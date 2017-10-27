Парные в Туле: где отдохнуть и погреться

Обзор бань и саун от Myslo: выбираем, куда сходить отдохнуть, набраться здоровья и зарядиться новыми силами.

Осенью и зимой особенно хочется согреться и расслабиться, отвлечься от напряжения будней и отдохнуть в приятной компании. Баня и сауна — отличный способ для такого отдыха. Предлагаем вам на выбор несколько тульских бань и саун, в которых вам предложат отличный отдых.

Сабай, банный комплекс

Если вы хотите провести замечательный корпоратив, романтическое свидание или отдых с семьей и друзьями, то свои услуги вам с удовольствием предлагает банный комплекс «Сабай».

Окунитесь в мир удовольствий банного комплекса «Сабай»! Здесь для вас созданы четыре разные и неповторимые сауны с террасами и собственной территорией: Восток, Япония, Альпы и Город, в которых ваш отдых пройдёт незабываемо и на высоте.

Восток

Окунитесь в таинственный мир Востока, почувствуйте его роскошь и раскройте его чарующие тайны. Здесь вы сможете отдохнуть в интерьере колонн и арок, характерных для архитектуры дворцов Ближнего Востока.

Япония

Сауна «Япония» перенесет вас в страну восходящего солнца. Погрузитесь в воды горячего источника — Онсэна, облачитесь в кимоно, отдыхайте, трапезничайте и проведите приятные часы в неподдельной Японии, знакомой нам по старинным гравюрам.

Шале

Сауна «Шале» перенесёт вас на склоны Альпийских гор, в уютный интерьер в стиле французского шале. Безмятежный и спокойный Альпийский стиль особенно понравится романтичным натурам.

Город

Сауну «Сити» оценят те, для кого современный город — это стиль жизни. Интерьер в городском стиле поможет вам расслабиться и повысить жизненный тонус. Здесь по-настоящему удобно и комфортно.

Банный комплекс «Сабай» предоставляет своим клиентам гибкие системы скидок и акций: сауна на сутки, скидка 20% имениннику, шестой час в подарок.

Услуги, которые вы получите в банном комплексе «Сабай»:

Сауна;

Бассейны с гидромассажем и хромотерапией;

Просторная парная;

Комнаты отдыха;

Цифровое TV;

Бесплатный Wi-Fi;

Терраса;

Ледяные купели;

Мангал;

Шезлонги;

Уголь для мангала и с редство для розжига;

Банные принадлежности;

Услуги бара и румсервиса;

Фиточай;

Охраняемая парковка;

Полная конфиденциальность.

Тула, Бункерная, 78

8 (4872) 58-17-17

sabai71.ru

СауНа Двоих

Ощутите сочетание современного комфорта и русских традиций!

Для Вас — настоящий сосновый сруб, парилка из канадского кедра и африканского абаша, мягкий пар от лечебных полудрагоценных камней «жадеит».

Двухместная ванна с гидро-аэромассажем и хромотерапией. Обливная кадка с ледяной водой. Лежанка «на печи», тёплые полы, закрытая парковка, мангал, Wi-Fi.

Приходите в «СауНаДвоих» за здоровьем и отличным настроением!

Тула, улица Ликбеза, 8

8 (920) 272−0-222

Группа VK

Время работы — не круглосуточно (оговаривается при предварительной записи)

Стоимость: 1 час — 600 руб. (2−3 человека), минимальный заказ — 2 часа.

Количество человек (максимальное): 4

Тип бани: финская

Фортуна

Добро пожаловать в сауну «Фортуна». Здесь вы отдохнёте от всех забот и насладитесь целебным паром и уютной атмосферой.

Общая площадь сауны «Фортуна» 250 м2, она вмещает в себя до 40 человек, и готова принять как большую компанию, так и удобна для семейного отдыха.

Вас ожидает жаркая финская сауна и тёплый бассейн с фильтрацией.

Две просторные зоны для отдыха позволят с комфортом расположиться даже большой компании.

В первой зоне для отдыха — большой и мягкий диван, большой экран-проектор, спутниковое TV, караоке, HI-END музыкальная система, бильярд, настольный теннис, массажное кресло, обеденная дубовая группа.

Во второй зоне (банная зона) расположен мягкий диван, большой дубовый стол, за которым после парилки или бассейна вы сможете поесть и попить ароматного чая. Парилка на 12 посадочных мест, тёплый бассейн с фильтрацией, обливное ведро с ледяной водой, душевые и выход в мангальную зону. Вы можете взять в аренду мангал или заказать приготовление шашлыка.

