Где в Туле можно уютно покофейничать

В промозглые осенние дни и в зимние холода так хочется зайти с улицы в тёплое и уютное место, погреться, выпить чашку любимого кофе или чая со сладостями, а может, и плотно перекусить. Да и с друзьями в дождливое межсезонье приятнее встречаться в кафе, проводить душевные вечера за столиком с чем-то согревающим и вкусным. Тульские кофейни — отличный вариант для таких посиделок или недолгих пауз. Кофейничайте с удовольствием!

Кофейня «Сова»

На одном из центральных тульских проспектов, среди ресторанов, гастрономов, элитных бутиков и многочисленных офисов вы найдёте одно из самых атмосферных, безмятежных и укромных мест в городе — кофейню «Сова». Окна здесь во всю стену — идеальная наблюдательная площадка, откуда открывается замечательный вид на уличную жизнь.

Уютные диванные уголки — неизменное место встречи ценителей кофе и любителей изысканного вкуса авторских коктейлей. Помимо задушевной обстановки в «Сове» изысканный кофе, приготовленный из свежеобжаренной смеси высочайшего качества, выдающиеся кофейные коктейли, разнообразные холодные напитки, фреши, смузи, способные удовлетворить вкус самого гастрономически искушенного гостя.

Любители чая будут приятно удивлены представленным ассортиментом. Помимо классических вкусов вас ожидает знакомство с белым и красным чаем особой ферментации, а также с роскошными видами ройбуша.

Изысканные десерты, в составе которых только натуральные ингредиенты, нежнейшие донатсы и великолепный горячий шоколад поднимут настроение и заставят мир ненадолго затихнуть, чтобы дать вам возможность насладиться лакомством.

В любое время дня в «Сове» можно перекусить тостами, сытными сэндвичами, приготовленными «из-под ножа» по вашему выбору: ветчина, курица, тунец, бекон, а также лакто-вега сэндвич для гостей, которые не употребляют мясные продукты.

«Сова» с уважением относится к вашему выбору, и бариста с удовольствием приготовит любой напиток на соевом молоке.

Если же вы предпочитаете чёрный кофе, в «Сове» вам предложат несколько альтернативных способов приготовления: кемекс, джезве, пуровер, френч-пресс, которые помогут взглянуть на кофе с иной стороны и открыть для себя богатую вкусовую палитру каждого моносорта.

Любой кофе можно приобрести для домашнего приготовления, в зёрнах или молотый.

Разумеется, напитки, сэндвичи и десерты можно взять с собой, а также действует система предварительных заказов. А если в вашей жизни намечается особенный день, просто бронируйте столик и не забудьте поделиться пожеланиями относительно того, как бы вам хотелось провести вечер. Творческая команда поможет создать атмосферу личного праздника или просто романтического свидания.

Нуждаетесь ли вы в дневной дозе кофеина, хотите ли скоротать часок в приятном месте, «Сова» — ровно то место, которое нужно. Место с тёплой, комфортной, доброжелательной атмосферой, в которой приятно наслаждаться самыми лучшими вещами в жизни, например такими, как кофе и сладости, в одиночку или в компании с любимыми людьми.

Тула, Красноармейский пр., 8-а

8 (920) 742-38-52

Время работы: пн.—чт.: с 08.00 до 24.00, п.т: с 08.00 до 01.00, сб.: с 09.00 до 01.00, вс.: с 09.00 до 24.00.

Тула, улица ул. Пролетарская, 22-а (ТРЦ «РИО», 1-й этаж, вход со стороны ул. Чапаева)

Время работы: ежедневно 10.00 — 22.00.

Тула, ул. Советская, 17

Время работы: пн.—чт.: с 08.00 до 24.00, пт.: с 08.00 до 01.00, сб.: с 09.00 до 01.00, вс.: с 09.00 до 24.00.

8 (920) 742-38-52 — единая справочная

sovacoffee.ru

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Зёрна

В кофейне «Зёрна» так приятно встретить утро и вкусно позавтракать, провести неспешный обед или забежать и взять с собой сытный заказ, ну и конечно, скоротать вечер в компании друзей, любимых или даже одному.

