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Подводим итоги народного голосования Myslo и объявляем трех победителей 2021 года

Подводим итоги народного голосования Myslo и объявляем трех победителей 2021 года

Туляки выбрали свои самые любимые кофейные места. Время оглашать результаты.

С 15 апреля по 15 мая мы проводили на Myslo голосование
за лучшие кофейни Тулы. Теперь мы знаем, где жителям нашего города больше нравится играть и каким компаниям они доверяют.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своем опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили.

Победителем голосования стала кофейня «Сова». Она набрала 900 голосов.

Второе место и 591 голос достается заведению coffeefix.

 Третье место и 512 голосов получила кофейня BARY | БАРИ.

 

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание кофейни.

 

Кофейни, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почетные наклейки.

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг кофеен Тулы 2019 года, за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

 

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сегодня, в 11:11 0
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