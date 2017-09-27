Успейте заказать отделку балкона и новые окна до холодов

Отремонтированный, застеклённый и утеплённый балкон — это дополнительная полезная площадь вашего дома, позволяющая комфортно отдыхать и работать, удобно встречаться с друзьями или проводить время с близкими людьми. Ну а хорошие окна защитят ваше жильё или офис от холода и пыли и добавят уюта. У вас ещё есть время до морозов заказать новый балкон или замену окон. Выбирайте, куда обратиться.

БалкСтрой

Компания «БалкСтрой» работает в Туле уже пять лет. Специалисты этой компании профессионально занимаются ремонтом и обустройством балконов.

Техническая база и опыт, современные строительные инструменты и специалисты-монтажники гарантируют каждому клиенту качественную установку и надёжность выполненных работ на протяжении долгих лет.

Все работы по облагораживанию и утеплению балконов проводят с использованием только экологически чистых и

качественных материалов.

Компания «БалкСтрой» предлагает следующие услуги:

Ремонт балкона или лоджии.

Остекление балкона или лоджии с нуля.

Внутренняя и наружная отделка балкона.

Увеличение полезной площади лоджии или балконов за счет выноса несущей плиты.

Усиление балконной плиты.

Электромонтажные работы на балконах.

Комплексная изоляция и утепление балкона.

Инженерные работы.

Благоустройство интерьера балкона (изготовление встроенной мебели, различных функциональных элементов и предметов декора).

Закажите в «БалкСтрой» капитальный ремонт балкона «под ключ»!

Кроме застекления и обшивки вам предложат:

Установку защитного козырька на балконе;

Увеличение жилой площади за счёт рабочей площади;

Изготовление и монтаж кованых защитных элементов;

Ремонт во французском стиле;

Работы «с нуля».

В компании «БалкСтрой» можно заказать отделку балкона разного уровня: как эконом-варианта, так и премиум-класса.

Минимальная стоимость ремонта балкона — от 30 тысяч!

Тула, улица Путейская, 11

8 (4872) 58-14-00 , 8 (952) 187-60-44

балконы-в-туле.рф

Балконных дел мастер

Компания «Балконных дел мастер» работает в Туле уже 15 лет. Она занимается всеми видами работ по обустройству и ремонту балконов, террас, установке пластиковых окон:

Внутренняя и внешняя отделка балконов и лоджий алюминиевым профилем Provedal и ПВХ;

Расширение общей площади балконов;

Остекление алюминиевым профилем холодной и теплой серии беседок, веранд, террас;

Изготовление и монтаж офисных перегородок любой конфигурации и цвета;

Отделка домов сайдингом;

Внутренняя отделка дачных домиков;

Монтаж кондиционеров;

Штукатурка уличных и внутренних откосов после монтажа окон ПВХ;

Натяжные потолки;

Жалюзи.

За годы работы компании мастера накопили свой бесценный опыт, и усовершенствовали технологии, чтобы каждый заказчик получал балкон, который будет надёжно служить и радовать много лет.

Благодаря собственному производству алюминиевых и пластиковых конструкций компания гарантирует качество материалов и производимой продукции, а также бесперебойность поставки комплектующих.

«Балконных дел мастер» использует в своей работе шестикамерный профиль REHAU Intelio 86 мм. Он не имеет аналогов в своем классе по звукоизоляции, теплотехнике, воздухопроницаемости, водонепроницаемости и защите от взлома.

Не нужно копить деньги и ждать — закажите в этой компании установку балконов и окон с рассрочкой до 6 месяцев или в кредит до 2 лет.

При заказе балкона «под ключ» вы получите в подарок на выбор лиану, москитную сетку, настил линолеума или ламината.

На балконы предоставляются скидки от 3%, а на окна — от 5%.

Тула, Венёвское шоссе, 9

8 (4872) 791-191, 8 (4872) 70-41-01

master-balkonov.ru

Светоч, оконный комбинат

Оконный комбинат «Светоч» — это один из проверенных временем лидеров на тульском рынке пластиковых окон и балконов. Эта компания успешно работает в нашем городе уже 18 лет. За это время она прошла путь от небольшой фирмы по установке окон до комбината с собственным производством и разработкой новых технологий в оконной сфере не только для себя, но и для других компаний. На сегодня в комбинат «Светоч» входят 4 завода и 245 офисов продаж по всей России со штатом более 500 специалистов, которые производят ежедневно до 1600 окон.

Специалисты комбината «Светоч» выполняют все виды работ по остеклению балконов. Закажите здесь внешнюю и внутреннюю отделку своего балкона и лоджии «под ключ».

Мастера превратят ваш балкон из ветхого и обычного, небольшого в красивый, тёплый, светлый и большой евробалкон любой сложности и конфигурации.

Не хотите откладывать ремонт балкона на потом, но сейчас ограничены в средствах, а заказывать работу в сомнительных компаниях не хочется?

Закажите балкон «под ключ» в комбинате «Светоч» всего за 38 000 рублей!

Этот заказ даст вам ряд преимуществ:

При заказе за наличный расчет скидка 7%;

Рассрочка на 10 месяцев. Первый взнос всего 10%;

Все изделия изготавливаются на заводе;

Каждому клиенту выдаётся паспорт качества.

В компанию «Светоч» также можно обратиться для установки новых пластиковых окон. Закажите сейчас любую модель окна и получите 7 лет гарантии с ежегодным обслуживанием!

В комбинате «Светоч» вы сможете выбрать для себя именно те окна, которые вам больше всего нравятся по конфигурации и устраивают вас по стоимости. Вам предложат огромный выбор моделей и модификаций, любой конструкции и любого цвета профилей.

Окна и балконы от «Светоч» — ваш уют на многие годы!

Тула, улица Демонстрации, 1-г, офис 409 (ТЦ «Утюгъ»)

8 (4872) 71-72-31

svetochokna.ru