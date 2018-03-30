Один день из жизни дома для престарелых

Фото Алексея Пирязева.

От кого и от чего зависит, как живут в интернатах? Мы поговорили о житье-бытье с постояльцами и сотрудниками Первомайского дома-интерната, волонтерами фонда «Старость в радость».

В советское время фраза «его/ее в дом престарелых отдали» была страшилкой для всех пожилых. Интернатов боялись — да что говорить, и сейчас боятся — на генетическом уровне. Как-то так получилось, что лозунг «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет» так и остался лозунгом. По крайней мере, во второй его части. Вернее, почет-то может и есть, а вот тепла и человеческого участия — дефицит. Но, что радует, не везде. И, что самое главное, меняется отношение к старым и беспомощным людям. Особенно у молодых.

Елизавета Олескина, директор Благотворительного фонда «Старость в радость»

- Самое главное, что может сделать каждый из нас — поменять свое отношение к людям, которым нужна помощь, увидеть в них не объект оказания помощи, а человека, с кем интересно общаться. Помощь и поддержка не может быть среднестатистической, каждому из нас нужно что-то свое. И дело тут не в деньгах, а в отношении.

Мелочи, которых мы порой не замечаем, могут быть очень важными, очень ценными.

Из мелочей состоит жизнь, поэтому не надо думать, что помощь — это очень долго, очень сложно и требует какого-то героизма. Это требует чуть-чуть нашего сострадания, даже сострадания к самим себе.

Мы становимся богаче и счастливее, когда понимаем, что «там, у бабушки, благодаря мне есть новый матрас», «я знаю, что бабушки теперь выезжают в коридор, потому что мы им купили хорошие коляски», «а в этом заведении работают наши нянечки, которым мы платим денежки, они бабушек сажают, выводят на улицу, кормят, с ними занимаются». Когда я это знаю, мне становится хорошо, тепло; что бы ни было, есть места, где мне всегда рады.

Если я туда приду просто без ничего, голодная, меня накормят и скажут: «Оставайтесь, на мою кровать ложитесь, мы тут потеснимся». Поэтому, мне кажется, большая печаль, что мы немножко игнорируем наши дома престарелых и замечательных людей, которые там живут. Надеюсь, что это все будет меняться.

Юлия Борисова, тульский координатор Фонда «Старость в радость»

- Наш Фонд возник из волонтерского движения. Лиза (ныне директор Благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина) филолог по образованию. Как-то она поехала в глубинку собирать фольклор. Зашла в дом престарелых и… это перевернуло ее мировоззрение. Оказалось, что бабули не готовы общаться — Лиза была первым человеком, кто с ними заговорил за последние несколько лет нормальным человеческим языком и не спрашивал «хочешь есть? поменять памперс?».

Я сама работала 7 лет в психоневрологическом интернате. И вот теперь мы с Лизой работаем вместе в Фонде. Без ложной скромности скажу, что благодаря Лизе и мне в Тульской области начали 3-летний проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Он подразумевает внедрение единых стандартов ухода, правильных и грамотных финансовых моделей оказания помощи, единых подходов в медицинской и социальной сферах.

Мы патронируем 11 домов по Тульской области. Сейчас к ним присоединяем еще палаты сестринского ухода в учреждениях минздрава.

Очень важно, что изменятся подходы патронажа на дому. Мы будем оказывать психологическую и методическую помощь семьям, где на иждивении находятся пожилые люди. Например, предполагается введение такой практики как социальный отпуск. Запланировано большое обучение всех, кто работает в системе социальной помощи. Да и сама помощь будет расширяться и меняться.

справка Myslo

Благотворительный фонд «Старость в радость» образовался из одноименного волонтерского движения, которое существует с весны 2006 года. Это они ищут пожилым людям из домов престарелых внуков по переписке (а также курируют больше 50 учреждений в Центральной России, помогают с необходимым и ездят в гости). «Старость в радость» помогает домам престарелых в двух направлениях — морально и материально.

Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов, наверное, можно считать образцовым.

