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Блистаем голливудской улыбкой!

Фото Дмитрия Дзюбина.
Партнерский материал

Блистаем голливудской улыбкой!

Отбеливание зубов давно стало обыденностью за рубежом. В России же эта процедура только набирает популярность. 

Мы  поговорили с врачом-стоматологом «Стоматологии на Пионерской» Дианой Пршесмицкой о том, как безопасно получить улыбку мечты.

До сих пор часто слышу от пациентов : «Я очень хочу белоснежную улыбку, но я боюсь , что это может испортить зубы». В этой статье я расскажу почему в нашей клинике ПРОЦЕДУРА ОТБЕЛИВАНИЯ БЕЗОПАСНА! 

Отбеливание начинается с профессиональной гигиены полости рта, исключений быть не может! Для снятия зубного налета мы используем водно-абразивный аппарат Aquacut, также с его помощью возможно лечение кариеса без сверления бормашиной. Затем, если у вас есть камни, то их уберут с помощью ультразвука.

Завершается процедура проф.гигиены полирование зубов с пастой.

Теперь можно приступать к отбеливанию зубов. Мы используем систему холодного света Beyond , почему же она полностью безопасна ? В нашем аппарате стоит система фильтрации ультрафиолетового излучения , которая исключает нагрев зубов во время процедуры, что практически полностью исключает постчувствительность. Также из-за наличия таких фильтров, время процедуры сокращается в несколько раз и занимает всего полчаса (три цикла по 10 минут каждый). Конкурирующие системы отбеливания используют более слабые источники света, чтобы не перегреть зубы и вынуждены увеличивать время экспозиции, что повышает риск развития чувствительности зубов.

Коротко расскажу об этапах процедуры:

  1.  определение исходного цвета,фотопротокол
  2. нанесение жидкого коффердама для защиты десен
  3. нанесение отбеливающего геля, этот этап повторяется трижды
  4. реминирализирующая терапия
  5. определение конечного цвета и рекомендации по уходу за отбеленными зубками. 

Противопоказаний к процедуре немного,но они все же имеются : возраст младше 18 лет, аллергия на компоненты отбеливающего геля, беременность или период лактации,деструктивные формы гипоплазии и флюоороза. Также стоит понимать, что имеющиеся ортопедические конструкции(напр, виниры,коронки ) и пломбы не меняют свой оттенок .

В среднем ваша улыбка станет светлее от 4 до 10 тонов в зависимости от исходного оттенка( более желтые зубы отбеливаются лучше, нежели светлые) Весь ноябрь отбеливание зубов стоит 9900. Если приведете друга, то цена на двоих будет еще приятней- 15900.

Также в «Стоматологии на Пионерской» вы можете получить весь спектр услуг по лечению, протезированию и имплантации зубов.

Тула, ул. Пионерская, 1. 

+7 (4872) 70-71-17 
+7 (953) 423-03-35

tula-stom.ru

вчера, в 10:54 0
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