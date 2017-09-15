В Тульской областной больнице будут делать операции по пересадке почек и костного мозга

15 сентября всё тульское медицинское сообщество будет отмечать славную дату – 150-летие со дня основания Тульской областной клинической больницы. Сегодня это самое большое, самое мощное медицинское учреждение региона, в которое входят 14 специализированных отделений хирургического профиля, 13 специализированных отделений терапевтического профиля, 18 лечебно-диагностических отделений. Здесь оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь по всем направлениям. А с 2012 года тут работает региональный сосудистый центр, где каждый год проводится более тысячи операций коронарографии и шунтирования.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков – Главное достояние больницы – его коллектив. Здесь работают 2500 человек, в том числе 2 доктора наук, 18 кандидатов наук, 17 заслуженных врачей России, 6 заслуженных работников здравоохранения и 39 «Отличников здравоохранения». Уважаемые коллеги, примите искреннюю благодарность за ваш многолетний добросовестный труд. Желаю вам здоровья и благополучия. Всего вам самого доброго!

Накануне мы приехали в больницу, чтобы поговорить с врачами о медицине, о пациентах. И просто посмотреть, как работают наши тульские врачи, чем и на каком оборудовании.

Александр Федорович Симонов, главный врач Тульской областной больницы, заслуженный врач РФ, почетный гражданин Тульской области, рассказал о планах на ближайшее будущее.

– История больницы началась в старинном здании с команды из восьми врачей. Первым главврачом больницы был выдающийся тульский хирург и акушер Василий Григорьевич Преображенский. Сегодня Тульская областная больница – это третий, самый высокий уровень оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Мы делаем сложнейшие операции по замене суставов, операции на сердце, стентирование. Круглосуточно оказываем высокотехнологичную помощь больным с инфарктами и инсультами. Более 60% всех операций в больнице мы делаем малоинвазивными способами. Наши специалисты в любое время суток консультируют врачей в районных больницах, при необходимости бригады врачей выезжают на место.

По словам Александра Федоровича, уже совсем скоро – через 1,5-2 года – в больнице начнут выполнять операции по трансплантации почки. Это позволит значительно снизить количество больных на гемодиализе.

В планах также увеличение высокотехнологичной помощи онкогематологическим больным (например страдающим острым лейкозом). Уже созданы условия, чтобы в ближайшем будущем начать операции по трансплантации костного мозга.

– Есть у нас, медиков, такая шутка, что в Америке больной приходит к врачу за два года до начала заболевания, а у нас за два часа до смерти. Поэтому желаю всем тулякам внимательно относиться к своему здоровью, регулярно посещать врачей, заниматься профилактикой заболеваний и ранней диагностикой – чтобы не попадать в больницу в критическом состоянии. А всем своим сотрудникам желаю здоровья, творческих и практических успехов!

Лидия Ивановна Жбанова, заслуженный врач РФ, руководит одним из старейших терапевтических отделений больницы – неврологическим. В этом году отделению стукнуло 110 лет! Да и у самой Лидии Ивановны стажа – о-го-го! 50 лет в профессии, в том числе 12 лет руководства отделением.

– У нас в отделении проходят реабилитацию больные, перенесшие инсульт, а также страдающие болевым синдромом, слабостью в конечностях. Самое главное в реабилитации таких больных – бытовые навыки, ведь люди практически заново учатся открывать кран, зажигать свет, набирать номер на телефоне – всё то, что здоровый человек в обычной жизни делает «на автопилоте», не задумываясь.

Кабинет бытовой реабилитации в отделении действует уже более 30 лет. Конечно, за это время сильно изменилась диагностическая база неврологии – появились магнитно-резонансные и компьютерные томографы. И все-таки основное для невролога – его знания и молоточек, которым врач проверяет рефлексы. Особенно это касается наследственных дегенеративных и орфанных заболеваний. Врач должен хорошо разбираться в симптомах и диагнозах, а также уметь мастерски расшифровывать результаты исследований.

