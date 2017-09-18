Тульские бани и сауны: здоровье - телу, отдых - душе

Приходит осень, подкрадываются холода. Продлеваем лето: тульские бани и сауны ждут в гости тех, кто любит тепло, комфорт и качественный отдых.

Баня «Вояж»

Тула, ул. Станиславского, 49

Тел.: 8 (910) 155−9-777

«Вояж» — территория дружеских встреч и семейного отдыха. Это настоящая русская баня на дровах с присущим ей атмосферным очарованием. Здесь тебе и обливное ведро, и веники, и простыни, и горячий чай — все в лучших традициях банных процедур.

В чем очевидный плюс русской бани? Вопреки стереотипам, в ней можно присутствовать дольше, чем в парилке финской сауны: насыщенный влагой воздух слегка смягчает действие горячего пара и человек чувствует себя комфортно. Вы сами хозяева «погоды» в бане, ведь регулировать температуру просто, как 2×2. Подливая воду на каменку, вы сможете повышать градус… Цельсия. А вы что подумали? :)

И, конечно, какая же русская баня без прохладной «спасительной» воды! «Вояж» располагает шикарным бассейном.

Не забывайте: купаться лучше перед походом в парилку, а вот к чередованию парения и плавания лучше подходить с осторожностью. Намного эффективнее — быстрое, 10−15-секундное погружение в прохладную воду. Тем более, «Вояж» предлагает достойную альтернативу отдыху в бассейне — зону релакса. Здесь вы можете расслабиться после насыщенных банных процедур.

Современный аква-клуб «Капитан»

Тула, ул. Максима Горького, 232.

+7 (919) 074-69-66

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«Капитан» ВК

Когда речь заходит об отдыхе, большинство представляет спокойный тихий уголок, где можно расслабиться, провести время всей семьей. Аква-клуб «Капитан» — именно такое место:

удобное расположение, широкий спектр услуг, вежливый персонал, уютная атмосфера — вы точно останетесь довольны.

Что вам нужно знать о «Капитане»?

Первое — аква-клуб представляет мир водных развлечений на любой вкус. А это значит, здесь будет интересно как взрослому, так и ребенку. Гейзер, водопад, противоток, гидромассаж, бассейн с завораживающей горкой — эти и другие развлечения вскружат голову любому гостю.

Второе — детские водные аттракционы. В акваклубе «Капитан» для самых маленьких посетителей работает большая развлекательная зона с бассейном и горкой. Важно, что спокойствию родителей ничего не угрожает: безопасность детей обеспечивается ограждением, небольшой глубиной бассейна и надежной системой видеоконтроля.

Третье — шикарная баня и сауна — лучшее средство для восстановления энергии и поддержания работоспособности организма.

И, конечно, то, что влюбляет в аква-клуб «Капитан», — невероятная атмосфера. Здесь предметы интерьера и декора, оформленные в стиле капитана Врунгеля, гармонируют настолько, что отдых приобретает свободу от повода: «Капитан» идеально подходит как для проведения шумных вечеринок, праздников и корпоративов, так и для спокойного семейного отдыха.

Цены:

Пн — Чт: 1600 рублей для компании до шести человек. Каждый дополнительный человек + 250 рублей в час.

Пт: до 17 часов — 1600 рублей для компании до шести человек. Каждый дополнительный человек + 250 рублей в час. С 17 часов — 2000 рублей. Каждый дополнительный человек + 300 рублей в час.

Сб — Вс: 2000 рублей для компании до шести человек. Каждый дополнительный человек + 300 рублей в час.