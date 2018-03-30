Выбираем модную одежду для детей и подростков

Фото Алексея Пирязева.

Для того чтобы привить ребенку стиль, необходимо уже с раннего возраста одевать его со вкусом. Хорошо, что в Туле есть магазины, в которых модная одежда для детей всех возрастов представлена по доступным ценам.

Детский универмаг

Высокое качество материалов, удачный крой, оригинальный дизайн — все это сочетается в ассортименте новой коллекции в Детском универмаге. Здесь вы найдете большой ассортимент детских вещей на любой возраст.

В Детском универмаге много вещей для новорожденных. Конверты на выписку, распашонки, нарядные комбинезоны на весну — и всё это по доступным ценам.

Детская одежда изготовлена из натуральных тканей: шерсти, хлопка и вискозы. Она приятна к телу и не вызывает раздражения даже чувствительной детской кожи.

Для малышей постарше в Детском универмаге найдутся разнообразные весенние куртки с яркими рисунками, принтами и нашивками. Они обязательно понравятся вашим детям.

Кстати, сейчас на весеннюю коллекцию в магазине действуют скидки до 30%. Не упустите возможность обновить гардероб своего ребенка по сниженным ценам.

Пора выпускных из детских садов и начальных школ уже близка. Еще не придумали наряд малышу? Заглядывайте в Детский универмаг!

Здесь вы найдете стильные костюмы для мальчиков…

… и элегантные платья для девочек. Коллекция вечерних нарядов постоянно обновляется.

Детский универмаг

Тула, ул. Лейтейзена, 7-а

Магазин детской одежды и обуви «Панда»

Сейчас мамочки стараются подбирать модные образы для своих детей. В магазине детской одежды и обуви «Панда» есть все, чтобы обновить детский гардероб к весне.

Здесь вы найдете платья, брюки, рубашки, свитера, верхнюю одежду и многое другое для детей от 1 года до 13 лет.

Дети оценят в «Панде» стильный ассортимент, а родители — отличное качество. Одежда и обувь из этого бутика производится в России, Турции и Польше.

В преддверии теплых деньков в магазине появился большой ассортимент пальто, курток, плащей и ветровок. К каждому образу в «Панде» также можно подобрать стильную и удобную обувь.

Весной 2018 года в моде будет деним. В этом сезоне из него шьют ветровки, юбки, шорты, рубашки, комбинезоны, бейсболки и даже обувь. Все джинсовое модно украшать всевозможными аппликациями, нашивками и бусинами.

В «Панде» выбор джинсовой одежды и обуви огромный, и вся она представлена по доступным ценам. Модная джинсовая куртка стоит всего 1990 рублей, а бейсболка — 490 рублей.

Мальчики будущей весной будут одеваться в стиле street-style и милитари. Для них в «Панде» — много спортивных курток и парок, полуботинок и кроссовок. Серая парка для мальчика стоит 3890 руб., джинсы — 1590 руб., полуботинки — 3490 руб., шапка — 590 руб.

Конечно, в новой коллекции есть и вещи «на выход». Девочки наверняка оценят стильное платье с джинсовым верхом и юбкой с сатином. Дополнить образ можно полуботинками нежно-розового цвета. Платье стоит 2250 руб., полуботинки — 2100 руб.

В «Панде» любой юный модник обязательно найдет что-то по своему вкусу. Коллекция обновляется раз в неделю.

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Магазин детской одежды и обуви «Панда»

Тула, ул. Кирова, 23-а, ТЦ «Лагуна», 2-й этаж, бутик № 2.

Магазин детской обуви «Жук»

Модный образ не получится без стильной обуви. Но к ней всегда предъявляются повышенные требования. Она должна быть удобной, практичной и безопасной. Именно поэтому в магазине «Жук» продается обувь от проверенных производителей.

В ассортименте магазина представлена обувь из натуральных материалов, в том числе с элементами ортопедии. В наличии размеры от 16 до 45.

Всего в магазине «Жук» представлено более 2000 наименований. Хит сезона — резиновые сапожки. Ваши дети полюбят их за необычный дизайн и удобство. В наличии есть яркие модели для самых маленьких…

…и стильные для детишек постарше. Многообразие дизайнерских решений поражает!

Отдельного внимания заслуживают весенние кроссовки и полуботинки. Модели, созданные для девочек, часто украшены стразами и аппликациями, а обувь для мальчиков выполнена в более спокойном дизайне.

Есть в новой коллекции и летние модели для теплых деньков. Босоножки для девочек в сезоне 2018 выполнены в нежнейших пастельных тонах: бежевый, голубой, золотистый, белый, сиреневый. Оставаться равнодушными к такой красоте просто невозможно!

Яркую, стильную и, главное, удобную обувь в магазине «Жук» оценят малыши, подростки и их родители. Не забудьте выбрать обновку к сезону!

Подписывайтесь на Instagram магазина - @zhukkids.

Магазин детской обуви «Жук»

Тула, ул. Демонстрации, 1, ТЦ «Утюгъ» (цокольный этаж), бутик 004

тел. 8−953−436−43−96

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00