Хотите сытно и вкусно позавтракать перед работой или просто выпить любимый кофе с лёгким дополнением?

В «Зёрнах» найдётся завтрак

для каждого!

Попробуйте, например, нежнейшие творожные сырники «как у бабушки в детстве», добавьте к ним варенье, сметану или сгущёнку. Закажите классический капучино или кофе с ежевичным сиропом. Зарядитесь силами вкусной кашей, яичницей, блинчиками выпечкой или сэндвичами.

Если у вас нет времени, то завтрак можно захватить с собой!

«Зёрна» стараются постоянно удивлять своих гостей новинками. Меню не должно быть однообразным, и этой осенью вас ждёт много нового и интересного.

В холодные дождливые дни вас согреет ароматный, горячий, очень вкусный безалкогольный глинтвейн. Букет ароматных специй, фрукты, сок и волшебная теплота, так необходимая всем нам этой осенью.

Хотите попробовать что-то интересное, кроме кофе и чая? Закажите очень вкусный лимонный матэ, и матэ с молоком и мёдом.

Хочется чего-то сытного? Попробуйте кростини. Это сбалансированное блюдо делают из чиабатты (черной или белой по выбору), жареного яйца с ветчиной, сыром и зеленью. А ещё здесь завтрак появилась яичница и вкусные блинчики.

Любите чёрно-белое кино? Кофейня «Зёрна» каждый день радует своих гостей классическими итальянскими фильмами. Наслаждайтесь кофе под чёрно-белые картины знаменитых итальянских режиссёров!

Приходите в «Зёрна» с детьми! Им понравится вкусная кашас фруктами или вареньем, яичница с ветчиной и чиаббатой, а на сладкое дети будут в восторге от мороженого или Милк шэйки со взбитыми сливками. Пока вы ожидаете заказ дети смогут провести время за играми или раскрасками.

Живёте в быстром темпе и не хотите ждать свой заказ? Позвоните заранее по телефону 8 (920) 755-18-46 , закажите то, что вам хочется, и к вашему приходу в кофейню всё будет готово.

Для постоянных клиентов в «Зёрнах» скидка 15%.

Добро пожаловать в тепло и уют кофейни «Зёрна»!

Тула, проспект Ленина, 24

8 (920) 755-18-46

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МакКафе

Хороший кофе в нашем городе, проверенный и неизменно вкусный и неповторимый — в «МакКафе»!

Добро пожаловать сюда, если вы настоящие ценители кофе

и жизни в городе.

Для ваших любимых ароматных напитков в «МакКафе» используется эксклюзивная кофейная смесь Paulig Espresso McCafe. Это смесь 100% арабики из Центральной и Южной Америки и из Индии, которая создает уникальный вкус кофе.

Приходите в «МакКафе» по утрам в будни, чтобы зарядиться любимыми напитками и настроением, или днём для пополнения энергии неизменно хорошим вкусом, отдыхайте здесь вечером за чашечкой кофе, чая или горячего шоколада после напряженной работы, и заглядывайте сюда в выходные всей семьёй.

Для каждого гостя, юного и взрослого, в этом кафе есть много вкусного, и уже полюбившегося:

Разнообразный выбор классических видов кофе;

Горячий шоколад;

Детские молочные напитки;

Фраппе и гранд айс кофе;

Яблочные пироги;

Чизкейки;

Тирамису;

Круассаны;

Макарони;

Маффины;

Печенье;

Чиабатта с тунцом и чиабатта с ветчиной и сыром.

Получи большое кофейное удовольствие! При покупке кофе Сливочная арабика подарок от Paulig — кофейные зёрна в фоколаде!

Этой осенью Двойной эспрессо — всего за 49 рублей!

Ежедневно в «МакКафе» проходят счастливые часы. Купите десерт дня и получите классический капучино в подарок!*

*Время проведения счастливого часа и десерт дня уточняйте в кафе.

Вы постоянный посетитель «МакКафе»? Оформите карту лояльности и получайте каждый шестой кофе в подарок!

