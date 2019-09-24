Обзор: Крупные аквапарки рядом с Тулой

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Прекрасный способ продлить лето — отправиться в аквапарк. В какой аквапарк съездить из Тулы? Мы подготовили для вас обзор.

Есть ли в Тульской области крупные аквапарки? К сожалению, нет. Зато они есть в соседних областях. Мы собрали все крупные аквапарки в радиусе 300 км от Тулы. В них каждый найдет себе развлечение по душе — и любители экстремальных ощущений, и тусовщики, и те, кому ближе размеренный отдых всей семьей.

«Акапулько» в Рязани

acapulco-club.ru

Адрес: Рязань, ул. Маяковского, 1-а, бизнес-парк «Капитал Атрон».

Как добраться:



Тип: закрытый.

Время работы: вторник – воскресенье 10.00 –22.00, понедельник – санитарный день. По субботам с 22.00 – пляжные вечеринки (500 р.).

Цена на 2 часа: до 4-х лет – вход свободный, по будням: дети 4-14 лет— 340-460 р., взрослые — 520-720 р., выходные/праздники: дети 4-14 лет — 520 р., взрослые — 720 р.

Цена на весь день: до 4-х лет – вход свободный, по будням: дети 4-14 лет — 800 р., взрослые — 1100 р., выходные/праздники: дети 4-14 лет — 1000 р., взрослые — 1400 р.

На площади 2200 кв. метров для гостей работают три водные горки, одна из них даже обещает ощущения, похожие на прыжок со скоростью свободного падения. Также на территории аквапарка расположен большой бассейн с водопадом, гейзерами и гидромассажем, джакузи на 6 и 10 мест и три сауны. Особенно хорошо здесь отдыхать с детьми, для них выделен весь второй этаж со своим бассейном и тремя горками.

Еще здесь можно попробовать пилинг рыбками и отдохнуть в соляной комнате. Каждую субботу в аквапарке проходят пляжные вечеринки под зажигательную музыку от резидентов акваклуба.

Горки в Рязанской области

www.oksgem.ru/akvapark/

Адрес: Рязанская область, с. Поляны, ул. Жемчужная, 1.

Как добраться:





Тип: закрытый.

Время работы: ежедневно 10.00 – 22.00, кроме санитарных дней.

Цена на 3 часа: пакет аквапарк + СПА только по выходным: взрослые — 1300 р., дети — 950 р. ростом до 100 см — бесплатно.

Цена на весь день: взрослые — 1200-1600 р., дети — 900 р.-1150 р., ростом до 100 см — бесплатно.

Это самый большой аквапарк в радиусе 200 км от Москвы. Его территория почти в три раза больше многих других аквапарков. Местные водные аттракционы считаются одними из самых экстремальных, например водный лабиринт «черная дыра» с крутыми поворотами и неожиданными падениями или скоростная 30-метровая горка «камикадзе». Для гостей работают три зоны: главная аквазона с 12 горками и четырьмя бассейнами, детский этаж и просторная зона СПА с русской и финской сауной и хаммамом, несколькими видами массажа и пилинга.

Аквапарк находится на территории большого загородного комплекса. Помимо водных аттракционов можно посетить местный луна-парк и пляж на берегу живописного озера, где за отдельную плату можно позагорать на шезлонге, искупаться в озере и прокатиться на катамаранах. Каждую неделю здесь работает тематическая анимационная программа с детскими конкурсами, караоке и выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов и программой от диджеев.

Развлекательно-гостиничный комплекс Чернышевой в Липецке

rgkch.ru

Адрес: Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, ул. Октябрьская, 23.

Как добраться:





Тип: на открытом воздухе.

Время работы: в теплую погоду 9.00 — 22.00 ежедневно.

Цена на весь день: до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — 300 р, взрослый — 600 р., VIP — 1000 р.

В Липецкой области работает открытый аквапарк, который доступен для посещения только в теплую солнечную погоду. Зато на его территории можно на несколько часов оказаться в уютной атмосфере морского курорта. В аквапарке оборудован полноценный пляж с шезлонгами на искусственном покрытии. На территории пляжа есть два подогреваемых бассейна для всей семьи, три водные горки, джакузи, кафе, а еще площадка для пляжного волейбола с ультрасовременным покрытием.

Аквапарк «Елки-палки» в Калуге

www.elki-kaluga.ru

Адрес: Калуга, ул. 2-я Киевка, 15.

Как добраться:





Тип: на открытом воздухе.

Время работы: в летнее время 12.00 – 21.00 ежедневно.

Цена на 3 часа: до 5 лет бесплатно, взрослый — 500 р., детский — 250 р., при заселении в гостиницу — бесплатно.

