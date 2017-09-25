Где отметить день рождения ребенка? Конечно, в «Макдоналдс»!

Фото Дмитрия Дзюбина.

Радушные сотрудники «Макдоналдса» устроят незабываемый день рождения для вашего ребенка и его друзей. Праздник проходит в специальной комнате, где сможет разместиться компания до 14 человек. Именинника и его гостей встретит хостес или, как ее здесь называют, «хозяйка зала». Вместе с ней именинник и его друзья отправятся в увлекательное путешествие в мир сказок и приключений.

Маленькие непоседы смогут порезвиться в детском городке.

Почувствовать себя настоящими художниками и создать свой первый шедевр на специальном планшете.

Вместе с хостес сделать забавную игрушку из воздушных шариков, сразиться в логические игры, придумать свою историю по мотивам раскрасок, сделать на память фотографию в забавных масках.

За участие в конкурсах каждый ребенок получает подарок — магнит с изображением героя любимого мультфильма, пазл, флажок или воздушный шарик.

Побывать в различных ролях и насладиться удивительным процессом перевоплощения малышам поможет художник по аквагриму.

Главное приключение для ребят — путешествие по карте мира.

Маленьким путешественникам предстоит узнать много интересных фактов о нашей планете, познакомиться с частями света и материками. Виртуальный квест завершает поиск клада, зарытого пиратами на одном из островов. Когда сокровище найдено, хостес вручает имениннику подарок — пазл и настольную развивающую игру «Фрутополию» (вариант «Монополии») или детский набор для мини-гольфа.

Завершается праздник чаепитием с именинным тортом. Специально для именинников в «Макдоналдсе» создали нежнейший клубничный сливочный торт, усыпанный звездами из шоколада.

Таисия Штанина – Здесь очень весело! Мне очень понравилось, особенно карта и поиск сокровищ – это было увлекательно!

Юрий Аметов – Мне очень понравилась детская зона! А еще шарики и еда. Здесь очень интересно!

2-часовое приключение обойдется родителям в 750 рублей: сюда включена аренда детской комнаты, украшение зала, призы и подарки.

Стоимость торта — 430 рублей.

Ресторан быстрого питания «Макдоналдс».

Адрес: Тула, Октябрьская, 40.

Телефон: +7 (4872) 47-63-79.