Празднуем Октоберфест в тульских ресторанах

Обзор пабов, которые рады видеть у себя туляков и гостей города, желающих весело отметить ежегодный осенний фестиваль.

С середины сентября до первых чисел октября любители пенного празднуют немецкий народный праздник. Предлагаем несколько тульских заведений, в которых можно провести отличный вечер в тёплой компании.

«Петр Петрович», ресторан-пивоварня

В этом году «Пётр Петрович» решил отметить Октоберфест в новом формате и растянуть удовольствие на целых две недели.

Что ждет гостей:

Во-первых, уже сейчас можно пробовать новый сезонный копчёный сорт, приуроченный специально к фестивалю. Во вкусе соединились баварская и английская стилистики. В настроении новинки – легкая ностальгия, жжённая листва, москвичка под зонтиком, прозрачный воздух, вальс-бостон и прочие приятные подробности осени.

Во-вторых, с 16 сентября по 3 октября включительно в «Петре Петровиче» будет действовать октоберфестовское меню, в котором собраны все традиционные и уместные для фестиваля угощения. Это большое плато разнообразных закусок – куриные крылышки, чесночные сухари, жареный сыр, хрустящий картофель, луковые кольца, а также собственноручно вяленая индейка и копченые свиные ушки. В меню дебютировали настоящие белые мюнхенские колбаски в бульоне.

Гости могут попробовать аппетитную свиную рульку с тушеной капустой, домашнюю телячью колбасу, ребра на углях, жареного фермерского цыпленка и даже свежевыпеченные немецкие брецели. Приятно, что многие блюда октоберфестовского меню подаются сразу в наборах с классическими сортами, которые можно выбрать из пяти вариантов, представленных сейчас в ресторане. Октоберфестовское меню можно посмотреть на сайте petrpetrovich.ru.

И в-третьих, «Пётр Петрович» придумал для гостей веселое, ненавязчивое развлечение для октоберфестовских уик-эндов. 29 и 30 сентября вечером на 2-м этаже ресторана дружной командой, разогретой новым сортом и новым меню, можно сыграть в бирпонг. А руководить этим процессом будет бар-менеджер «Петра Петровича» Денис Романов.

С праздником Октоберфеста вас, друзья!

Ресторан-пивоварня «Пётр Петрович»

Тула, особняк у входа в ЦПКиО им. П. П. Белоусова, пересечение улиц Первомайской и Фрунзе.

Резерв столов: 8 (4872) 717-400

Время работы:

вс-чт: 12:00-01:00

пт-сб: 12:00-02:00



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Harat's Pub

Harat's приглашает своих завсегдатаев и тех, кто ещё не успел здесь побывать, в свои уютные стены на Октоберфест. Здесь вас встретят как родного, окружат дружеской атмосферой, накормят простой и вкусной едой и, конечно же, предложат напитки на любой вкус.

Кстати, «ХЭ», как ласково называют паб завсегдатаи, — это одно из немногих мест в Туле, где подают настоящие напитки из Германии, Бельгии, Англии и Шотландии.

В октябре всех гостей паба при заказе сезонного сорта ждёт беспроигрышная лотерея с приятными призами.

Будьте уверены — отдых здесь что надо! Оставьте комплексы и стеснение, подогрейте себя вкуснейшими напитками и оторвитесь от души. Ведь здесь будут только рады, если вы будете громче всех подпевать музыкантам и танцевать так, как никогда не танцевали.

По пятницам и субботам здесь проходят живые концерты. Это тульские, московские (и не только) профессиональные кавер-бэнды, весело и задорно исполняющие самые известные и самые любимые хиты от Земфиры до Rammstein. И каждый из бэндов совершенно уникален, что добавляет ещё больше очарования и драйва музыкальной составляющей вечера в Harat's.

Возрастное ограничение на мероприятия 18+.

Но не только кавер-командами живёт сцена этого паба. Каждый месяц здесь проходит несколько больших концертов, позволяющих тулякам побывать на выступлениях известных — и даже культовых — команд и исполнителей.

Посмотрите, насколько разнообразен подбор артистов, которые выступят в ближайшее время:

29 сентября — концерт группы Znaki. «Знаки» раскрывают изящную глубину, вклинивают в тексты неожиданные парадоксы, забивая их в мозг до полного осмысления, которое не произойдет никогда!

Купить билет

6 октября — «Отава Ё» — коллектив, играющий в стиле фолк-фьюжн, плюс народная песня. Музыканты используют волынку, гусли, скрипку, перкуссию и гитары. Группа активно концертировала и выступала на множестве этно- и фолк-фестивалях в разных странах, в том числе на фестивалях «Дикая Мята», WOMAD, «Мир Сибири», Kaustinen folk festival и других, а теперь у вас есть возможность услышать их в камерном формате.

