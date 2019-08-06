Парусная флотилия Вячеслава Давыдова

Своему увлечению Вячеслав Дмитриевич Давыдов посвящает большую часть свободного времени. Корабли вдохновляют и дарят радость. Фото Алексея Пирязева.

Корабли поселились в его душе с детства и на всю жизнь. Стать моряком не случилось, но мальчишеская любовь нашла свое отражение в хобби Вячеслава Дмитриевича.

Уже восемь лет он мастерит модели кораблей, а сейчас организовал выставку в парке «Патриот». На первом этаже, сразу напротив входа, разместились пять чудесных красавцев-кораблей. На то, чтобы рассмотреть мельчайшие детали этих судов, уйдет не один час.

- С детства я мечтал быть моряком, — рассказал Вячеслав Давыдов, офицер в отставке, сейчас работает охранником в парке «Патриот». — Занимался в Туле в морском клубе морским пятиборьем — это кросс, стрельба, плавание, гребля и хождение под парусом. На месте ТЦ «Макси» тогда была лодочная станция, там были лодки, ялы, мы ходили на веслах под парусом. Но стать морским офицером не получилось. Дальше я учился, работал… А примерно восемь лет назад одна фирма стала выпускать журналы с моделями кораблей. Там печатают историю морского флота, сражений, а также вкладывают детали, вырезанные лазером, порядок сборки и схемы креплений. Я увлекся и уже не представляю без этого своей жизни.

На каждый корабль у Вячеслава Дмитриевича уходит не менее полугода. Для того чтобы родилось это произведение искусства, нужно купить 120 номеров журнала, всё аккуратно собрать, покрасить, склеить — работа кропотливейшая! Да и затрат требует — каждый журнал стоит 400 рублей плюс клей и акриловые краски. Итого один корабль — 50 тысяч рублей.

Все корабли сделаны только из натуральных материалов: дерево, ткань, бумага, нитки, штампованные металлические детальки — пушки и якоря.



На переднем плане первый корабль Вячеслава Давыдова — «Сан Джованни Батиста»,

сзади — «Черная жемчужина».

На выставке представлено пять кораблей. Первым для Вячеслава Давыдова стал «Сан-Джованни Батиста».

- Это португальский корабль XVII века, — говорит мастер. — Следующий — «Черная жемчужина» — пиратский корабль Джека Воробья из фильма «Пираты Кариб­ского моря». Можно рассмотреть каюту капитана, географические карты, ковер, кресло, камеру для пленников, бутылки с ромом — всё выполнено в мельчайших деталях. Это стендовая модель, по идее, корабль стоит в порту, поэтому паруса собраны.

Еще один корабль — Victory, это корабль адмирала Нельсона, середина XVIII века.

- Флагманский линейный корабль, мощнейший — 120 пушек. Участвовал в Трафальгарской битве. Он очень красивый, здесь есть фигурки моряков — представлен пушечный бой. Один несет порох, другой — ядро, третий дает команду «Пли!». Фигурки сделаны из силумина (сплав алюминия с кремнием. — Прим. авт.). Здесь есть герб английской королевы — пришлось раз пять раскрашивать (смеется). То рука дрогнет, то капелька упадет. Смываешь краску и по новой.



Команда моряков Victory раскрашена вручную.

Любимый корабль Вячеслава Давыдова — «Двенадцать апостолов», гордость Черноморского флота. Его украшают двуглавый орел и 118 пушек.



На переднем плане корабль «Двенадцать апостолов», за ним – Victory.

- Корабль был затоплен вместе с флотом при обороне Севастополя в 1855 году — чтобы вражеские корабли не могли подойти к берегу и обстреливать город из корабельных пушек. Еще одна модель, на которую я потратил больше всего времени и сил, — корабль «Седов». Это один из кораблей, которые существуют в России и сейчас. 1921 год постройки, перевозил уголь из Латинской Америки для Германии. После разгрома фашистской Германии в виде репарации был передан СССР вместе с «Крузенштерном». На данный момент самый крупный корабль в мире — четырехмачтовый барк.

Беленькие кубышки на «Седове» — это не бочки. В случае крушения корабля они скатываются в воду, раскрываются и появляются надувные плоты для спасения команды.

- Когда закончил корабль, такое состояние — неужели я смог это сделать? — улыбается Вячеслав Давыдов. — Каждый художник, творец, создав какое-то произведение, первое время восторгается — всё, я лучше ничего сделать не смогу. А спустя время приходит понимание, что я еще лучше смогу! Мечтаю сделать следующие корабли еще красивее. Люди не заметят, а я же знаю все свои недочеты и шероховатости.



Корабль «Виктори» в разрезе. Видно всё: гамаки матросов, рундуки, лавочки, подвесные столы, запас ядер...

Сейчас Вячеслав Дмитриевич собирает сразу три корабля: «Повелитель морей», яхту Николая II «Штандарт» и корабль Людовика XV «Солей Рояль».

- Яхта будет красавица, с подсветкой! — улыбается Вячеслав Давыдов. — Буду выставлять ее 19 октября в Музее оружия, там пройдет выставка моделей в масштабе.