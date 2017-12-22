Продолжаем голосовать за лучшие магазины одежды
Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.
Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучший магазин одежды для взрослых в Туле. Поделитесь своим мнением!
Голосуйте за ваши любимые магазины, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!
Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
За второе и третье места будут наклейки поменьше.
Вам предлагается пара магазинов, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятный вам лично магазин, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.
10 января мы подведем итоги голосования и назовем тройку лучших,
самых «народных»
магазинов одежды Тулы.
Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше одеваться и почему.
Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.