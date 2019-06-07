«Неизвестные истории музейных шедевров»: Бесценные дары красавицы с портрета

Дорогие друзья! В рамках совместного проекта Mysloи Тульского областного художественного музея, приуроченного к его 100-летию, продолжаем знакомить вас с картинами из собрания.

Портрет курфюрста Бранденбургского

Фридриха Вильгельма (1620−1688). 1666

Автор: Питер Насон (1612 — ок.1690)

Холст, масло; 120×100 см.

Фридрих Вильгельм Бранденбургский (1620−1688 г.) из рода Гогенцоллернов — основатель прусского государства, прозванный за масштаб деяний Великим курфюрстом. Портрет выполнен в 1666 году, когда его герою было 46 лет. Автор произведения – один из крупных голландских портретистов Питер Насон, приглашенный в Берлин для создания парадного образа монарха.

Портрет был передан в музей по завещанию Елены Васильевны Гречениной в 1974 году. Помимо этого шедевра, она завещала музею уникальные произведения искусства (картины голландских и фламандских мастеров, предметы русского стекла и фарфора, богемского стекла, мебели). Многие произведения из её коллекции знакомы посетителям музея, они — подлинные украшения экспозиции.

В фондах хранится портрет самой Гречениной, выполненный известным тогда художником Николаем Александровичем Сергеевым, тоже из ее коллекции.

…С картины на нас смотрит красавица «в странной шляпе с заморским пером на горделиво-небрежно откинутой голове, с каким-то замкнутым, «роковым» и в то же время затаенно ожидающим чего-то, девически доверчивым лицом, вызывающим в памяти строки юной Ахматовой: «У меня есть улыбка одна: так, движенье чуть видное губ. Для тебя я ее берегу…»* Этот портрет в 1912 году был выставлен на Невском, в витрине одного из художественных салонов, и вызывал неизменное восхищённое внимание всех, кто его видел…



*Из очерка «Неинтересный человек» о Елене Васильевне Греениной писателя Евгения Богата.

Материал подготовлен Марией Серовой (ТОХМ) и Еленой Рябиковой