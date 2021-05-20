Подводим итоги народного голосования Myslo и объявляем трех победителей 2021 года

Туляки выбрали свои самые любимые кофейные места. Время оглашать результаты.

С 15 апреля по 15 мая мы проводили на Myslo голосование

за лучшие кофейни Тулы. Теперь мы знаем, где жителям нашего города больше нравится играть и каким компаниям они доверяют.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своем опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили.

Победителем голосования стала кофейня «Сова». Она набрала 900 голосов.

Второе место и 591 голос достается заведению coffeefix.

Третье место и 512 голосов получила кофейня BARY | БАРИ.