Юные футболисты «Арсенала» завоевали серебро на турнире в Воронеже

Наши мальчишки в финале уступили московскому «Спартаку». Однако эта игра стала самой зрелищной в турнире!

Пока «Арсенал» сражается с командами Премьер-лиги, младшие футболисты не отстают от своего старшего товарища. Ребята 2009 года рождения прославляют Тульскую область по всей России! Мальчишки уверенно занимают призовые места в различных межрегиональных турнирах.

Юные футболисты летом приняли участие в нескольких соревнованиях — в Орле (второе место), Курске (четвертое). Но самым успешным и запоминающимся стали соревнования в Воронеже — III Межрегиональный футбольный турнир среди детей 2009 года рождения памяти основателя ФК «Воронеж» О.П. Логвинова .

Фаворитом в турнире, ожидаемо, был московский «Спартак». С командой Вадима Олеговича Романцева наши мальчишки встретились в финале.

Несмотря на то, что «Арсенал» проиграл со счетом 1:6, эта игра стала самой зрелищной! Юные футболисты сражались за главный приз, не жалея сил и эмоций.

Туляки завоевали серебряные медали и получили серьезный опыт. У столичного соперника есть, чему поучиться. Кстати, по итогам турнира два игрока «Арсенала» признаны лучшими: это вратарь Егор Бочеров и нападающий Владислав Гуров. Растет достойная смена для главной команды нашего региона!

Мальчишки — еще совсем юные и озорные. Почти все в этом году второклассники. Но футбол школе не мешает — они успевают быть и лучшими в учебе и хорошо тренироваться на поле.

Наши юные футболисты активно посещают и матчи основной команды «Арсенала»: дружно хотят на стадион, болеют за любимую команду и выводят игроков на поле.

Почему мальчишки так хорошо выступили в турнире в Воронеже? Ребята ответили хором: их главная особенность — дружная команда и хорошие тренеры.

Кумиры у всех героев статьи разные (и Лионель Месси, и Анхель Ди Мария, и Роберто Карлос, и Роналдиньо), но мечта одна — стать большими футболистами!

В этом юным игрокам помогают их наставники — молодые и перспективные тренеры — Константин Сашилин и Александр Шмаров. К слову, они являются играющими тренерами — выступают в областном чемпионате.

- Самое главное для нас, чтобы дети полюбили футбол. Параллельно у нас есть свои требования. Пытаемся в этом возрасте из ребят делать маленьких профессионалов. Они прислушиваются к нам. И у них горят глаза!

Турнир в Воронеже — это подведение итогов нашей летней работы. Отметим серьезную поддержку родителей — практически все ездят вместе с детьми на соревнования: берут отгулы, отпуски. Мы стали одной дружной семьей! — говорят тренеры.

Несмотря на то, что уже начался учебный год, юные футболисты продолжают активно тренироваться, ведь не за горами уже новые турниры. Желаем ребятам продолжать и дальше радовать туляков своими успехами!

Состав команды «Арсенал»-2009: Гурылев Демьян, Долгополов Илья, Гуров Влад, Колосков Анхель, Тетерин Никита, Финогенов Егор, Филькин Андрей, Жуков Арсений, Родионов Степан, Игнатов Илларион, Щепкин Арсений, Гаврилов Владимир, Пинчук Матвей, Бочеров Егор.