51,

8 (910) 077-05-76 или 8 (910) 077-37-97.

sk-royal.ru

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