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Стала известна первая тройка финалистов Оружейной лиги КВН: фоторепортаж

Стала известна первая тройка финалистов Оружейной лиги КВН: фоторепортаж

Какие команды получили путевки в финал?

В воскресенье, 22 сентября, на сцене ГКЗ определяли первую тройку финалистов Оружейной лиги КВН. За заветную путевку сражались такие команды:

«Любимая команда Льва Николаевича», Тула:

Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Тула:

«Самая любимая», Тула:

«Заряд», Владимир:

«По-братски», Рязань:

«Балдеж», Тула:

По итогам игры в финал вышли «Любимая команда Льва Николаевича», Сборная матерей Тульской области и «Самая любимая».
 
Второй полуфинал состоится 29 сентября в 17.00 в ГКЗ. За бесплатными билетами обращайтесь в группу «ВКонтакте».
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Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 1
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 2
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 3
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 4
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 5
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 6
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 7
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 8
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 9
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 10
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 11
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 12
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 13
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 14
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 15
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 16
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 17
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 18
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 19
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 20
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 21
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 22
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 23
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 24
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 25
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 26
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 27
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 28
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 29
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 30
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 31
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 32
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 33
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 34
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 35
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 36
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 37
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 38
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 39
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 40
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 41
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 42
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 43
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 44
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 45
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 46
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 47
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 48
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 49
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 50
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 51
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 52
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 53
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 54
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 55
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 56
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 57
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 58
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 59
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 60
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 61
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 62
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 63
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 64
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 65
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 66
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 67
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 68
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 69
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 70
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 71
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 72
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 73
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 74
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 75
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 76
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 77
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 78
Первый полуфинал Оружейной лиги КВН, Фото: 79
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 16:54 0
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