Тула, ул. Советская, 47, 1 этаж (ТРЦ «Гостиный двор»)

8 (4872) 55-08-01

Тула, проспект Ленина, 96, 1 этаж (гостиница «Тула»)

8 (4872) 35-98-87

mcdonalds.ru/mccafe

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MR. CUP

Небольшая кофейня на пересечении Пр. Ленина, 52 и ул. Л. Толстого, 83 открылась в Туле примерно 1,5 года назад, и с тех пор ежедневно радует туляков, пожалуй, лучшим кофе в городе. Здесь вас с удовольствием угостят как знакомой классикой на основе эспрессо, так и авторскими напитками.

Как раз недавно обновилось сезонное меню, так что сейчас в кофейне можно попробовать 7 необычных и очень вкусных напитков:

Апельсиновый трайфл (шоколад, цедра апельсина, ванильный сахар, эспрессо);

Банановый пай (банан, карамель, эспрессо);

Раф имбирное печенье (имбирное печенье, пломбир, карамель, эспрессо);

Турмерик латте (куркума, эспрессо, молоко, сахар);

Маття латте (чай маття, молоко, ванильный сахар);

Чай клюква-цитрус (клюква, апельсин, грейпфрут, розмарин);

Чай черника-лаванда (черника, лаванда, лимон).

В качестве вкусного сопровождения к чашке вашего любимого кофе в меню представлены разнообразные десерты (печенье, кексы, торты), а также особенно любимые гостями фирменные сэндвичи:

с ростбифом, корнишонами и домашним соусом из хрена;

с индейкой кимчи;

с форелью и каперасами;

цезарь с курицей.

Ваш сэндвич всегда будет сделан из самых свежих ингредиентов и подан на горячем хрустящем хлебе.

Который, кстати, вы также можете выбрать сами: черный, белый или злаковый.

Если холод вас не смущает, закажите в MR. CUP необычное скульптурное мороженое. В Туле его можно отведать ТОЛЬКО в кофейнях MR. CUP! Созданное из натуральных ингредиентов, оно не только очень вкусное, но ещё очень красивое и фотогеничное. Каждое мороженое представляет собой известную личность или персонажа: Владимир Маяковский, Мэрилин Монро, Микки Макс, ДартВейдер из Звёздных Войн и многие другие.

В этом заведении заботливо учитывают особенности и потребности гостей, которые любят кофе, но не могут его пить с традиционным коровьим молоком. Если вы не переносите лактозу, не употребляете животных продуктов или соблюдаете особую диету — это не значит, что стоит отказывать себе в чашке любимого ароматного напитка. Для вас его приготовят на овсяном молоке.

Все бариста, работающие в Mr. Cup, являются настоящими ценителями кофе, и очень хотят, чтобы каждый житель Тулы мог узнать об этом напитке больше. Поэтому в кофейне с удовольствием заваривают кофе альтернативными методами, позволяющими раскрыть вкус кофе в полной мере — в воронке харио, аэропрессе, кемексе и подробно рассказывают о каждом из способов приготовления, а также различных кофейных сортах.





И ещё одна приятная особенность кофеен MR. CUP — здесь всегда рады видеть ваших четвероногих друзей. Если ваш питомец воспитан и не мешает другим гостям наслаждаться их чашкой кофе — приходите в гости вместе.

Также не забывайте о том, что год назад MR. CUP открыли вторую кофейню по адресу ул. Советская, 56А -более просторную, с полноценной кухней и, конечно же, отличным кофе.

Приходите в MR. CUP — здесь уютно, вкусно и очень атмосферно.

Тула, проспект Ленина, 52 (пересечение с улицей Толстого, 83)

8 (487) 257-03-99

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ESPRESSO BAR KAFFEINE

Кофейня ESPRESSO BAR KAFFEINE открылась недавно, но уже успела завоевать сердца туляков. Секрет прост: здесь знают как создать настроение с помощью неповторимого кофе, особой атмосферы, вкусной еды и авторских десертов.

В ESPRESSO BAR KAFFEINE вас угостят, пожалуй, самым вкусным кофе в Туле.

