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«Студент года – 2019». Лучшие студенты Тулы: Кто они?

Фоторепортаж Алексея Пирязева.

«Студент года – 2019». Лучшие студенты Тулы: Кто они?

За право стать «Студентом года» поборолись самые яркие, талантливые и инициативные студенты. Победили сильнейшие!

Знание – сила, а финалисты открытого этапа российской национальной премии «Студент года — 2019» – вдвое сильнее. Потому что в их арсенале не только широкий кругозор и академические успехи, но и разнообразные таланты, молодость и нескончаемая энергия!

Для регионального этапа конкурса участники собирали всевозможные достижения: значки и личные рекорды ГТО, награды за лучшие эссе и рецензии, успешные презентации стихотворений, песен, видеороликов…

Немалую роль играло и портфолио. Чем увесистее, тем лучшее – учитывалась каждая заслуга студента: успеваемость, спортивные достижения, общественная и научно-исследовательская работа. И, конечно, вклад в жизнь вуза или даже города!

Итоги подводили 10 июня в творческом кластере «Октава». Победителей определили по нескольким номинациям: «Интеллект года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Журналист года», «Доброволец года», «Общественник года», «Староста года». Самым желанным призом конкурса стала номинация «Гран-при», в которой наградили лучших среди лучших. Призы конкурса достались тем участникам, которые набрали наибольшее количество баллов на прошедших этапах испытаний.

По итогам конкурса победителями стали:

Александр Капустин в номинации «Интеллект года среди организаций высшего образования»

Александр Кошелев в номинации «Творческая личность среди организаций высшего образования»

Кстати, награждали Александра под звуки его собственной песни – настоящий талант!

Дмитрий Попов в номинации «Творческая личность среди профессиональных образовательных организаций»

Анастасия Сычева в номинации «Спортсмен года среди организаций высшего образования»

Виктория Юхачева в номинации «Спортсмен года среди профессиональных образовательных организаций»

Дарья Баранова в номинации «Журналист года среди организаций высшего образования»

Эмма Хачатурян в номинации «Доброволец года среди организаций высшего образования»

На сцене Эмма не смогла сдержать слез: «В прошлом году я тоже участвовала и проиграла руководителю своего добровольческого конкурса. Проиграть такому человеку было не стыдно, но я пообещала себе, что вернусь на следующий год с победой. И вот я тут!»

Максим Харьков в номинации «Доброволец года среди профессиональных образовательных организаций»

Виктор Самодуров в номинации «Общественник года среди профессиональных образовательных организаций»

Дарья Прохорова в номинации «Общественник года среди организаций высшего образования»

Алена Зуйкова в номинации «Староста года среди организаций высшего образования»

Анастасия Бабенко в номинации «Староста года среди профессиональных образовательных организаций»

Наталья Ломакина в номинации «Гран-при среди профессиональных образовательных организаций»

Анастасия Зайцева в номинации «Гран-при среди организаций высшего образования»
К сожалению, Анастасия слегка приболела и не смогла получить свой приз. Но участники все равно поздравили ее бурными аплодисментами и даже ей записали видеообращение! А скоро награда обязательно достанется своему обладателю!

 

Победители нескольких номинаций поделились секретами своего успеха. Может, кому-то пригодится для следующего конкурса.

Дарья Прохорова, студентка 3 курса ТГПУ им. Л.Н.Толстого (направление «Туризм»), победительница в номинации «Общественник года среди организаций высшего образования»:

Дарья Прохорова

– Самое главное – это портфолио, ведь за него наибольшее количество баллов дают! Это уже вторая моя попытка, я знала, чего ожидать, и получше подготовилась. В рамках конкурса еще было много теоретических курсов: ораторское мастерство, самопрезентация… Занималась тем, что мне действительно нравится, получала удовольствие, и вот награда! На всероссийском конкурсе хочу достойно представить наш регион. Даже если не удастся занять призовое место, это все равно большая честь и ценный опыт!

Харьков Максим, студент 3 курса Тульского областного медицинского колледжа (направление «Лабораторная диагностика»), победитель в номинации «Доброволец года»:

Максим Харьков

–Я очень люблю детей, вся моя жизнь только им и посвящена. И добровольческая работа тоже, конечно! С детьми работаю, ухаживаю за ними. В этом нет ничего сложного, самое главное – найти свой собственный потенциал и его потихоньку развивать. Планы на этот год у меня очень большие: в первую очередь, это разработка второго проекта. Пока не буду раскрывать всех карт, скажу только, что помогать в этот раз хочу бездомным.  Добровольческая работа продолжается, снова будем побеждать!

Виктор Самодуров, студент 3 курса Тульского государственного технологического колледжа (направление «Правоохранительная деятельность»), победитель в номинации «Общественник года среди профессиональных образовательных организаций»

Виктор Самодуров

– Секрет моего успеха заключается… В моих врагах! Из-за них я становлюсь лучше, потому что стараюсь доказать всем, кто в меня не верит, что я на все способен. К конкурсу я даже особо не готовился, просто был самим собой и все получилось. Так же планирую и на всероссийском этапе поступить: просто буду собой, а по необходимости начну импровизировать. Конкуренция там серьезная, но ничего невозможного нет!

Александр Кошелев, студент 3 курса ТулГУ (направление «Политология»), победитель номинации «Творческая личность года»:

Александр Кошелев

– Я постоянно улыбаюсь, всегда на позитиве и никогда не останавливаюсь! В прошлом году в «Студенте года» тоже участвовал, на всероссийском этапе взял спецприз. Сейчас своей победе очень рад! Все ребята были сильными, и преследовали мысли: пройду или не пройду? Вернусь на всероссийский этап или не вернусь? Но в том году я пообещал, что вернусь и заберу награду еще раз. Что, в общем-то и сделаю: в октябре или ноябре приз будет моим.

Александр Капустин, студент 3 курса тульского филиала ФУППРФ (направление «Бизнес-информатика»), победитель в номинации «Интеллект года»:

Александр Капустин

– Самое главное в любом деле – целеустремленность. Когда ты отдаешься чему-то на сто процентов, все обязательно должно получиться. Сейчас я с одной стороны радуюсь, но с другой – понимаю, что впереди меня ждет еще большая работа. Ведь в планах – выйти на всероссийский этап и завоевать почетное первое место. Нацелен на победу!

 

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Автор: Юлия Коршунова, вчера, в 09:14 +2
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