Купить билет

11 октября – «Аффинаж». На концерте «Аффинаж» представит результат кропотливой и продолжительной работы — свой четвертый студийный альбом «Сделай Море».

11 ноября — в рамках празднования двухлетия паба в тульском Harat's Pub выступит девушка-загадка, девушка-легенда, феномен российской музыкальной истории — Линда!

Купить билет

Следите за расписанием паба в нашей афише и покупайте билеты в Myslo-кассе.

Музыка это здорово, а как насчёт того, чтобы весёлой компанией поболеть за любимую футбольную команду? В Harat's Pub вы сможете наслаждаться трансляциями на большой плазме, и здесь вас никто не попросит сделать потише, а сотрудники паба ещё и помогут вам отпраздновать победу или пережить неудачный матч.

Кстати, два раза в месяц, по четвергам, проходит пабная викторина Cheese Quiz, в которой вы сможете не только проявить смекалку и похвастаться эрудицией, но и собраться с друзьями или провести тимбилдинг с коллегами.

В «ХЭ» вы сможете получить полный спектр развлечений для своей души, утомлённой долгой рабочей неделей, и повеселиться в дружной компании по выходным.

Тула, Красноармейский проспект, 19

8 (4872) 52-50-25

с пн. по чт. — с 12.00 до 2.00,

в пт. — с 12.00 до 4.00,

сб. — с 14.00 до 4.00, вс. — с 14.00 до 2.00

harats.ru

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«Правда», гастрономический паб

Успешно вошел в осенний сезон и гастрономический паб «Правда», специализирующийся на отечественном и европейском крафте. Отмечать Октоберфест здесь можно и нужно – в баре всегда не менее 12 сортов напитков. А с 19 сентября шеф и его команда представили обновленное меню, где собраны все самые свежие гастрономические тренды.

Что нового:

Формат меню стал более лаконичным. Теперь это приятное чтение без фотографий, а меню бара и кухни вам подадут отдельно. Полистать меню можно в документах группы «Правды» ВКонтакте.

Раздел стрит-фуда, которым славится «Правда», увеличился вдвое. И теперь паб по праву считается законодателем мод в направлении уличной еды. Здесь можно попробовать не только хорошо всем знакомые хотдоги, сэндвичи с собственноручно копченой говядиной пастрами, шаверму и кесадилью, но и пока неизведанные лакомства. Например, вьетнамский бан ми с фермерским гусем, тушенным в соусах пад тай и терияки, испанский серранито с острой свининой и ветчиной прошутто и мексиканский тако аль пастор с бараниной, ананасами и гуакамоле. Раздел бургеров пополнился бургером с уткой, маринованной вишней и кремом из горгонзолы и тортильяс-бургером с котлетой из мяса кролика и сливовым конфитюром.

Почти полностью в «Правде» сменилась линейка салатов, пиццы и пасты. Кстати, пасту здесь замешивают и раскатывают сами при помощи специальной машины. В меню домашняя паста с мясом черноморского рапана, с собственноручно копчеными креветками, с ветчиной прошутто, классический болоньезе и два вида равиоли: с пряной тыквой и горгонзолой и с моцареллой и шпинатом.

«Правда» приготовила радости и для вегетарианцев. В меню дебютировал большой веган-сет с хумусом, классический фалафель с овощами в лаваше, а также две превосходные вегетарианские пиццы: пицца с грузинским аджапсандалом, сулугуни, моцареллой и кремом из кинзы и пицца с кремом из козьего сыра и манговым пюре с базиликом.

Шеф продолжает осваивать собственную коптильню, которая недавно появилась в «Правде». И в новом меню уже есть собственноручно вяленые закуски – говядина, индейка, курица и свинина. А также копченые рыбы – лосось, скумбрия, африканский сомик и черноморская барабулька.

В новом меню «Правды» появился обновленный, просто фантастический раздел десертов. Гости могут попробовать вишневый крамбл с пломбиром, шоколадный крем с имбирно-ванильным соусом и воздушным малиновым муссом, запеченную грушу с кардамоном на кокосово-творожном креме со сладкой ватой, морковный кекс с соленой карамелью и крошкой шоколадного брауни и многое другое.

Новое меню и Октоберфест – бесспорно, два веских повода заглянуть в гастрономический паб «Правда» этой осенью!

Гастрономический паб «Правда».

Тула, Красноармейский проспект, 10.

Резерв столов: 8 (4872) 71-71-22

Время работы:

вс-чт: 12:00-00:00

пт-сб: 12:00-03:00

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