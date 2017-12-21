Тест-драйв Haval H9: уверенность на любой дороге
Myslo прокатился на новом внедорожнике Haval H9 от концерна Great Wall и готов поделиться впечатлениями.
Haval H9 – настоящий рамный внедорожник для любых дорог.
Haval H9 – престижный автомобиль с брутальным дизайном. Радиаторная решетка оригинальной формы с горизонтальными хромированными линиями добавляет консерватизма и современности внешнему виду. Изящная форма передних фар привносит своеобразную изюминку и подчеркивает индивидуальный характер внедорожника.
Динамичный силуэт кузова автомобиля, новые пороги с подсветкой (очень актуально, если вокруг ни одного фонаря), вертикальные светодиодные задние фары – в таком авто сложно остаться незаметным.
Салон просторный – семиместный, для отделки использована премиального качества натуральная кожа, алюминий и древесина ценных пород. Ширина подушек сидений среднего ряда стала больше на 5 см для максимального удобства пассажиров.
Ночью прекрасное настроение в салоне обеспечивают сенсорное освещение (LED) и атмосферная подсветка разных цветов.
Объем багажника варьируется: 112 л (за 3-м рядом сидений), 747 л (со сложенным 3-м рядом сидений) или 1457 л (максимальный объём со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений). Полноразмерное запасное колесо на литом диске прячется под полом багажника.
Дверь багажника открывается в сторону обочины, внутри имеются крепления для груза, боксы с инструментами и розетка на 220 Вольт.
Если честно, то H9 сильно напоминает Toyota Land Cruiser Prado, но стоит намного дешевле. Однако оснащен по последнему слову техники. В модели Haval H9 2017 года обновлена приборная панель, она теперь с широким полноцветным дисплеем бортового компьютера. Компьютер не только поможет парковаться и расскажет угол наклона, поможет, например, при езде по скользкой дороге, подъему или спуску – вариативность впечатляет. Достаточно нажать кнопку и электроника сама подстроится под особенности дорожных условий.
Благодаря нескольким датчикам система непрерывно контролирует устойчивость автомобиля и помогает водителю в опасных ситуациях.
Электронная система стабилизации (ESP) обеспечивает движение автомобиля по правильной траектории, предотвращая заносы и повышая управляемость и безопасность.
Система помощи при спуске (HDC) использует блокировочную систему тормозов (ABS) и автоматически поддерживает постоянную скорость движения на спуске.
Система помощи на подъеме (HHC) позволяет удерживать автомобиль в течение 2 секунд без нажатой педали тормоза, в результате чего не происходит откат назад при трогании с места.
Кроме этого, Haval H9 оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS), системой электронного распределения тормозного усилия (EBD), системой помощи при экстренном торможении (HBA) и системой предотвращения опрокидывания (RMI).
Традиционный ручной тормоз заменен клавишей. Если функция AUTO HOLD включена, то при остановке тормозная система активируется автоматически. Для того, чтобы начать движение, достаточно просто нажать на педаль газа. Система помощи при экстренном торможении, интегрированная в ESP, значительно снижает риск потери управляемости в случае экстренного торможения.
При помощи датчиков система в режиме реального времени контролирует давление и температуру в шинах и в случае обнаружения опасного снижения давления, своевременно предлагает водителю принять меры для обеспечения безопасности вождения и продлевает срок службы шин.
Двигатель у Haval H9 представлен двух видов:
– 2-литровый бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом, с двойной системой изменения фаз газораспределения (VVT) – 245 л.с.;
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) – 350/1800-4000
– 2-литровый дизельный с системой подачи топлива Common Rail с двухступенчатым турбонаддувом и интеркулером – 190 л.с.
Максимальный крутящий момент – 420/1400-2400
АКПП 8-ступенчатая гидромеханическая от компании ZF с возможностью ручного переключения передач. Есть отдельная клавиша межосевого дифференциала – понижающий режим 4L, а также кнопка блокировки заднего моста.
На тест-драйв Haval H9 отправились еще два авто Haval H2 и Haval H6. И надо признать, что все три выдержали испытания дорогой. Дорожные условия выбирались под внедорожник, но ради справедливости стоит отметить, что и Haval H2 с Haval H6 достойно ударили по бездорожью.
Расскажу немного об этих двух авто. Haval H2 – стильный автомобиль с вариативным решением цвета кузова – красный с белым, либо синий с белым и возможностью выбора отделки салона. Идеален как для леди, так и молодого человека, выбирающего безопасность и комфорт.
Дорожный просвет (мм) – 184, передняя подвеска – независимая McPherson, задняя – независимая многорычажная.
Двигатель – бензиновый, 4-цилиндровый, с распределенным впрыском и турбонаддувом, мощность – 150 л.с., максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) – 210/2200-4500, коробка передач – 6-ступенчатая механическая или автомат, привод – в автомате передний, в механике – полный и передний.
Объем багажника – 300 – 890 л (при сложенных сиденьях второго ряда). Шесть подушек безопасности.
Задний климат контроль с управлением.
Цена – от от 939 900 цена рублей.
Haval H6 – отличный семейный, вместительный автомобиль, сочетающий современные технологии и прекрасный дизайн.
Дорожный просвет (мм) – 180, передняя подвеска – независимая McPherson, задняя – независимая многорычажная.
Двигатель: бензиновый, с распределенным впрыском и турбонаддувом или дизельный, с аккумуляторным впрыском и турбонаддувом, мощность – 150 л.с., максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) – 210/2200-4500 либо 310/1800-2800, коробка передач – 6-ступенчатая механическая с передним/полным приводом или 6-ступенчатая автоматическая с полным приводом в варианте с бензиновым двигателем, в дизельном – 6-ступенчатая механическая с полным приводом.
Объем багажника – 808 – 1216 л (при сложенных сиденьях второго ряда). Фронтальные и боковые подушки безопасности.
Цена – от 1 119 000 рублей.
Условия приобретения авто уточняйте в салоне официального дилера Haval в Туле – «ИнтерАвто».
Адрес: ул. Октябрьская, 309
Тел. 70-60-10