Мы неоднократно писали и про сам дом, и про его обитателей, и про сотрудников. Чем живет дом сегодня?

Объемный макет интерната украшает холл первого этажа. Его сделала жительница дома Любовь Храмовичева.

5 га территории дома летом превращаются в цветник. А рассаду выращивают сами обитатели дома. Для многих это настоящая жизнь. А весной сажать сирень, вишни и цветы на субботник выходят всем составом. Не по принуждению — просто потому, что это их дом, и они хотят, чтобы было красиво.

Елена Петровна Биятова руководит Первомайским домом-интернатом для престарелых и инвалидов с ноября 2015 года. А вообще в этой области Елена Петровна работает уже 14 лет.

- У нас разный контингент живет. Многие считают себя обманутыми и преданными родными. Ведь на самом деле это миф, что в дома престарелых попадают только одинокие. У большинства есть дети. Прямых родственников нет только у 30%.

К сожалению, наши советские люди — а постояльцы нашего дома, конечно же, родом из СССР! — не готовы понимать и принимать сострадание и милосердие. Плюс еще и особенность пожилого возраста — не зря же часто сравнивают старого и малого. Они любят прикосновения, объятия, но при этом ревнуют, капризничают, обижаются. Как говорится, «моя болячка самая больная».

В доме живут 305 человек, из них 150 — утратившие навыки самообслуживания. Они тоже все разные — кто-то не может вставать, но может управляться ложкой и сам есть. А кто-то может стоять, но руки не работают. Средний возраст проживающих в нашем доме — 76 лет.

Тут живут 53 ветерана ВОВ и 103 ветерана труда, 42 инвалида в возрасте до 50 лет, причем 37 из них трудоустроены на ставки и с удовольствием работают на благо всех жителей дома.

Им не надо напоминать, что, например, снег во дворе надо почистить — они очень ценят свою работу и свою нужность в жизни дома.

Наши бабушки и дедушки живут в одно- и двухместных номерах. И конечно, бывает, что, прожив некоторое время вместе, соседи устают друг от друга. И разъезжаются.

Зато бывает и наоборот — съезжаются, образуя семейные пары. И не только среди молодых людей с ограниченными возможностями. Например, в прошлом году у нас образовались две семьи, в этом уже одна есть, и, похоже, скоро будет еще.

Самое странное, что сидит у нас в голове: почти все, кто живет в домах престарелых, мечтают только об одном — когда-нибудь вернуться домой. Притом что часто дома неотапливаемые или совершенно непригодные для нормального жилья. Но почему-то русским людям страшно умереть не дома.

Фразу «а дома старикам лучше» я бы закончила несколькими вопросительными и восклицательными знаками с многоточием. Это вопрос, на который нет однозначного ответа.

Жизнь наших обитателей тут более активная, чем, если бы каждый жил в своей квартире. Тут концентрация пожилых людей, это большой клуб по интересам.

Светлана Илюхина, молодая девушка, инвалид, очень ловко ориентируется в интернете на большом планшете.

Да, дом престарелых — место, где за тебя многое решают. Например, что на завтрак будет чай, а обед в 13 часов. Но, согласитесь, в детском саду или в школе наши дети тоже живут по расписанию. А в семьях? Очень многие пожилые люди, живущие в семье, со своими детьми, зачастую никуда не выходят из дома. Ну, на крайний случай — до магазина за хлебом.

У нас же жизнь бьет ключом. Пять-шесть раз в год мы выезжаем в местный театр. В Ясной Поляне два года подряд бываем на «Толстовском уикэнде» — и это при том, что мест и билетов на него всегда ограниченное количество для всех желающих! Когда в Москве открылся Москвариум, мы поехали туда на представление буквально через месяц. Не говоря уже о поездках в свои музеи — Куликово поле, Ясная Поляна… И вывозим мы не только пожилых — наши колясочники тоже активно участвуют во всех мероприятиях. У нас и концерты каждую неделю, и различные занятия в холлах каждый день на любой запрос. Ну какой пожилой российский пенсионер сможет организовать себе такую активную жизнь?!