К стати, кофе здесь готовят только из высших сортов 100% арабики, без добавления робусты. Ароматные зёрна свежей обжарки приготовят для вас как классическими способами, так и современными, позволяющими проявить в напитке новые оттенки вкусов.

Для этой осени шеф-повар кофейни разработал шесть авторских напитков. Попробуйте латте-грильяж с нежным орехово-карамельным вкусом или ледовый раф. Удивляйтесь, и находите сезонные напитки себе по вкусу.

Неповторимые десерты дополнят удовольствие от вкуса любимого кофе. Здесь их готовят только из натурального сырья, без консервантов. Ягодные тарты, или муссовые торты, холодные чизкейки с печеньем OREO, «Красный бархат» или с ба­зиликом. Десерты в этой кофейне невероятно нежные, вкусные, и буквально тают во рту!

В ESPRESSO BAR KAFFEINE можно не только насладиться сладостями, но и сытно подкрепиться невероятно вкусными авторскими сэнвичами, заправленными особыми соусами собственного приготовления. По вашему желанию, повар приготовит сэндвич на белом, злаковом или чёрном хлебе.

В это место так приятно заглянуть после вечерней осенней прогулки, или в выходной, с морозной улицы.

Располагайтесь в тёплой кофейне, наполненной потрясающими ароматами кофе, уютно проведите время за чашкой любимого напитка со сладким или сытным дополнением.

В ESPRESSO BAR KAFFEINE не просто варят вкусный и особенный кофе — здесь вам подарят тепло и удовольствие от уютного отдыха.

Тула, ул. Советская, 72, ТЦ «Триумф», 1 этаж

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Kafema, специализированный кофе-магазин

Компания «Кафема» работает уже 15 лет, чтобы сделать настоящий кофе доступным каждому. За прошедшие годы она стала большой дружной семьей из 22 радушных мест в разных городах России и за её пределами.

В 2009 году компания построила свою обжарочную фабрику, и с тех пор специалисты сами тщательно отбирают кофе, привозят его и качественно обжаривают, чтобы радовать и удивлять своих покупателей. Фирменные кофе-магазины компании «Кафема» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Спасск-Дальнем, Ростове-на-Дону, Туле, Уссурийске и Липецке.

Теперь этот магазин работает и в Туле!

Приходите, пробуйте и выбирайте вкуснейший кофе и какао собственной обжарки. Уже через два дня после обжарки кофе попадает на прилавки магазинов «Кафема». Для вас всегда свежие, вкусные и ароматные моносорта из разных стран, уникальные микролоты с отдельных плантаций, разнообразные эспрессо смеси и смеси арабики.

Любителям чая здесь тоже рады! На полках магазина «Кафема» вы всегда можете найти свежие чаи и аутентичные травяные сборы.

А ещё здесь можно купить комплектующие для кофейного дела. Опытные специалисты всегда помогут в выборе оборудования и с удовольствием обучат вас кофейному мастерству.

В «Кафеме» вы всегда найдёте минимум 40 сортов кофе. Согласитесь, впечатляющий выбор!

Не знаете, какой сорт кофе выбрать? Продегустируйте любой понравившийся вариант прямо в магазине за уютным столиком.

Здесь вам приготовят кофе как традиционными способами, так и альтернативными:

в сифоне;

в кемексе;

в пуровере;

в Бонавите;

в аэропрессе;

в джезве;

через въетнамский фильтр.

«Кафема» регулярно проводит разнообразные мастер-классы и каппинги. Хотите научиться различным способам заварки кофе или попасть на профессиональную дегустацию кофе? Следите за новостями в соцсетях магазина.

«Кафема» рада гостям у себя, а также доставит ваш любимый кофе с курьером.

Почувствуйте вкус, качество, любовь «Кафемы» к своим гостям в каждой чашке!

Тула, проспект Ленина, 85 корпус 1 («Ликёрка Лофт»)

8 (910) 156-96-28

Часы работы: пн-пт 09:00 — 21:00, сб-вс и праздничные дни 10:00 — 21:00.

kafema.ru

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