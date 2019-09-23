Стала известна первая тройка финалистов Оружейной лиги КВН: фоторепортаж
Какие команды получили путевки в финал?
В воскресенье, 22 сентября, на сцене ГКЗ определяли первую тройку финалистов Оружейной лиги КВН. За заветную путевку сражались такие команды:
«Любимая команда Льва Николаевича», Тула:
Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Тула:
«Самая любимая», Тула:
«Заряд», Владимир:
«По-братски», Рязань:
«Балдеж», Тула:
По итогам игры в финал вышли «Любимая команда Льва Николаевича», Сборная матерей Тульской области и «Самая любимая».
Второй полуфинал состоится 29 сентября в 17.00 в ГКЗ. За бесплатными билетами обращайтесь в группу «ВКонтакте».
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