Хотя, конечно, есть и возражающие. «Да ладно, какой-то концерт?! Да что я буду детские разукрашки разрисовывать?!» — обычные возражения. Но когда раза два попробуют — потом не оттащишь. Вы бы видели вдохновленные лица наших художников!

В штате дома 205 человек, полностью укомплектован. И так уж Бог распорядился, что тут нет равнодушных и безразличных. Тут особые люди. Например, санитарки. И, слава Богу, у нас сейчас конкурс среди младшего персонала (зарплата 28 тысяч рублей вполне конкурентная).

Наш дом — место, где живут пожилые люди и совершеннолетние инвалиды. Это так называемый долговременный уход. Поэтому тут нужны специалисты с профессиональной подготовкой.

В долговременном уходе главный специалист — сиделка, тот человек, кто непосредственно круглосуточно находится с нашими жильцами. Правильно перевернуть и сменить памперсы, одеть человека, чтобы вывезти на прогулку, вовремя заметить изменение настроения и позвать психолога — все это очень важно.

Конечно, наш дом оборудован специальным оборудованием — функциональные кровати для лежачих, коляски… Но все это будет ничто без души персонала.

Работа в доме тяжелая в эмоциональном плане. И при этом всегда надо быть доброжелательным и терпеливым. Справляться с эмоциональным выгоранием помогает психолог. Он один в штате — и на пациентов, и на персонал.

В доме работают 75 человек медперсонала — от санитарок до врачей, в том числе 3 врача-терапевта — врачи от Бога, лечат не только лекарствами, но и добрым словом и отношением. Если нужны узкие специалисты — обращаемся в Щекинскую ЦРБ.

А еще 10 лет мы сотрудничаем с Фондом «Старость в радость». И благодарны им прежде всего за радость общения, которую они дарят нашим бабушкам и дедушкам.

Попадают сюда на основании путевки из соцзащиты. Каждый из жильцов дома платит согласно законодательству не более 75% от среднедушевого дохода человека, который рассчитывается по постановлению Правительства РФ. Помимо этого установлены тарифы на каждую услугу — они размещены на сайте минтруда и соцзащиты Тульской области.

В коридоре мы встретили очень обаятельную женщину. В деловом костюмчике, тщательно причесанная, с легким макияжем, Светлана Дмитриевна оказалась жительницей этого дома. Живет тут уже 3,5 года.

- Всю жизнь проработала логопедом и олигофренопедагогом. Как я сюда попала? Ну, видно судьба так распорядилась. Тяжело об этом говорить.

Людмила Григорьевна Царева работает терапевтом в доме 10 лет.

- В работе с пожилыми людьми есть свои особенности. Ведь люди в течение жизни накапливают не только опыт, но и болезни, и обиды. У многих наших бабушек и дедушек есть родственники. И зачастую они на них обижены. Обижены на судьбу. С нашим домом работают волонтеры из Фонда «Старость в радость». Молодые люди приезжают в свои выходные дни, дарят пожилым и немощным радость. Все наши медицинские пилюли не приносят столько пользы, как улыбки, хорошее настроение и жизненный оптимизм.

Конечно, наша работа требует определенных эмоциональных затрат. Пожилые бывают и капризными, и обидчивыми. И как дети, быстро отходят, забывают свои обиды.

Всех нас ожидает старость. Считаю, ухаживать за старыми — дело не только благородное, но и благодарное. За все время работы в доме меня ни разу не посетило чувство отчаяния или сожаления.

Дом престарелых обеспечен средствами для ухода за больными и лежачими. Но, как объясняет Людмила Григорьевна, увы, выбирать не приходится — в контракте нельзя указать, что нужны подгузники фирмы Hartmann MoliCare. А ведь эти самые подгузники должны быть максимально удобны и комфортны. Именно такие подгузники привозят волонтеры фонда «Старость в радость». Помимо поставок средств по уходу и оборудования, фонд оплачивает и проводит обучение персонала, особенно санитарок. Не секрет, что правильно, быстро и ловко одеть подгузник — это целая наука.