Кроме того, в «Фортуне» вы сможете поиграть в бильярд, нарды и настольный теннис, посоревноваться в караоке.

Все гости сауны могут воспользоваться кухней, на которой есть холодильник, микроволновая печь и необходимые кухонные принадлежности.

Гости могут воспользоваться услугами такси и охраняемой парковкой.

В этой сауне вы можете дополнительно приобрести: дубовые, березовые и эвкалиптовые веники, арома-масла, мыло и шампунь, мочалки, полотенца, килты, одноразовые тапочки и шапочки.

Сауна «Фортуна» — приятное место

для больших компаний

и семейного отдыха!

В день рождения и для больших компаний действует гибкая система скидок (подробности уточняйте у администратора).

Тула, ул. Овражная, 17

8 (910) 165-65-35 , 8 (960) 600-31-53

Стоимость:

пн-чт: 800 руб./час (стоимость на 6 человек)

пт-вс: 1200 руб./час (стоимость на 6 человек)

Доплата за каждого последующего гостя — 100 руб. с человека.

Количество человек (максимальное): до 40 человек

Тип бани: финская

Баня на Тульской

«Баня на Тульской» порадует вас уютом, чистотой и душевными банными процедурами. Эта баня принесёт отдых душе и здоровье телу всем ценителям настоящей русской парной.

Вместительная парилка отделана натуральным деревом, и топится только экологически чистыми берёзовыми и дубовыми дровами. Тонкий аромат тлеющего дерева позволит вам расслабиться, придаст энергии, и создаст незабываемую атмосферу уюта и тепла.

После целебной парилки вы сможете поплавать в просторном бассейне или принять освежающий душ с гидромассажем.

Ну, а когда все водные процедуры будут закончены, вы сможете спокойно расположиться в уютной комнате отдыха. Здесь приятно посидеть в расслаблении, поговорить с друзьями, попеть любимые песни под караоке, посмотреть телепередачи на любой вкус, поесть и попить ароматного чая.

А ещё в «Бане на Тульской» можно отпраздновать любое событие. Для этого здесь есть просторная гостиная с современной стильной отделкой.

«Баня на Тульской» удачно расположена. Она находится в частном двухэтажном доме за высоким забором в тихом районе города и при том недалеко от центра.

Приходите в «Баню на Тульской» и оцените идеальный порядок, комфорт, приятный интерьер, демократичные цены и качество услуг, приветливый персонал.

При заказе 3 часов, 4 час — в подарок! При заказе бани на двоих гостей — скидка 200 рублей.

Двери «Бани на Тульской» всегда открыты для гостей!

Тула, улица Тульская, 30

8 (960) 594-61-16

Стоимость:

до 12:00: 600 руб./час

с 12:00 до 18:00: 800 руб./час

с 18:00 до 24:00: 1000 руб./час

после 24:00: 1200 руб./час

Количество человек (максимальное): 6

Тип бани: русская

Тульская баня «На дровах»

Тульская баня «На дровах» приглашает всех любителей настоящей русской бани на дровах, душистого веника и горячей парной посетить свой оздоровительный комплекс.

Зарядитесь силами и здоровьем, оставьте все тревоги за порогом, и проведите время в расслаблении, тепле и уюте.

С давних времён известна польза русской бани, как для тела, так и для души. Горячий пар и банный веник — отличное расслабляющее средство, которое поможет справиться со стрессом, набраться сил и сохранить красоту тела.

Тульская баня «На дровах» построена в виде сруба из экологически чистого дерева, что помогает ей «дышать «и сохранять свой особенный микроклимат.

Внутренняя отделка и убранство воссоздают атмосферу старины, самобытности, домашнего уюта и простого отдыха.

После парной с ароматными вениками, вы сможете окунуться в прохладный бассейн с современной системой очистки воды. Дубовые венички, навязанные с любовью, и оживляющий, целебный, ароматный пар снимут накопленную усталость, а вода позволит расслабиться и насладиться сменой температур.



В вашем распоряжении уютная комната отдыха, кухонные принадлежности, холодильник с напитками на любой вкус. Во дворе бани можно пожарить шашлык.



Все необходимые банные принадлежности можно приобрести на месте.



Ваше уединение и покой не будут нарушены, здание расположено на закрытой территории, отдельно от других построек.



Автомобили можно спокойно оставить на закрытой парковке.

В бане есть гостиничные номера с почасовой и посуточной оплатой.

Тула, посёлок Горелки, улица Большая, 7

8 (961) 264-44-22

Количество человек (максимальное): 6

Тип бани: русская