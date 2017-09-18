Тульские бани и сауны: здоровье - телу, отдых - душе
Приходит осень, подкрадываются холода. Продлеваем лето: тульские бани и сауны ждут в гости тех, кто любит тепло, комфорт и качественный отдых.
Баня «Вояж»
«Вояж» — территория дружеских встреч и семейного отдыха. Это настоящая русская баня на дровах с присущим ей атмосферным очарованием. Здесь тебе и обливное ведро, и веники, и простыни, и горячий чай — все в лучших традициях банных процедур.
В чем очевидный плюс русской бани? Вопреки стереотипам, в ней можно присутствовать дольше, чем в парилке финской сауны: насыщенный влагой воздух слегка смягчает действие горячего пара и человек чувствует себя комфортно. Вы сами хозяева «погоды» в бане, ведь регулировать температуру просто, как 2×2. Подливая воду на каменку, вы сможете повышать градус… Цельсия. А вы что подумали? :)
И, конечно, какая же русская баня без прохладной «спасительной» воды! «Вояж» располагает шикарным бассейном.
Не забывайте: купаться лучше перед походом в парилку, а вот к чередованию парения и плавания лучше подходить с осторожностью. Намного эффективнее — быстрое, 10−15-секундное погружение в прохладную воду. Тем более, «Вояж» предлагает достойную альтернативу отдыху в бассейне — зону релакса. Здесь вы можете расслабиться после насыщенных банных процедур.
Современный аква-клуб «Капитан»
Тула, ул. Максима Горького, 232.
+7 (919) 074-69-66
Когда речь заходит об отдыхе, большинство представляет спокойный тихий уголок, где можно расслабиться, провести время всей семьей. Аква-клуб «Капитан» — именно такое место:
удобное расположение, широкий спектр услуг, вежливый персонал, уютная атмосфера — вы точно останетесь довольны.
Что вам нужно знать о «Капитане»?
Первое — аква-клуб представляет мир водных развлечений на любой вкус. А это значит, здесь будет интересно как взрослому, так и ребенку. Гейзер, водопад, противоток, гидромассаж, бассейн с завораживающей горкой — эти и другие развлечения вскружат голову любому гостю.
Второе — детские водные аттракционы. В акваклубе «Капитан» для самых маленьких посетителей работает большая развлекательная зона с бассейном и горкой. Важно, что спокойствию родителей ничего не угрожает: безопасность детей обеспечивается ограждением, небольшой глубиной бассейна и надежной системой видеоконтроля.
Третье — шикарная баня и сауна — лучшее средство для восстановления энергии и поддержания работоспособности организма.
И, конечно, то, что влюбляет в аква-клуб «Капитан», — невероятная атмосфера. Здесь предметы интерьера и декора, оформленные в стиле капитана Врунгеля, гармонируют настолько, что отдых приобретает свободу от повода: «Капитан» идеально подходит как для проведения шумных вечеринок, праздников и корпоративов, так и для спокойного семейного отдыха.
Цены:
- Пн — Чт: 1600 рублей для компании до шести человек. Каждый дополнительный человек + 250 рублей в час.
- Пт: до 17 часов — 1600 рублей для компании до шести человек. Каждый дополнительный человек + 250 рублей в час. С 17 часов — 2000 рублей. Каждый дополнительный человек + 300 рублей в час.
- Сб — Вс: 2000 рублей для компании до шести человек. Каждый дополнительный человек + 300 рублей в час.
VIP баня и сауна «Арт-Элит»
Тула, ул. Октябрьская, 31 (вход со двора).
+ 7 (4872) 34-37-88
+7 (963) 932-22-22
«Арт-Элит» — это современный большой комплекс для вашего безупречного времяпровождения. Здесь вас ждет поистине благородный релакс: финская сауна, турецкая баня (хамам), комфортный бассейн и комната отдыха. А теперь — подробнее.
Финская сауна — особенная зона. Она не только расслабляет тело, но и очищает организм от шлаков и токсинов. Это полная противоположность турецкой бане: температура в сауне может достигать 100° С при влажности около 20%.
В таких условиях пар приобретает удивительные целебные свойства: в первую очередь, улучшается кровоток, что запускает другие обменные процессы в организме. Кроме того, проходит хроническая усталость и повышается тонус.
Внимание: для любимых гостей «Арт-Элит» проводит акцию: час в сауне в выходные обойдется вам в будний день в 900 рублей, в выходной — 1300 рублей.
С турецкой баней — немного другая история. Хоть хамам и конкурирует по популярности с финской сауной, он, все же, погружает человека в совсем иную атмосферу. Температура воздуха во время сеанса варьируется от 30 до 55°С: согласитесь, более щадящие условия, чем в предыдущем варианте. И влажность, конечно, отличается, доходя практически до максимального уровня — 100%. Такой микроклимат способствует расслаблению мышц, очищению дыхательных путей и улучшению обмена веществ. Сокровище для ценителей комфортного и полезного отдыха!
Бассейн «Арт-Элит» роскошен: под стать сауне и бане. Площадь 8 м x 3 м х 1,5 м, температура 29 градусов по Цельсию, подсветка, подогрев, современная система очистки и фильтрации, гидромассаж — совсем как в высокобюджетном романтическом фильме. Мы уверены: вы не захотите выходить из приятной прозрачной воды.
Ну и, наконец, презентуем вам зону отдыха «Арт-Элит» — эпицентр райского блаженства. Здесь есть все для вашего идеального отдыха: мягкие диваны, большой телевизор, DVD-проигрыватель.
Профессионалы «Арт-Элит» владеют популярной техникой расслабления — аромамассажем. Эфирные масла оказывают профилактическое воздействие на состояние кожи и организма человека: эффект вы увидите сразу. Также в «Арт-Элит» вам также предложат банный массаж (вениками) — хороший способ восстановить энергию после тяжелой трудовой недели.
Убедитесь лично: «Арт-Элит» — путевка в безупречный маленький отпуск!