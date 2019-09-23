Стала известна первая тройка финалистов Оружейной лиги КВН: фоторепортаж

По итогам игры в финал вышли «Любимая команда Льва Николаевича», Сборная матерей Тульской области и «Самая любимая».

В воскресенье, 22 сентября, на сцене ГКЗ определяли первую тройку финалистов Оружейной лиги КВН. За заветную путевку сражались такие команды: