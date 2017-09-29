Лечим и поддерживаем позвоночник и суставы

Тульские медицинские центры, в которых вам помогут вернуть свободу движений и избавиться об боли.

Проблемы с позвоночником, скованность движений и постоянные боли в суставах мучают многих людей, как в молодом, так и в преклонном возрасте. Если вы ищете, как помочь себе или своим близким справиться с такими трудностями и вернуть свободу движений и возможностей, этот обзор для вас. Расскажем о трёх тульских клиниках, в которых вам предложат различные методы лечения заболеваний суставов и позвоночника.

Феникс, центр восстановительной медицины

Центр восстановительной медицины «Феникс» работает в Туле уже семь лет. Он специализируется на восстановительном лечении и специалисты принимают пациентов, которым требуется восстановление после заболеваний:

нервной системы (последствия острого нарушения мозгового кровообращения, последствия травм центральной и периферической нервной системы, плексопатии, невропатии, полинейропатии различного генеза);

(последствия острого нарушения мозгового кровообращения, последствия травм центральной и периферической нервной системы, плексопатии, невропатии, полинейропатии различного генеза); травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата (переломы, повреждения сухожилий и связок, контрактуры суставов, последствия операций на суставах, в том числе после эндопротезирования суставов, остеоартрозы, энтезопатии и т. д. );

(переломы, повреждения сухожилий и связок, контрактуры суставов, последствия операций на суставах, в том числе после эндопротезирования суставов, остеоартрозы, энтезопатии ); хирургического профиля (трофические язвы различного генеза, диабетическая стопа, атеросклероз сосудов нижних конечностей, хроническая лимфовенозная недостаточность конечностей).

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В «Фениксе» придерживаются принципа комплексного лечения и мультидисциплинарного подхода в лечении. Это значит, что каждого пациента здесь лечат при активном взаимодействии ортопеда, невролога, физиотерапевта и других опытных специалистов.

Этот принцип обеспечивает квалифицированное лечение с воздействием на все звенья развития заболевания.

В этом центре применяются методики, не нарушающие привычный ритм жизни пациента, не требующие госпитализации или постельного режима. В своей работе врачи практикуют как традиционные, так и самые современные технологии.

Специалисты центра «Феникс» помогут вам восстановить или существенно улучшить способность к движению, избавят вас от болей в спине и суставах.

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Преимущества ООО «Центр восстановительной медицины «Феникс»:

Высокое качество лечения. Принцип работы специалистов центра: индивидуальный подход к каждому пациенту. После прохождения необходимых исследований и уточнения диагноза для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа реабилитации с учетом состояния организма, перенесенных заболеваний или операции. В Центре проводится весь спектр ультразвукового обследования на аппарате премиум-класса Siemens ACUSON X300. Восстановительное лечение после травм, позволяющее обойтись без хирургического вмешательства. Применение уникальных методик, обеспечивающих высокую эффективность лечения.

Центр восстановительной медицины «Феникс» применяет разнообразные методы диагностики и лечения:

Физиотерапевтическое лечение (лазеротерапия, магнитотерапия, амплипульстерапия, гальванизация, электрофорез, электромиостимуляция, ультразвук, криотерапия, ударно-волновая терапия);

Кинезиотерапия (лечебная физкультура, механотерапия);

Массаж (классический, сегментарный, точечный);

Подводное вытяжение позвоночника;

УЗИ;

Лечебные блокады;

Внутрисуставное введение препаратов;

PRP-терапия (лечение с использованием плазмы, обогащенной тромбоцитами);

ВЛОК и УФОК (внутривенное лазерное и ультрафиолетовое облучение крови);

Иглорефлексотерапия;

Мануальная терапия;

Необходимая медикаментозная терапия, в том числе — инфузионная терапия;

Лабораторная диагностика в сотрудничестве с лабораторией ЛИТЕХ.

Профессиональное обследование и грамотно построенная программа восстановительного лечения является гарантией возвращения к активной, полноценной жизни!

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Тула, ул. Менделеевская, 1, офис 406

8 (4872) 36-15-53

fenixmed.ru

Эстетик Мед, Центр Врачебной Косметологии

В наше время все больше людей страдает от хронического болевого синдрома. Человек замыкается в себе и впадает в депрессию. Но не стоит отчаиваться, попробуйте обратиться к остеопату, ведь среди существующих ныне медицинских специальностей остеопатия в наибольшей степени отвечает основной парадигме медицины: «Лечить не болезнь, но больного».