Водный комплекс находится на территории пансионата, несмотря на это отдохнуть здесь может любой желающий. Аквапарк расположен на открытом воздухе, на его территории есть пляж с шезлонгами, расставленными по периметру, две горки, простой бассейн, бассейн с гидромассажем и отдельная зона для водного поло. Для юных гостей своя отдельная зона развлечений, в которой действует требование обязательно надевать подгузники на ребенка возрастом до 2 лет. Комплекс работает только в летнее время, максимум — середина сентября, но во все остальные сезоны гостям тоже есть чем заняться — баня, массажный кабинет и кафе работают круглый год.

«Ква-ква» в Мытищах

https://kva-kva.ru

Адрес: Мытищи, ул. Коммунистическая, 1. XL Family Outlet (2-й этаж), в 1 км от МКАД по Ярославскому шоссе.

Как добраться:





Тип: закрытый.

Время работы: 10.00 – 22.00 ежедневно.

Цена на 5 часов: будни/выходные — взрослые 1350/1990 р., дети ростом до 120-150 см — 1000/1480 р. В стоимость входит сауна.

Цена на 3 часа (по тарифу «семейный» до 4-х человек): будни/выходные: 4600-6900 р. В стоимость входят сауна и обед.

Про этот аквапарк не слышал разве что ленивый: огромные количество рекламы и многочисленные отзывы посетителей делают свое дело. На стандартной для аквапарков территории удалось вместить огромное количество развлечений. Для гостей работают 10 водных горок, любителям острых ощущений придутся по душе «Черная дыра», «Цунами» и «Дикая река». Еще можно покататься на волнах в крутом волновом бассейне. Для детей выделена отдельная зона куда пускают даже самых маленьких, — здесь мелководный бассейн и совсем нет горок.

Отвлечься от будничной суеты и расслабиться можно в зоне тихой «Лагуны» с джакузи и каменными гротами. Широкий спектр услуг есть в местном СПА-центре: четыре сауны, паровая турецкая баня, массаж, кофейный пилинг, древесная бочка фурако, шоколадное обёртывание, плавание в бассейне СПА и экзотический пилинг рыбками Гарра руфа.

«Мореон» в Москве

https://aquapark.more-on.ru

Адрес: Москва, ул. Голубинская, 16.

Как добраться:



Тип: закрытый.

Время работы: пн.-пт. 10.00 – 22.00 ; сб., вс. 9.00 – 22.00.

Цена на целый день: будни/выходные: взрослые — 1150/1690 р., дети — 690/950 р., дети ростом менее 110 см — бесплатно.

Один из самых крупных аквапарков в Москве. Территория выглядит в стиле греческого курорта: вокруг всё в бело-синих тонах, бассейны декорированы мозаикой, вокруг везде высажены пальмы в горшках, а на полу – настоящий песок. Как и в любом аквапарке, для гостей работают экстремальные горки (всего их семь), волновой бассейн, детский городок, теплая лагуна, джакузи, летняя терраса. В стоимость билета дополнительно входит сауна, а если вы берете тариф «семейный», вас к тому же накормят обедом. Вы можете купить билеты на весь день только в аквапарк или совместить визит с походом в банный комплекс «Термы» с 19 видами бань и комплексом гидромассажных бассейнов или уникальное СПА-пространство. Главное украшение и гордость термального комплекса «Мореон» — двухуровневый бассейн-лабиринт, не имеющий аналогов в мире, – с реверсивным течением, водопадами и контрастными ваннами.

«Фэнтази» в Москве

fpark.ru

Адрес: Москва, ул. Люблинская, 100.

Как добраться:



Тип: закрытый.

Время работы: пн.-вс. 11.00 – 23.00.

Цена на 4 часа: будни/выходные — взрослые с обедом — 1240 р./1390 р., дети с обедом — 940 р./1090 р., до 4-х лет — вход свободный.

Цена на целый день: будни/выходные — взрослые — 1200 р./1700 р., дети — 950 р./1300 р., до 4-х лет — вход свободный.

Аквапарк отлично подойдет для спокойного размеренного отдыха всей семьей. Для любителей водных горок здесь есть четыре горки средней высоты, а для юных гостей работает детская зона «лягушатник» с горками и бассейном. А те, кто скучает по морю, могут расслабиться в волновом бассейне с морской волной. После водных развлечений можно попариться в инфракрасной и горячей кабинах сауны, в них хорошо снимается усталость, предотвращается простуда и повышается иммунитет.

В аквапарке постоянно проводятся выгодные акции и скидки, так что на входном билете можно значительно сэкономить.

Юна Aqua Life в Красной горке

juna-life.ru/aquapark

Адрес: Московская область, д. Красная горка, вл. 9.

