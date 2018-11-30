Идём к стоматологу: выбираем клинику в Туле

Центр стоматологии инновационных технологий имени Тихонова И. Е.

Подходит к концу 2018 год, который стал очень продуктивным для «Центра стоматологии инновационных технологий им. Тихонова И. Е.».

«Центр стоматологии инновационных технологий им.Тихонова И.Е.» - это современная постоянно развивающаяся стоматологическая клиника, в которой используются новейшие методики лечения зубов и дёсен. Каждый год она предлагает своим пациентам инновационные разработки в стоматологии, позволяющие сделать лечение максимально комфортным, а улыбку каждого пациента здоровой и красивой.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Благодаря новейшим разработкам и самому современному подходу в лечении в 2018 году центр получил множество заслуженных наград в своей сфере.

«Центр стоматологии инновационных технологий им. Тихонова И. Е.» занял 33 место из 1000 стоматологий по всей стране в ежегодном независимом «Рейтинге стоматологических клиник России», который проводится экспертным журналом Startsmile».

Центр стоматологии признан лучшей клиникой проекта «Клиника года — 2018» в номинации «Передовые методы диагностики и лечения в стоматологии».

Президентом СтАР («Стоматологическая ассоциации России») Садовским В. В. Центру стоматологии был вручен диплом, подтверждающий статус Инновационного Центра «стоматологической ассоциации России».

«Центр стоматологии инновационных технологий им. Тихонова И. Е.» стал официальным партнером компании Alpha-BioTec — признанного лидера в производстве дентальных имплантов на протяжении уже более 28 лет.

В 2018 году «Центр стоматологии инновационных технологий им. Тихонова И. Е.» стал успешно применять инновационный способ протезирования зубов — методику All-on-4 («все на четырёх»). Она в короткие сроки помогает людям, которые столкнулись с полной или значительной потерей зубов.

Технология All-on-4 позволяет зафиксировать протез на импланты при помощи специальных винтов, которые максимально надёжно закрепляют конструкцию в полости рта. Импланты ставятся в зону фронтальных и боковых зубов (по четыре импланта на одну челюсть).

Эта методика применяется в России относительно недавно, и пока ещё немногие специалисты успели освоить эту технологию. Клиника «Центр стоматологии инновационных технологий им. Тихонова И. Е.» является одной из первых в Туле, предоставляющих данную услугу. Врачи-стоматологи этого центра прошли специализированное обучение по работе с системой All-on-4, поэтому им можно смело доверить своё здоровье.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Что получает пациент, выбравший методику All-on-4?

Возможность полностью восстановить функциональность челюсти всего за несколько дней. Возможность установки в любом возрасте. Надёжную фиксацию конструкции. Правильное распределение жевательной нагрузки, протез нормализует работу височно-нижнечелюстного сустава, восстанавливает прикус и не меняет дикцию. Возможность установки без проведения костной пластики. Экономию: стоимость такого метода протезирования ниже, чем имплантации на всю челюсть с последующим протезированием.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Хирургические шаблоны — ещё одна современная технология, которая появилась в «Центре стоматологии инновационных технологий им. Тихонова И. Е.» в уходящем году.

При протезировании зубными имплантами очень важно вживить их с максимальной точностью и минимальным риском развития осложнений. Хирургический шаблон — это индивидуальная капа, имеющая отверстия для имплантов и изготовленная с помощью цифровых технологий. Они позволяют учесть все анатомические особенности челюстного аппарата пациента, и обеспечивают точное прогнозирование расположения будущего импланта.

Применение хирургического шаблона максимально минимизирует возможность ошибки и многократно повышает точность установки импланта.

Преимущества использования хирургических шаблонов:

Лучшая приживляемость имплантов и точно прогнозируемый результат операции; Меньшая травматичность и быстрый процесс заживления, за счет того, что в некоторых случаях может не проводиться рассечение десны; Сокращенные сроки всей процедуры восстановления зубной единицы; Высокая точность установки импланта в сложных клинических ситуациях.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

«Центр стоматологии инновационных технологий им. Тихонова И. Е. »:

доверяйте своё здоровье профессионалам!