По словам Лидии Жбановой, от инсультов люди страдали во все времена, но сейчас инсульт «помолодел».

– Если говорить о наследственных дегенеративных заболеваниях, то тут, скорее, вопросы к генетикам – какие исследования надо сделать, чтобы предупредить рождение больного ребенка. А что касается болевого синдрома, нарушений мозгового кровообращения, то тут самое главное – профилактика, Ведь инсульт – это не самостоятельное заболевание, а осложнение атеросклероза, артериальной гипертонии. Поэтому советую всем: тщательно следите за своим здоровьем сами! И обязательно проходите диспансеризацию.

Знаете ли вы, что...

...В России ежегодно возникает около 450 тысяч инсультов. Среди них чаще встречаются ишемические – инфаркт мозга (около 80% всех случаев инсульта), реже геморрагические инсульты – кровоизлияние в мозг (около 20%).

...Инсульт может развиться и в молодом возрасте, чаще всего по типу кровоизлияния в мозг. Ежегодно в молодом возрасте инсульт развивается у 1 из 90 тысяч населения. В старческом возрасте (75-84 года) – у 1 из 45 человек. Риск развития инсульта до 64 лет у мужчин на 30% выше, чем у женщин. В возрасте старше 65 лет риск инсульта у мужчин и женщин не отличается.

Александр Авдеенко закончил Тульский мединститут. Будучи студентом 4-го курса, проходил практику в Новомосковской городской больнице и там «заболел» эндокринологией. И вот уже шестой год работает в Тульской областной клинической больнице.

– Эндокринология, на мой взгляд, очень интересная сфера. С каждым годом расширяются возможности сахароснижающей терапии, появляются современные препараты с минимальными побочными эффектами. Они адекватно снижают сахар без риска возникновения гипогликемии. Это очень опасное состояние, ведь при диабете под ударом весь организм, но при резком падении сахара в крови особенно сильно страдают сосуды головного мозга.

Как определить, что человек на грани гипогликемической комы? В общем-то, несложно. У человека слабость, холодный липкий пот, изменение поведения вплоть до агрессивности, тремор рук. Больные сахарным диабетом обязательно должны при себе иметь кусочек сахара, конфетку, фруктовый сок, печенье. И конечно, носить в кармане «паспорт диабетика», где помимо фамилии должны быть указаны тип диабета и получаемая терапия.

По словам Александра, полные диабетическими продуктами полки магазинов совсем не означают, что проблем с выбором у диабетиков нет.

– Важно знать, что продукты на фруктозе, белая мука не являются продуктами для больных диабетом. Из того, что стоит на полках, нужно выбирать продукты очень аккуратно.

Наверное, кто-то сейчас читает эти строки и думает – ну диабет-то уж меня точно не коснется. На самом деле, в Тульской области каждый день выявляется до 10 случаев заболевания. Причем диабет значительно помолодел – частенько выявляют диабет II типа у туляков моложе 30 лет. Поэтому каждому из нас важно следить за своим питанием и уровнем сахара в крови.

– Анализ крови на сахар входит в необходимый стандарт диспансерного наблюдения. В питании даже здоровым людям лучше ограничить легко усваиваемые углеводы (попросту не есть мучное и сладкое. – Прим. авт.), животные жиры, газированные напитки, в том числе на сахарозаменителях. Ну и конечно, избегать постоянного стрессового состояния, потому что стресс и переедание усиливают вероятность возникновения сахарного диабета.

Александр Авдеенко ведет в отделении «Школу диабета».

– Мы учим своих больных правильно питаться, считать съеденные ими углеводы. В принципе эта схема подойдет и для тех, кто хочет сбросить лишний вес.

