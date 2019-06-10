Продолжаем голосовать за лучших туроператоров Тулы – 2019
Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.
Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучших туристических операторов в Тульской области.
Поделитесь своим мнением!
Голосуйте за ваших любимых
туроператоров, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!
Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
За второе и третье места также будут не менее почётные наклейки.
Вам предлагается пара туроператоров, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.
21 июня мы подведём итоги голосования и назовем лучшего,
самого «народного»
туроператора в Тульской области.
Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где, по вашему мнению, лучше покупать путёвки, и почему?
Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому накрученные голоса буду вычтены перед объявлением итогов, а пойманные на жульничестве могут быть дисквалифицированы.