Тула, ул. Революции, 17 А

+7 (4872)57−04−48 tuladent.ru

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Инновационная стоматология на Марата-31

Услуги стоматолога могут стать серьёзным ударом по финансам, особенно если приходится проводить имплантацию зубов и протезирование. Выделить из семейного бюджета сразу несколько десятков тысяч — для многих неподъёмная ноша.

Эту проблему можно решить с помощью беспроцентной рассрочки или кредита, который предоставляют в «Инновационной стоматологии на Марата-31»!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Как правило, стоматологическое лечение нельзя откладывать, и появившиеся проблемы нужно решать незамедлительно. Например, при потере даже одного зуба, весь зубной ряд, со временем, сместится, и это приведёт к нарушению прикуса. Кроме того возрастёт нагрузка на соседние зубы, что приведёт к их быстрому разрушению.

Не откладывайте лечение зубов, даже если у вас сейчас нет на это денег. Ведь на здоровье нельзя экономить, а лечение осложнений в будущем может оказаться намного дороже!

В «Инновационной стоматологии на Марата-31» вы сможете оперативно выполнить реставрацию зубов и пройти лечение без ущерба для семейного бюджета.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Еще один важный плюс лечения зубов в кредит — возможность получить качественные стоматологические услуги и не экономить на материалах.

Нередко после лечения дешевыми материалами, очень скоро приходится снова возвращаться в клинику, т.к. пломба разрушилась, а протез сломался. Не платите дважды, выбирайте сразу качество!

В «Инновационной стоматологии на Марата-31» проводят разнообразные методы протезирования зубов, от простых съёмных ортопедических конструкций до высокоэстетичного безметаллового протезирования на имплантах.

Пациенты этой клиники благодаря беспроцентной рассрочке могут позволить себе не только бюджетные варианты ортопедических изделий, но и самые современные методы протезирования.

Как только возникла необходимость в стоматологической помощи, приходите в «Инновационную стоматологию на Марата-31» и вам оформят лечение в рассрочку или кредит при участии банка «Русский Стандарт». Чтобы оформить лечение, вам не придётся посещать офис банка. Клиника уже сделала это за вас. Просто возьмите с собой паспорт.

Плюсы лечения в «Инновационной стоматологии на Марата-31»:

Запись в государственные поликлиники может затянуться, а специалисты этой стоматологии окажут вам квалифицированную и оперативную помощь.

Отсутствие очередей — вас примут к назначенному времени.

Лечение у грамотных специалистов, имеющих многолетний опыт работы.

Собственная зуботехническая лаборатория, позволяющая сократить сроки выполнения ортопедических работ.

Не экономьте на своём здоровье! Приходите в «Инновационную стоматологию на Марата-31», и получите высококлассную стоматологическую помощь вовремя!

Тула, улица Марата, 31

8 (4872) 57-03-09 марата31.рф о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

3D Стоматологическая клиника «НоваДэнт»

Каждому человеку, рано или поздно, требуется консультация или помощь стоматолога. Сегодня в Туле множество клиник предоставляет стоматологические услуги, и непросто выбрать, кому доверить своё здоровье.

3D стоматологическая клиника «НоваДэнт» — одна из самых современных в нашем городе. Здесь пациентам предлагают, пожалуй, весь спектр стоматологических услуг, которые существуют на сегодняшний день.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Нужно ли вам поставить небольшую пломбу, или провести сложнейшее протезирование зубов или лечение дёсен — в «НоваДэнт» всё сделают на высочайшем уровне!