Для простоты подсчета во всем мире приняты «хлебные единицы». 1 хлебная единица (ХЕ) равна 12 граммам углеводов. Это 10 г сахара, кусок хлеба толщиной 1 см, отрезанного от стандартной буханки «кирпичик», 2 столовые ложки с горкой каши, картошки или макарон, один какой-нибудь фрукт (яблоко, груша, гранат, апельсин), кусочек толщиной 1 см дыни, ананаса или арбуза, горсть ягод, стакан овощного сока или молочного продукта.

В школе диабета для наглядности «хлебные единицы» представлены в натуральную величину:

Если у вас лишний вес, то в день можно позволить себе 12 «хлебных единиц». Кстати, мясо, птица, рыба, творог в подсчете не участвуют.

Игорь Станиславович Куранов, сосудистый хирург, «Врач года – 2010», считает сосудистую хирургию высшим пилотажем в профессии.

– Сейчас оснащение операционной такое, о каком мы даже не мечтали еще десять лет назад. Но по-прежнему мастерство хирурга определяет исход высокотехнологичных операций. В отделении сосудистой хирургии мы проводим ежегодно около 800 операций на артериях и венах, например резекцию аневризмы аорты, шунтирование, операции при острых тромбозах магистральных вен, на сосудах головного мозга.

По словам Игоря Станиславовича, операции на сосудах всегда выполняются с визуализацией сосудов на ангиографе, триплексных исследованиях, РКТ и проч. Причем и до операции, и во время операции, и после нее!

– Мы заранее планируем ход операции, методику и технику выполнения. А результат зависит от рук хирурга и, простите, его головы.

Волнуются ли хирурги, отправляясь в операционную? Как говорит Игорь Куранов, волнуются они больше за пациента после окончания операции, потому что риск возникновения осложнений есть всегда.

– Возможно, скажу банальность, но курение – фактор риска многих заболеваний и осложнений, особенно сосудистых. Это я вам как оперирующий хирург ответственно заявляю. В нашем отделении никто не курит, потому что каждый день видят, как поражены сосуды у курильщика, к чему всё это ведет. Представляете, вы открываете крупный сосуд, а по нему кровь не течет – он забит бляшками! Приходится замещать такие участки искусственными сосудами или удалять бляшки и выполнять пластику сосуда.

По словам Игоря Куранова, в его команде работают хирурги, которые стремятся к саморазвитию, самосовершенствованию, горящие желанием помочь пациенту.

– Ну а еще помимо того, что кандидат в нашу команду должен отлично соображать и логически мыслить, он должен… отлично шить! Потому что сосудистый хирург не режет – он шьет. И от этого во многом зависит результат операции.

В сосудистой хирургии неправильно наложенный шов может быть фатальным для пациента. Ну и еще одно обязательно требование – терпение, ведь операции на сосудах, бывает, продолжаются по 5-6 часов. По словам Игоря Станиславовича, физическая статическая нагрузка у хирурга очень велика, поэтому практически все доктора отделения активно занимаются физкультурой. Сам Игорь Куранов два раза в неделю играет в хоккей. Говорит, что помогает не только поддержать физическую форму, но и сбросить стрессовое напряжение.

От автора. И вот тут нам предложили одеться и пройти в операционную, посмотреть, как сейчас спасают жизнь человеку с острым инфарктом. Признаюсь, пожалела, что не стала врачом. А выглядело всё вот так:

Никита Олегович Сорокин, которому скоро исполнится 30 лет, возглавляет отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения (проще говоря – эндоваскулярной хирургии), где спасают жизни. Буквально!

– Я закончил Тульский госуниверситет, поступил в ординатуру на базе Тульской областной больницы, Новомосковской городской больницы и больницы РЖД, переподготовку по эндоваскулярным вмешательствам проходил в Российском научном центре хирургии им. Б.В. Петровского (Москва). В Тульской облбольнице работаю с 2014 года, а с 2016-го возглавляю отделение. Всё, что мы делаем в отделении (а это более 2000 операций в год) – это новые технологии и методики. Наша служба работает в круглосуточном режиме и оказывает помощь самым тяжелым больным – с инфарктом миокарда, острым коронарным синдромом. Скорая привозит больных, и они сразу попадают на операционный стол. Можно сказать, работает конвейер, и это, наверное, самое важное – так спасают жизнь.

