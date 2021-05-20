Подводим итоги народного голосования Myslo и объявляем трех победителей 2021 года
Туляки выбрали свои самые любимые кофейные места. Время оглашать результаты.
С 15 апреля по 15 мая мы проводили на Myslo голосование
за лучшие кофейни Тулы. Теперь мы знаем, где жителям нашего города больше нравится играть и каким компаниям они доверяют.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своем опыте!
Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили.
Победителем голосования стала кофейня «Сова». Она набрала 900 голосов.
Второе место и 591 голос достается заведению coffeefix.
Поздравляем победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание кофейни.
Кофейни, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почетные наклейки.
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг кофеен Тулы 2019 года, за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.