Как добраться:





Тип: закрытый, но есть одна открытая горка.

Время работы: пн.-вс. 10.00 – 22.00.

Цена на 3 часа: взрослые — 800 р. + залог 500 р. за ключ, дети — 500 р. + залог 300 р. за ключ.

Цена на целый день: взрослые 1800 р. + залог 300 р. за ключ, дети — 800 р. + залог 300 р. за ключ.

Аквапарк расположен на территории подмосковного пансионата, но это не мешает воспользоваться водными аттракционами всем желающим. Купить билеты можно только за наличные на ресепшене на 1-м этаже. Для юных гостей в аквапарке есть требование: дети до 10 лет должны быть одеты в спасательные жилеты и надувные нарукавники.

Специально для них выделен целый детский городок с множеством водопадов и четырьмя детскими горками. Глубина в этой зоне не превышает 70 см.

Для взрослых работают пять экстремальных горок четыре на закрытой территории и одна на улице и аттракционы «Водяные пистолеты» и бочка «Водопад». В хорошую погоду на улице работает пляжная зона и бассейн, также в распоряжении гостей баня, сауна и хаммам.

За отдельную плату на территории пансионата можно покататься на сёрфе.

«Карибия» в Москве

karibiya.ru

Адрес: Москва, Зеленый проспект, 10-б.

Как добраться:



Тип: закрытый + собственный пляж на открытом воздухе.

Время работы: пн.-вс. 10.00 – 22.00.

Цена на 3 часа: дети ростом до 120 см — бесплатно, будни/выходные — взрослые 1490 р./1840 р., дети — 830 р./1080 р. в стоимость входит аквапарк + баня.

Цена на целый день: дети ростом до 120 см — бесплатно, будни/выходные — взрослые 3190 р./3990 р., дети — 2190 р./2890 р. в стоимость входит аквапарк + баня.

На территории аквапарка для гостей обустроены суперсовременные развлечения: четыре крутые и пологие водные горки, джакузи, фонтаны и самый большой бассейн с волнами и горка для малышей в детском городке аквапарка. В стоимость также входит посещение любого из четырех видов бань хаммам, русская, финская и японская. Для любителей закаляться есть холодная купель.

Это единственный аквапарк в Москве и области, который имеет собственный открытый пляж. На пляже для гостей – полторы сотни шезлонгов, кафе, настольный теннис, пляжный волейбол и детский городок.

Аквапарк «Б-Класс» в Серпухове

akvapark-serpuhov.ru

Адрес: Серпухов, Московское ш., 55, корп. 1, 4-й этаж.

Как добраться:





Тип: закрытый.

Время работы: ежедневно 10.00 – 22.00.

Цена на 2 часа: будни/выходные — детский — 400 р./500 р., взрослый — 600 р./700 р., до 2-х лет — бесплатно.

Цена на весь день: будни/выходные — детский — 600 р./800 р., взрослый — 950 р./ 1150 р., до 2-х лет — бесплатно.

Небольшой закрытый аквапарк расположился на 2-м этаже торгово-развлекательного комплекса «Б-Класс». На территории 600 кв. м для гостей работают четыре большие горки, бассейн с аттракционом «Медленная река» и ванная с гидромассажем. Для юных гостей выделена детская зона с отдельным бассейном и горкой. Кроме водных аттракционов здесь есть СПА-комплекс, сауна и турецкая баня и 15-минутные сеансы массажа. Отдохнуть и подкрепиться после водных процедур можно в пляжном кафе.

The Вassein в Москве

thebassein.ru

Адрес: Москва, Митьковский пр-д, 1с1, парк «Сокольники».

Как добраться:



Тип: открытый.

Время работы: только в летнее время ежедневно с 10.00 до 22.00, по выходным – дискотеки.

Цена на 2,5 часа: будни/выходные — взрослые — 500 р./1000 р., дети до 12 лет без шезлонга — 300 р., все остальные услуги идут как инвентарь по цене 150-400 р.

Цена на целый день: будни/выходные — взрослые — 1000 р./2000 р., дети до 12 лет без шезлонга — 500 р./1000 р. все остальные услуги идут как инвентарь по цене 150-400 р.

Для тех, кто любит пляжные вечеринки, в Москве есть популярное место прямо посреди парка «Сокольники». На площадке находятся большой бассейн для взрослых и малый бассейн с подогревом для детей. По выходным здесь проходят пляжные DJ-вечеринки с участием популярных артистов, а также ежедневные представления и мастер-классы от аниматоров. В этом году сезон уже закрыт, но начиная с мая следующего года он вновь откроет свои двери для посетителей.

Правила поведения

Перед тем как отправляться покорять водные аттракционы, нелишним будет вспомнить правила поведения в аквапарке: