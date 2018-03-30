Дела семейные: можно ли мирно решить спор при разделе имущества

Государственная Дума регулярно предлагает на обсуждение различные законопроекты. Некоторые из них обсуждают долго и горячо. Одним из таких был законопроект, приравнивающий пятилетнее сожительство к официальному браку, вводя понятие «фактические брачные отношения» для мужчин и женщин, которые проживают вместе более пяти лет.

Практически в любой стране ЕС сожительство приравнивается к браку, но у нас пытались сделать так, что если вы пожили пять лет, вели совместное хозяйство, то, соответственно, будут такие же последствия, как и от брачного союза.

На самом деле тут последствия касались бы только одного вопроса – это вопрос о разделе имущества. Но тут возникло бы огромное количество нерешенных моментов: а как же те, кто прожил 4,5 года, чем они хуже? Это же фактически тоже большой срок. В других юрисдикциях сожительство оформляется документом. Например, в Эстонии, если пара не хочет регистрировать брак, но хочет совместно проживать, и в дальнейшем могут возникнуть споры об имуществе, они идут к нотариусу и заключают договор о сожительстве. В договоре не прописываются условия, последствия их расставания, но там прописывается тот факт, что двое людей намерены проживать совместно, вести совместное хозяйство и что они являются парой. Во многих европейских государствах подобная ситуация.

У нас благую задачу укрепления семьи хотели решить таким довольно топорным, на мой взгляд, способом. Сделать так, что если вы пять лет пожили вместе, то это приравнивается к браку. Но тут возникло бы огромное количество вопросов: а как доказывать эти пять лет, кто знает, что они все это время проживали вместе, как определить срок, кто помнит, в какой день они начали жить вместе? Практически никто.

Если бы этот законопроект стал законом, он, конечно, стал бы благодатью для адвокатов, потому что огромному количеству клиентов мы отказываем, говоря, что сожительство – это не брак и что мы вам не можем помочь с разделом имущества. То есть большое количество адвокатов получило бы большой объем работы, но для других людей это стало бы головной болью. Судебная система сразу не смогла бы выстроить правильную и удобную для населения судебную практику, и появилось бы большое количество проблем.

Данный законопроект, как и прогнозировал Илья Анзорович, был отклонен, потому что этот закон концептуально неправильный. Но какое-то регулирование вопросов отношений мужчины и женщины, которые проживают совместно, конечно, должно быть на законодательном уровне.

Илья Гатикоев – адвокат, арбитр, налоговый консультант. Член Адвокатской палаты Москвы, Гильдии Российских Адвокатов, Королевского института арбитров Велико­британии и Литовской Арбитражной Ассоциации. Полномочный представитель Международной ассоциации русскоязычных адвокатов в республиках Литва, Латвия, Эстония, Польша (МАРА). Заместитель директора по научно-экспертной работе в АНО оказания экспертных и правовых услуг «Исследовательский Институт проведения независимой негосударственной экспертизы и оценки».

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