По словам Никиты Олеговича, в плановом порядке в отделении имплантируют кардиостимуляторы, стентируют сосуды, в том числе головного мозга, нижних конечностей при диабетической стопе, облитерирующем атеросклерозе, делают эмболизацию маточных артерий (практически бескровное малоинвазивное лечение миомы матки).

Александр Васильевич Петряев, зав. отделением урологии, считает, что именно урология – самая быстро развивающаяся сфера всей медицины.

– Мы освоили весь спектр лапароскопических операций мочеполовой системы, в том числе лапароскопически удаляем аденому простаты. Очень активно используем лазеры, например для дробления камней. Кстати, в Тульской области достаточно высокая заболеваемость мочекаменной болезнью. И в отделении Тульской областной больницы применяют все виды и методики дробления камней – механическую, лазерную, пневматическую, ультразвуковую. Но самое главное – мы прошли обучение по трансплантации почки в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова. Это будущее для пациентов и престиж для региона!

По словам Александра Петряева, количество больных с почечной недостаточностью год от года растет, они привязаны к искусственной почке (гемодиализу). Трансплантация позволяет значительно улучшить качество и увеличить продолжительность жизни таких больных.

– Что касается донорства органов, считаю, у нас недостаточно социальной рекламы по этой теме. Вообще моделей донорства много. У нас в России по закону, если консилиум врачей установил смерть мозга, то у такого человека можно изъять семь органов (почка, печень, сердце, кишечник, легкое, поджелудочная железа, костный мозг), которые продлят жизнь тем, кто стоит в листе ожидания на трансплантацию. Причем, если человек при жизни не заявил, что не согласен с изъятием органов, то согласия на такие манипуляции у родственников не требуется. А в Бельгии, наоборот, у каждого гражданина спрашивают согласие. И если гражданин отказался, а ему потребовалась пересадка какого-то органа, то ему откажут в трансплантации. А в Китае донорами органов могут быть только государственные преступники.

По словам Александра Васильевича,

чтобы с почками было все ОК, важно соблюдать правильный питьевой режим и регулярно проходить диспансеризацию.

Кстати, в кабинете у доктора стоит кулер с водой – поставил, когда обнаружил, что сам мало пьет жидкости. А вот на вопрос – сколько именно надо пить воды, 2 литра или больше, – доктор ответил так:

– Всё зависит от физической активности, влажности и температуры окружающего воздуха. Главное, чтобы в сутки у вас получалось 1,2-1,5 литра мочи.

Анатолий Петрович Хоружий , главный колопроктолог, говорит, что колопроктолог занимается деликатными проблемами, такими, про которые есть поговорка «ни самому посмотреть, ни кому-то показать».

– Самая распространенная патология – геморрой: примерно 120 случаев на 1000 жителей. Но нередко под геморрой маскируются рак, дивертикулез, различные колиты. Как правило, больные при появлении крови в кале не сразу идут к проктологу, а пробуют лечиться, «как соседка посоветовала». А это чревато непроходимостью, перитонитом и смертельным исходом. Поэтому при любых нестандартных ситуациях в деликатной сфере – зуд, жжение, кровь, слизь, гной, ложные позывы на стул, расстройство стула, метеоризм, боли в прямой кишке и животе – лучше прийти к врачу. Тем более что всех больных мы принимаем по полису ОМС. Сейчас в арсенале хирурга-проктолога помимо скальпеля есть коагуляторы, ультразвук, лазер. А 40% всех вмешательств делаем лапароскопическими методами. Такие операции хорошо переносят даже пациенты старшей возрастной группы (старше 80 лет).

От редакции. Мы поздравляем всех сотрудников Тульской областной клинической больницы с юбилеем! Желаем всем здоровья и благополучия. Живите долго и счастливо, вы нам очень нужны!