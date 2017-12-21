Тест-драйв Haval H9: уверенность на любой дороге

фото Алексея Пирязева.

Myslo прокатился на новом внедорожнике Haval H9 от концерна Great Wall и готов поделиться впечатлениями.

«Сделано в Китае» – для россиян это не просто указание страны производителя, а скорее уже стереотип, к сожалению, в ряде случаев говорящий о сомнительном качестве. Но давайте откровенно – реалии сегодняшнего дня говорят о том, что такие представления о Поднебесной уже далеко не всегда актуальны. В Китае производятся многие известные на весь мир бренды, за которыми выстраиваются очереди.

Выходец из Китая – внедорожник Haval H9 от концерна Great Wall, новая версия которого презентована была еще в Китае мае 2017 года, теперь есть и в Туле. И именно это стало поводом отправиться на его тест-драйв.

Завод с кнопки и поехали, еще раз на кнопку, чтобы выбрать режим (их шесть: «Авто», «4L», «Спорт», «Песок», «Снег», «Грязь») и в путь.

Подвеска легко поглощает все неровности наших тульских дорог. шумоизоляция достойная, ничто не мешает наслаждаться шикарным звуком – аудиосистема Infinity с 10 колонками, сабвуфером. Все это сочетается с современным информационно-развлекательный комплексом (CD/MP3/MPEG4 плеером, радио AM/FM, навигацией, слотом для SD-карт, AUX/USB-разъемами и Bluetooth для мобильных устройств).

Это не гоночный автомобиль, поэтому рекорда в разгоне он не ставит – 12 секунд до 100 км/ч – все-таки Haval H9 достаточно габаритный автомобиль. На поворотах чувствует себя уверенно. Руль в меру чувствительный, есть ощущение дороги и в то же время не надо прикладывать лишних усилий для упраправления.

Погода в нынешнем декабре сплошные дожди, но для тест-драйва самое то. Бездорожье, залитые талой водой глубокие ямы – все ни по чем – преодолеваются без каких-либо усилий, дорожный просвет в 206 мм дает о себе знать. Подняться в горку по скользкой дороге? Легко.

Haval H9 – настоящий рамный внедорожник для любых дорог.

Двигатель, трансмиссия, подвеска и кузов установлены на раме повышенной жесткости, рама же соединяется с колесами при помощи передней и задней подвески. Поэтому дорожные нагрузки несет непосредственно рама, что обеспечивая при этом отличную плавность хода во время ускорения и торможения.

При этом, какая бы ни была дорога, пассажиры не чувствуют дискомфорта. Сиденья просторные с боковой поддержкой и электрорегулированием. В передних и задних сиденьях имеется настраиваемая функция подогрева. Для задних пассажиров предусмотрен отдельный климат-контроль.

ДИЗАЙН Haval H9 – престижный автомобиль с брутальным дизайном. Радиаторная решетка оригинальной формы с горизонтальными хромированными линиями добавляет консерватизма и современности внешнему виду. Изящная форма передних фар привносит своеобразную изюминку и подчеркивает индивидуальный характер внедорожника. Динамичный силуэт кузова автомобиля, новые пороги с подсветкой (очень актуально, если вокруг ни одного фонаря), вертикальные светодиодные задние фары – в таком авто сложно остаться незаметным. Салон просторный – семиместный, для отделки использована премиального качества натуральная кожа, алюминий и древесина ценных пород. Ширина подушек сидений среднего ряда стала больше на 5 см для максимального удобства пассажиров. Ночью прекрасное настроение в салоне обеспечивают сенсорное освещение (LED) и атмосферная подсветка разных цветов. Объем багажника варьируется: 112 л (за 3-м рядом сидений), 747 л (со сложенным 3-м рядом сидений) или 1457 л (максимальный объём со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений). Полноразмерное запасное колесо на литом диске прячется под полом багажника. Дверь багажника открывается в сторону обочины, внутри имеются крепления для груза, боксы с инструментами и розетка на 220 Вольт. Если честно, то H9 сильно напоминает Toyota Land Cruiser Prado, но стоит намного дешевле. Однако оснащен по последнему слову техники. В модели Haval H9 2017 года обновлена приборная панель, она теперь с широким полноцветным дисплеем бортового компьютера. Компьютер не только поможет парковаться и расскажет угол наклона, поможет, например, при езде по скользкой дороге, подъему или спуску – вариативность впечатляет. Достаточно нажать кнопку и электроника сама подстроится под особенности дорожных условий. ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ Благодаря нескольким датчикам система непрерывно контролирует устойчивость автомобиля и помогает водителю в опасных ситуациях. Электронная система стабилизации (ESP) обеспечивает движение автомобиля по правильной траектории, предотвращая заносы и повышая управляемость и безопасность. Система помощи при спуске (HDC) использует блокировочную систему тормозов (ABS) и автоматически поддерживает постоянную скорость движения на спуске. Система помощи на подъеме (HHC) позволяет удерживать автомобиль в течение 2 секунд без нажатой педали тормоза, в результате чего не происходит откат назад при трогании с места. Кроме этого, Haval H9 оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS), системой электронного распределения тормозного усилия (EBD), системой помощи при экстренном торможении (HBA) и системой предотвращения опрокидывания (RMI). Традиционный ручной тормоз заменен клавишей. Если функция AUTO HOLD включена, то при остановке тормозная система активируется автоматически. Для того, чтобы начать движение, достаточно просто нажать на педаль газа. Система помощи при экстренном торможении, интегрированная в ESP, значительно снижает риск потери управляемости в случае экстренного торможения. При помощи датчиков система в режиме реального времени контролирует давление и температуру в шинах и в случае обнаружения опасного снижения давления, своевременно предлагает водителю принять меры для обеспечения безопасности вождения и продлевает срок службы шин. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Двигатель у Haval H9 представлен двух видов: – 2-литровый бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом, с двойной системой изменения фаз газораспределения (VVT) – 245 л.с.; Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) – 350/1800-4000 – 2-литровый дизельный с системой подачи топлива Common Rail с двухступенчатым турбонаддувом и интеркулером – 190 л.с. Максимальный крутящий момент – 420/1400-2400 АКПП 8-ступенчатая гидромеханическая от компании ZF с возможностью ручного переключения передач. Есть отдельная клавиша межосевого дифференциала – понижающий режим 4L, а также кнопка блокировки заднего моста. Подвеска передняя независимая двухрычажная, задняя – зависимая многорычажная.

Кузов

Длина: 4856

Ширина: 1926

Высота: 1900

Колёсная база: 2800

Клиренс: 206

Масса: 2325

Трансмиссия и подвеска

Трансмиссия: автомат

Привод: полный

Передняя подвеска: независимая двухрычажная

Задняя подвеска: зависимая многорычажная

Передние тормоза: дисковые вентилируемые

Задние тормоза: дисковые

10 подушек безопасности.

Haval H9 – автомобиль премиум-класса. Стоимость – 2 млн 369 900 рублей (бензиновый).