Наталья Александровна Пунина, санитарка, работает в доме недавно:

- Я на пенсии, мне 64 года, но я все время работаю. Раньше мне приходилось ухаживать за своими пожилыми родственниками. И, наверное, сердце подсказало — иди, помогай. Позвонила сюда, спросила, есть ли вакансии. Оказалось, что все занято. Но я оставила свои координаты, и в один прекрасный день мне позвонили. В мае 2018 года будет три года, как я тут работаю санитаркой. График работы удобный — сутки через трое, вполне хватает восстановиться. В мои обязанности входит помогать жильцам помыться, одеться, убрать за ними, лежачих — перевернуть, поменять памперс, покормить.

Я верующий человек, смотрю на своих подопечных глазами Господа, и это помогает и мне, и им.

Наталья Михайловна Шарыкина работает медсестрой в доме 6 лет. До этого работала в хирургии Щекинской районной больницы.

- Не буду сравнивать работу в хирургии и в доме престарелых. Трудности и радости есть и там, и там. Просто тут мои пациенты не уходят домой после операции, как было в больнице. Они просто живут здесь. Я всех их знаю по имени-отчеству, их характеры и потребности.

Лидия Ивановна Мущинкина и Николай Семенович Кирсанов стали жить вместе недавно.

- Тут тепло, светло и мухи не кусают, — пошутил про свое житье-бытье Николай Семенович. — Я здесь живу восьмой год. Захотел сюда попасть — и попал. Я раньше в райисполкоме работал, у меня есть воинское звание майора и госнаграды. 54 года трудового стажа. А теперь вот тут… Да все знают, что сюда попадают умирать! Но вообще нас все здесь устраивает.

- А главное, что мы друг друга устраиваем, — добавила Лидия Ивановна.

Оказалось, познакомились они в… коридоре. Шли на зарядку. Слово за слово — и познакомились. Потом на концертах в холле встречались.

- Николай хорошо лепит, его работы взяли на выставку, — похвалилась успехами мужа Наталья Михайловна. Сама она живет в доме третий год. Передвигается на коляске — попала сюда после перелома шейки бедра. Ее навещают внуки и дочь, которая работает неподалеку. У Николая Семеновича — два сына.

Мария Михайловна Борисова «прогуливалась» по коридору дома с ходунками. По словам врача, сначала она была жителем корпуса милосердия (так называется крыло, где живут лежачие. — Прим. авт.). Но через некоторое время, усердно занимаясь, она встала и пошла.

- Я живут тут восьмой год. В этом году мне будет 89 лет. Очень страшно вспоминать, что со мной произошло, как я сюда попала. Не буду говорить про это. Четыре года я лежала плашмя. Теперь вот понемногу двигаюсь. Скажу, что приняли меня тут хорошо. С нами девушки-волонтеры занимаются, книжки нам читают, гимнастику делают. Скоро тепло придет, я попробую выбраться на улицу.

Моя соседка по комнате старше меня, ей 98 лет, но она в своем уме, мы вместе с ней обедаем и общаемся. Она хочет догнать свою сестру, которая до 106 лет дожила. Вот такие у нас планы!

Надежда Владимировна Черноус, заведующая производством столовой, работает в доме 10 лет.

- До этого я отработала 30 лет в детском санатории. Теперь судьба меня сюда занесла. Я тут шеф-повар. У нас как в санатории — есть общий стол, есть диетпитание для тех, кто страдает заболеваниями ЖКТ. Питание для проживающих организовано по меню, которое утверждено на 2 недели вперед — и рыба есть, и мясо, и птица. Подопечные очень любят борщ и грибной суп. Конечно, порой люди хотят то, что привыкли есть дома. Например, жареной картошки, у нас-то в основном пюре или жаркое. На этажах в корпусах есть возможность приготовить себе что-то иное. У нас пять поваров и пять официантов, посудомойка. Очень много помогают ребята-инвалиды, которые тут живут — они оформлены на части ставки.

От редакции

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