Где отметить день рождения ребенка? Конечно, в «Макдоналдс»!
Двухчасовой праздник в культовом ресторане быстрого питания обойдется родителям в 750 рублей.
Радушные сотрудники «Макдоналдса» устроят незабываемый день рождения для вашего ребенка и его друзей. Праздник проходит в специальной комнате, где сможет разместиться компания до 14 человек. Именинника и его гостей встретит хостес или, как ее здесь называют, «хозяйка зала». Вместе с ней именинник и его друзья отправятся в увлекательное путешествие в мир сказок и приключений.
Маленькие непоседы смогут порезвиться в детском городке.
Почувствовать себя настоящими художниками и создать свой первый шедевр на специальном планшете.
Вместе с хостес сделать забавную игрушку из воздушных шариков, сразиться в логические игры, придумать свою историю по мотивам раскрасок, сделать на память фотографию в забавных масках.
За участие в конкурсах каждый ребенок получает подарок — магнит с изображением героя любимого мультфильма, пазл, флажок или воздушный шарик.
Побывать в различных ролях и насладиться удивительным процессом перевоплощения малышам поможет художник по аквагриму.
Главное приключение для ребят — путешествие по карте мира.
Маленьким путешественникам предстоит узнать много интересных фактов о нашей планете, познакомиться с частями света и материками. Виртуальный квест завершает поиск клада, зарытого пиратами на одном из островов. Когда сокровище найдено, хостес вручает имениннику подарок — пазл и настольную развивающую игру «Фрутополию» (вариант «Монополии») или детский набор для мини-гольфа.
Завершается праздник чаепитием с именинным тортом. Специально для именинников в «Макдоналдсе» создали нежнейший клубничный сливочный торт, усыпанный звездами из шоколада.
Таисия Штанина
– Здесь очень весело! Мне очень понравилось, особенно карта и поиск сокровищ – это было увлекательно!
Юрий Аметов
– Мне очень понравилась детская зона! А еще шарики и еда. Здесь очень интересно!
2-часовое приключение обойдется родителям в 750 рублей: сюда включена аренда детской комнаты, украшение зала, призы и подарки.
Стоимость торта — 430 рублей.
Ресторан быстрого питания «Макдоналдс».
Адрес: Тула, Октябрьская, 40.
Телефон: +7 (4872) 47-63-79.