Так что же такое остеопатия? Разобраться в данном вопросе нам поможет Александр Александрович Гуляев: главный врач Центра Врачебной Косметологии «Эстетик Мед», врач-физиотерапевт, реабилитолог, остеопат, сертифицированный специалист Биологического Центрирования Школы Соматической Интеграции Ю. В. Чикурова , член Национальной Федерации Массажистов, член Профессиональной Ассоциации Рефлексотерапевтов России, член Всемирной Ассоциации Профессиональных Тренеров и Специалистов По Здоровью Человека, член Российской Лиги Массажистов, член Союза Реабилитологов России, автор более 50 научных работ:



Александр Александрович Гуляев.

– Остеопатия — это перспективное направление в медицине, возникшее на стыке мануальных техник (массаж, мануальная терапия), телесно-ориентированной психотерапии, психологии и холистического (целостного) подхода к лечению пациента.

Говоря словами профессора В. И. Усачёва : «Если мануальная терапия — это арифметика, то остеопатия — это высшая математика».

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Особое внимание в подготовке и практике остеопата уделяется перцепции — это особая сверхвысокая чувствительность специалиста, то самое «шестое чувство». Фактически это возможность вести равноправный диалог с органами и тканям пациента, диагностировать первопричину заболевания и проводить лечение, в первую очередь так называемых корневых дисфункций.

Иными словами, остеопатия — это «лечение, прежде всего, не там,

где болит, а там, откуда эта боль пришла». Зачастую это два

абсолютно разных места.

Каждая процедура фактически является своего рода лечебно-диагностической, и задача специалиста — выявить проблему и пролечить первоначальный «зажим» или несколько «зажимов» и убрать вторичные дисфункции и напряжения на всём пути от «проблемной» до «болевой» точки. Ликвидация напряжений приводит к смене общего мышечного тонуса, изменению осанки, положения внутренних органов и клиническому проявлению более слабых дисфункций, которые до этого никак не проявлялись и которые также пролечиваются на следующем этапе.

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Так какие же проблемы помогает решить остеопатия? Спектр показаний к применению остеопатического лечения крайне широк.

Вот лишь некоторые из них:

хронические и острые болевые синдромы различного происхождения и локализации;

кишечные спазмы, хронические запоры, вздутие живота и метеоризм;

спаечные процессы в брюшной полости и малом тазу с клиническими проявлениями;

нарушения работы печени, кишечника и других внутренних органов;

остеохондрозы, артрозы, корешковые синдромы, нарушения осанки;

мигрени, головные боли напряжения;

проявления вегетососудистой дистонии;

последствия травм и стрессовых ситуаций;

возрастные эстетические изменения;

психосоматические заболевания, бессонница, повышенная возбудимость или усталость;

личностный рост, травмирующие воспоминания, неблагоприятные ситуационные ряды.

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Современные остеопатические техники позволяют работать не только с органами живота и малого таза, но и с органами средостения (сердце, лёгкие), причём лечебный приём проводится не всегда через брюшную стенку и не всегда путём массажа конкретных органов, а зачастую оказывается непрямое воздействие через связочный аппарат, миофасциальные структуры или лимфатическую систему.

Также методика используется в лечении кардиалгий (болей в сердце неясного происхождения), дискинезий желчевыводящих путей, хронических бронхитов, язвенной болезни. Полный список, разумеется, гораздо шире. Метод применяется как на фоне традиционной медикаментозной терапии, так и в сочетании с другими методиками.

В Центре «Эстетик Мед» применяется широкий спектр лечебных, реабилитационных и восстановительных методик, от традиционных до высокотехнологичных:

классический лечебный, тонизирующий, лимфодренажный, LPG и вакуумно-роликовый массаж;

лазерная терапия (в Центре представлен широкий спектр современного лазерного оборудования, позволяющий выполнить практически любое лечебное и косметологическое лазерное вмешательство, от лазерной терапии остеохондроза до фракционного лазерного омоложения);

магнитотерапия в аспектах традиционной восточной медицины (методики профессора Го Ливэня, Пак Чжэ Ву);

классическая и контрастная стоун-терапия;

ультразвуковая и квантовая терапия;

электроимпульсная терапия и электростимуляция;

прессомассаж и инфракрасная терапия;

аутоплазменные технологии;

фракционный микронидлинг;

и др.

Александр Александрович, Вы сказали, что остеопатические техники применяются не только в лечебных целях, но и используются для коррекции возрастных эстетических изменений. Каким же образом это происходит?

– Как бы странно это ни звучало на первый взгляд, наиболее универсальной тактикой коррекции овала лица (за исключением, может быть, случаев выраженного гравитационного птоза или массиве подкожного жира) является применение специальных остеопатических техник. Причём универсальной техники не существует, опытный специалист комбинирует их в особый «сплав» зачастую не только для каждого конкретного пациента, но и в работе с одним и тем же пациентом в течение курса.

