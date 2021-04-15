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Выбираем самую «народную» кофейню в Туле

Выбираем самую «народную» кофейню в Туле

Участвуйте в народном голосовании Myslo!

Объявляем старт нового голосования за места Тулы, которые достойны звания «Народное место Myslo». В этом голосовании мы выберем лучшие кофейни в нашем городе.

Какое место приходит вам на ум, когда собираетесь выпить чашечку кофе или встретиться с друзьями? Где подают самый вкусный кофе, где большой выбор в меню, где самая уютная обстановка и приветливый персонал? Куда не стыдно пригласить симпатичного человека на первое свидание? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

Голосуйте за ваши любимые
кофейни,
делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

КАК ГОЛОСОВАТЬ

Вам предлагается пара кофеен, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно.

Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

15 мая мы подведём итоги голосования и назовем самую «народную» кофейню в Туле.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: какую кофейню вы советуете знакомым и почему?

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сегодня, в 09:20 +3
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