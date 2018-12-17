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Новый офис «Ростелекома» в Туле: всё для корпоративных клиентов

Фото Алексея Пирязева.
Партнерский материал

Новый офис «Ростелекома» в Туле: всё для корпоративных клиентов

Это первый офис подобного формата не только в Туле, но и в ЦФО.

В пятницу, 14 декабря 2018 года, «Ростелеком» открыл в Туле офис обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса. Он расположен в центре города, на проспекте Ленина, 33-а. 


На открытии офиса собрались руководители Тульского филиала и корпоративного центра компании «Ростелеком» и министр по информатизации, связи и вопросам
открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

Это первый офис подобного формата не только в Туле, но и в ЦФО. Здесь сделано всё для удобства корпоративных клиентов: зонированное уютное пространство, где клиенты ведущего цифрового провайдера могут не только задать интересующие их вопросы, но и протестировать предлагаемые услуги. 

Открытие нового офиса «Ростелекома» – это серьезный шаг в развитии компании и всего бизнеса в регионе. Об этом на открытии сказал министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков:

Ярослав Раков

Компания «Ростелеком» показала себя надежным и эффективным партнером во взаимодействии с государственными органами власти. Поэтому уверен, что создание новых условий – это хороший шаг для развития бизнеса в Тульской области. Любое новое отделение – это точка взаимодействия провайдера с юридическими и физическими лицами, причем каждый при этом получает максимальную выгоду. Так, компания может лучше слышать своих клиентов, а клиент – получить максимальный набор сервисом и услуг, которые подходят именно ему. Я уверен, что тульский сектор бизнеса получит в новом офисе хорошую опору с точки зрения цифровых коммуникационных технологий.

Для удобства посетителей в центре обслуживания организована электронная очередь. В демозоне можно протестировать такие сервисы, как «Интерактивное ТВ», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi», «Виртуальная АТС», «ТВ для бизнеса», управляемые услуги связи, «СМС-реклама» и другие.

В салоне обустроены переговорные комнаты для корпоративных клиентов с интерактивным оборудованием для презентаций.

Выделена также и зона самообслуживания, где можно с удобством зайти в «Личный кабинет».

По словам директора Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрея Карташова, в новом офисе постарались учесть все нюансы работы с корпоративными клиентами и сделать их нахождение в офисе максимально удобным:

Андрей Карташов

– Мы делаем всё, чтобы представителям бизнеса было комфортно с нами работать не только в онлайн-режиме, но и при посещении наших офисов. Именно для этого и предназначены современные центры обслуживания, где в уютной атмосфере клиент может пообщаться со специалистом или протестировать услуги компании. «Ростелекому» доверяют тысячи предпринимателей из Тулы и области, поэтому кроме повышения уровня обслуживания мы постоянно расширяем линейку цифровых решений для этого сегмента пользователей.

В бизнес-офисе на пр. Ленина, 33-а можно подключить любую услугу «Ростелекома». Чаще других тульский бизнес выбирает пакетное предложение «Быть в плюсе», включающее быстрый интернет и один из цифровых сервисов на выбор. Комплексное решение позволяет получить необходимый функционал с заметной экономией.

Благодаря облачным технологиям небольшие компании могут получать самые современные цифровые услуги за приемлемые деньги. При этом не надо строить и поддерживать собственную телекоммуникационную инфраструктуру, доверив этот вопрос «Ростелекому», а сэкономленные средства можно направить на развитие бизнеса.

Новый центр обслуживания работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Заходите и оцените бизнес-офис сами!

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