Давно доказано, что ручной лимфодренаж является самой эффективной дренажной методикой, несмотря на обилие аппаратных и инъекционных процедур. Кроме того, только руками можно почувствовать и устранить фасциальные дисфункции, тем более что для коррекции овала нередко приходится работать с мышцами шеи и надплечья, а также такими «тонкими» структурами, как подъязычная кость или височно-нижнечелюстной сустав.

Наконец, только тончайшей пальпацией (по сути, перцепцией) можно определить участки напряжения или сниженного тонуса мышц лица, которые, согласитесь, не отличаются размерами и вступают в очень сложные взаимодействия, например, поднимая или опуская угол рта. Соответственно, и работа остеопата в этом случае дифференцирована: стимуляция одних и расслабление других мышц или даже их отдельных участков.

Таким образом, это не просто эстетика, а полноценная лечебная техника, одним из результатов применения которой являются эстетические изменения.

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Александр Александрович, неужели остеопатия способна решить даже проблемы эмоционального характера?

– Биологическое центрирование, изначально созданное на основе перцептивных остеопатических техник, – это новейшее прогрессивное направление в оздоровлении человека, разработанное кандидатом медицинских наук, неврологом, нейрофизиологом Ю. В. Чикуровым в результате его более чем 25-летней врачебной практики.

Техники биологического центрирования позволяют в полной мере устранить участки повышенного возбуждения в центральной и периферической нервной системе.

В результате происходит изменение баланса работы рецепторов и функциональная (а в дальнейшем и структурная) перебалансировка сосудов, эндокринной системы, внутренних органов и опорно-двигательного аппарата, перераспределение нагрузки на всех участках тела. Снятие внутримозговых напряжений и психосоматических блоков позволяет лечить, помимо соматических проблем, личностные конфликты, эмоциональные расстройства, неблагоприятные ситуационные ряды и неблагоприятные социальные влияния.

Александр Александрович, сколько процедур необходимо пройти?

– Курс лечения составляется индивидуально в зависимости от проблемы и сочетания с другими методами лечения. Обычно это не менее 3-4-х процедур, выполняемых в среднем один раз в неделю. Лечебный эффект чаще всего наблюдается уже во время проведения первого сеанса. Длительность приёма – 40-70 минут».

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Тула, улица Демонстрации, 1

8 (4872) 79-33-09 , 8 (930) 791-33-09

estetikmed71.ru

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Отделенческая больница на станции Тула ОАО «РЖД»

Больница «РЖД» стоит на страже здоровья туляков, жителей области и гостей нашего города уже почти 150 лет. Это многопрофильное медицинское учреждение, на территории которого располагаются все отделения, необходимые для лечения и поддержания здоровья и красоты: поликлиника, лаборатория, стационар, физиотерапевтическое отделение и косметологический кабинет.

Совсем недавно врачами железнодорожной больницы была успешно освоена новая технология лечения хронических патологий опорно-двигательного аппарата — ударно-волновая терапия.

Это лечение воздействием на ткани ударными волнами сверхзвуковой частоты.

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Показания для применения метода ударно-волновой терапии:

Пяточная шпора;

Артрозы различных локализаций (артроз плечевого сустава, коленного, голеностопного, локтевого);

Мышечно-тонический синдром при патологии позвоночного столба;

Латеральный и медиальный эпикондилит локтя;

Плечелопаточный периартрит;

Хронический бурсит;

Симптом дорсопатии;

Триггерный, болевой синдром;

Трофические изменения кожи вследствие диабета, хронической венозной недостаточности, облитерирующего атеросклероза и др.;

Контрактуры;

Последствия переломов костей.

При любом диагнозе не стоит заниматься самолечением и самодиагностикой в данном вопросе. Перед проведением сеансов ударно-волновой терапии каждый пациент обязательно проходит консультацию специалиста.

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В железнодорожной больнице активно применяется и физиотерапевтическое лечение при патологиях опорно-двигательного аппарата:

лазеротерапия,

магнитотерапия,

амплипульстерапия,

электрофорез,

ультразвук,

кинезиотейпирование при травмах,

массаж различного вида, в том числе гидромассаж,

душ Шарко,

лечебная физкультура.

Мануальная терапия также показывает хорошие результаты и применяется в этой больнице наравне с физиотерапией и лечебной физкультурой.

Для пациентов очень удобно, что всё в железнодорожной больнице находится в одном месте: не нужно никуда ездить, чтобы сдать анализы или пройти лечение в стационаре.

В железнодорожной больнице

всё удобно и рядом.

Есть стационар круглосуточного пребывания или дневного пребывания (кардиологического, неврологического и терапевтического профилей).

Будьте здоровы и приходите за помощью в железнодорожную больницу.

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Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 8

8 (4872) 701-911

zb-tula.ru

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