В стоматологической клинике принимают специалисты следующих направлений:

гигиена полости рта,

терапия,

эндодонтия,

ортопедия,

ортодонтия,

хирургия,

имплантация,

гнатология.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Кроме того, что здесь можно получить все стоматологические услуги в одном месте, существует еще шесть причин, чтобы выбрать именно 3D стоматологию «НоваДэнт»:

Современное оборудование. Клиника оснащена одним из самых современных видов медицинского оборудования. Рентген-кабинет оборудован 3D компьютерным томографом, позволяющим специалисту максимально точно и правильно поставить диагноз. Сложное эндодонтическое лечение в этой клинике проводится при помощи стоматологического микроскопа, позволяющего проводить высококачественное лечение корневых каналов зуба. Современная анестезия. 3D стоматология «НоваДэнт» оснащена современной компьютерной анестезией, благодаря которой весь процесс обезболивания проходит максимально комфортно и безболезненно для пациента. При выполнении компьютерной анестезии не происходит онемение окружающих тканей, анестезия действует именно в том месте, где это необходимо. Эффект наступает сразу, и врач без задержек может приступить к работе. Количество анестетика контролируется компьютером, что позволяет использовать минимальные дозы. Такое обезболивание можно применять даже для беременных. Высокая квалификация всего медицинского персонала. Все врачи 3D стоматологии постоянно совершенствуют свои знания, и повышают квалификацию, посещая многочисленные стоматологические выставки, семинары, курсы и тренинги. Здесь вы получите действительно современную и качественную стоматологическую помощь, а все манипуляции проведут профессионалы. Индивидуальный подход. Для каждого пациента этой стоматологии на первом приёме составляется индивидуальный план лечения, в котором отражаются все необходимые стоматологические работы, а также стоимость всех предполагаемых процедур. Вы сразу будете знать, какие процедуры вам будут делать, и сколько это будет стоить. Цена соответствует качеству выполненных работ. Ценовая политика 3D стоматологии «НоваДэнт» максимально сбалансирована. Вы получите высокое качество лечения от квалифицированных врачей по адекватной стоимости. Кроме того, в этой клинике действует лояльная система скидок, также есть возможность оформить лечение в рассрочку или кредит. Клиника работает без выходных. 3D стоматология «НоваДэнт» ценит время своих пациентов, поэтому работает без обеда и без выходных дней.

Сохраните красоту и здоровье вашей улыбки с грамотными специалистами 3D стоматологической клиники «НоваДэнт»!

Тула, улица Демонстрации, 1-г (ТЦ «УтюгЪ», 4-й этаж)

8 (4872) 570−980.

dent-tula.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Стоматологический салон Гомозовой Г. Н.

«Стоматологический салон Г. Н. Гомозовой» оказывает современные и качественные стоматологические услуги по всем направлениям современной стоматологии.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Здесь вам помогут решить любую проблему с зубами и полостью рта:

Терапевтическая стоматология.

Протезирование зубов.

Имплантация зубов.

Отбеливание зубов.

Удаление зубов.

Лечение дёсен.

В этой стоматологии работает коллектив опытных врачей, которые проводят все процедуры аккуратно и качественно.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Пять причин выбрать для лечения зубов «Стоматологический салон Г. Н. Гомозовой»:

Высокое качество оказываемых услуг. Полная безопасность во время стоматологического лечения, благодаря новейшим методикам многоуровневой стерилизации и особым соблюдениям программ «Антиспид» и «Антигепатит». Безболезненные деликатные процедуры, начиная от обычного пломбирования и, заканчивая сложными имплантами и эксклюзивным протезированием. Максимальное внимание к пациенту и комфортные условия пребывания в клинике. Доступные цены.

Воспользуйтесь скидками:

Ветеранам и участникам ВОВ на все виды услуг — скидка 20%.

Первичным пациентам на все виды услуг — скидка 10%.

Приходите лечиться и на профилактику в «Стоматологический салон

Г. Н. Гомозовой»!

Тула, ул. Сойфера, 37А, офис 8

+7 (4872) 79-44-43

+7 (4872) 77-32-27

+7 (903) 659-23-85

стоматология-гомозова.рф

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