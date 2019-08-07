Острые ощущения: 10 современных детективов и триллеров

Запутанные детективы и страшные триллеры – что может быть лучше для качественной перезагрузки мозга? Они буквально напичканы загадками и тайнами. Собираемся с духом и... читаем!

Мария Семпл «Куда ты пропала, Бернадетт?» 12+

Бернадетт Фокс бесследно исчезла за два дня до Рождества и за день до отъезда в семейный круиз в Антарктиду, обещанный дочери в награду за отличную учебу. Окружающие привыкли к странностям Бернадетт: она почти не выходит из дому, не ухаживает за газоном, отказывается заседать в родительском комитете и сорит деньгами так, будто они ничего не значат. Куда же пропала Бернадетт? Стала жертвой несчастного случая? Покончила с собой? Никто не знает, что с ней случилось, но все уверены: ее больше нет в живых. Все, кроме пятнадцатилетней Би, которая в поисках мамы готова добраться до самого Южного полюса.

Кстати, в сентябре выйдет экранизация этой книги, где главную роль исполнит двукратная обладательница «Оскара» Кейт Бланшетт.

Эмили Фридлунд «История волков» 16+

Начальная глава этого романа принесла автору литературную премию и открыла миру новый талант большого масштаба — Эмили Фридлунд.

Линда — одиночка, живущая с родителями в бывшей коммуне в глубоких лесах Миннесоты. Она одна ходит в школу и ни с кем не дружит. Ее одиночество внезапно прерывается, когда в школе появляется новый учитель истории, а в соседний коттедж заезжает странная семья с маленьким ребенком Полом. Новые знакомства окунут Линду в сложный и запутанный мир взрослых, где один неверный выбор может стоить жизни.

Миранда Меган «Идеальная незнакомка» 16+

Что делать, если ваш друг никогда не существовал? Неудавшаяся журналистка Лиа Стивенс бежит в Пенсильванию, чтобы наладить жизнь. Ее подруга Эмма помогает ей затаиться. Но однажды случается странное: у реки находят тело женщины, которая очень похожа на Лию. Все вокруг уверены, что это не случайность. Возможно, Эмма могла бы помочь разобраться в случившемся. Вот только есть одна проблема — полицейские говорят, что ее никогда не существовало.

Карл-Йоганн Вальгрен «Тень мальчика» 18+

Теплым июньским вечером 1970 года отец направляется в метро с двумя сыновьями. Он собирается спуститься на станцию на лифте, но старший сын очень хочет сбежать по лестнице. Некая дама предлагает проводить мальчика. Отец соглашается, но когда выходит на перрон, там совершенно пусто. Поезд только что ушел.

2012 год. Данни Катц, у которого с детства были проблемы с законом, давно покончил с преступным прошлым. Невольно он становится участником очень странных событий, которые приводят к убийству женщины и вынуждают его вновь скрываться от полиции. Данни понимает, что его подставили. И теперь ему придется потрудиться, чтобы доказать свою невиновность и разоблачить настоящего убийцу.

Блейк Крауч, Дж. А. Конрат «Девятый круг» 18+

Выдающиеся мастера современного триллера, авторы многочисленных бестселлеров выстрелили дуплетом, объединив своих легендарных персонажей под одной обложкой! Блестящий детектив Джек Дэниелс, талантливый писатель Эндрю Томас, невероятный маньяк Лютер Кайт… В два раза больше напряжения, ужаса и черного юмора. Он долго готовился к этому небывалому преступлению. Он прилежно учился у самых безумных серийных убийц, и теперь посрамит их. Он запустит кровавый водоворот для нее одной — бывшей полицейской, съевшей на завтрак не одного маньяка. И она вынуждена будет пойти по его следу, женщина на девятом месяце беременности, с заболеванием, угрожающим ей и ее будущему ребенку…

Дженнифер Макмахон «Люди зимы» 16+

1908 год. Из-за несчастного случая Сара и Мартин теряют дочь. Но Сара готова на всё, чтобы вернуть ребенка. Она прибегает к загадочному ритуалу, которому еще в детстве ее научила возлюбленная отца, индианка. По слухам, та умела говорить с Людьми зимы — усопшими. Отчаявшаяся Сара решает испытать этот метод.



Наши дни. Вернувшись домой после долгого отсутствия, Рути обнаруживает, что ее мать бесследно исчезла. Вместе с младшей сестрой она отправляется на поиски, и они приводят ее в старые подземные пещеры, где, как оказалось, что-то обитает.

Мишель Бюсси «И все-таки она красавица» 16+

Красавица Лейли когда-то перебралась из Африки в Марсель, где и живет уже много лет. Ее жизнь полна проблем и трудностей, но все это ничто по сравнению с тем, что ей довелось испытать в прошлом. Сейчас самое главное для Лейли — ее трое детей. Она умна, трудолюбива и очень красива — но вырваться из бедности не позволяет тайна, похороненная в прошлом, и сокровище, которое она надежно спрятала. Лейли привыкла к трудной, но спокойной жизни. Всё меняется, когда в отеле происходит убийство менеджера компании, занимающейся помощью иммигрантам в Европе. Видеокамера перед входом в отель зафиксировала девушку, входящую с убитым в холл. Девушка закутана в платок, видны лишь одни глаза, но очевидно, что она красива, очень красива…

Мэри Торджуссен «Пропавший» 16+

Ханна Монро поздним вечером возвращается домой, к своему возлюбленному Мэтту Стоуну. Но Мэтт исчез. Исчез без следа. В буквальном смысле слова: вместе с ним пропали не только его личные вещи, но и каждое сообщение, каждая фотография, каждое упоминание о нем в соцсетях. Будто и не было такого человека. Ханна старается изо всех сил, чтобы найти Мэтта, но чем больше она пытается узнать о том, что произошло, тем сильнее ее затягивает в круговорот событий. И постепенно Ханна понимает: единственный выход из ситуации — принять шокирующую правду…

Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент» 16+

Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница вышла замуж за востребованного модного фотографа. Она живет в одном из самых привлекательных и дорогих районов Лондона в роскошном доме с большими окнами, выходящими в парк. Однажды поздним вечером, когда ее муж Габриэль возвращается домой с очередной съемки, Алисия пять раз стреляет ему в лицо. И с тех пор не произносит ни слова. Отказ Алисии говорить будоражит общественное воображение, делает ее знаменитой. И в то время как сама она находится на принудительном лечении, цена ее последней работы — автопортрета с единственной надписью по-гречески «Алкеста» — стремительно растет. Тео Фабер — криминальный психотерапевт. Он долго ждал возможности поработать с Алисией, заставить ее говорить...

Роберт Гэлбрейт «Смертельная белизна» 16+

«Смертельная белизна» — четвертая книга из цикла о частном детективе Корморане Страйке. Под псевдонимом Р. Гэлбрейт скрывается Джоан Роулинг, подарившая нам вселенную Гарри Поттера.

У Билли явные проблемы с умственным здоровьем, но он уверен, что в детстве видел убийство ребенка, — и давняя тревога приводит его в офис частного детектива Корморана Страйка. Договорить Билли не успевает, спугнутый перспективой скорого приезда полиции, но его история не выходит у Страйка из головы. Попытки докопаться до истины поведут Страйка и его помощницу Робин Эллакотт извилистым путем: от окраинных клубов, где собираются противники Лондонской олимпиады, в пропитанные интригами коридоры власти, от парламентских кабинетов — к окутанному тайной имению в глубине Оксфордшира…

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