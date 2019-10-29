Где выучить английский язык в Туле?

Хотите выучить английский, но не знаете, с чего начать? Myslo подготовил обзор для тех, кто мечтает свободно общаться с иностранцами и путешествовать без границ. Выбирайте школу и скорее исполняйте мечту!

EXPRESS

fastfluent

RUBICONE

EXPRESS, центр иностранных языков

На счету Центра иностранных языков EXPRESS более 16 лет успешной работы. В компании представлен самый широкий спектр лингвистических услуг в Туле: курсы иностранного языка для детей и взрослых, услуги перевода, обучение и тестирование иностранных граждан.

Адрес: Тула, проспект Ленина 35 (бизнес-центр «Вертикаль»), офис 403

Телефон: 8 (4872) 77-05-40

Средняя цена: от 225/акад.час

Продолжительность курсов: вариативная; для получения удостоверения — 120−150 академических часов

lingvocenter.ru

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Программы обучения под вас

В Центре проводится обучение по 8 различным программам. Для выбора программы, что подходит именно вам, необходимо определиться, с какой целью вы изучаете язык. Нужно общаться на бытовые темы? Записывайтесь на общий разговорный курс, он направлен на развитие навыков повседневного общения. Если иностранный язык вам нужен для работы, проведения деловых встреч и переговоров, подготовки презентаций, то стоит остановить свой выбор на бизнес-курсе. В нем собрана вся

необходимая лексика для общения в деловом формате. Для технических специалистов методисты Центра разработали технический курс, а работники

сферы финансов, юриспруденции, медицины и других узконаправленных специальностей могут выбирать курсы для специальных целей.

Онлайн-обучение

«EXPRESS» предоставляет возможность изучать язык по Skype с русскоязычными преподавателями и носителями языка. К изучению в школе доступны не только распространенные английский, немецкий и французский языки, но также испанский, итальянский, китайский, турецкий, чешский и корейский.

Подготовка к международным экзаменам

В Центре вы можете подготовиться ко всем популярным международным экзаменам на знание английского, немецкого и французского языка. «EXPRESS» в Туле является аккредитованным пунктом приема экзамена Pearson Test of English (PTE), а значит, для получения сертификата

международного образца вам не придется покидать родной город.

ОГЭ и ЕГЭ без стресса

Для подростков в Центре иностранных языков «EXPRESS» проходят курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Обучение проводится по оригинальным материалам ФИПИ с учетом всех требований 2020 года, а после завершения курса учащиеся сдают тест, имитирующий настоящий государственный

экзамен. Такая процедура знакомит школьников с форматом заданий на экзамене и помогает справиться с волнением.

Увлеченные преподаватели

В Центре работают только преподаватели с высшим педагогическим и лингвистическим образованием, а также методист, координирующий их работу. Некоторые из преподавателей имеют международный сертификат CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) и другие международные сертификаты. Все преподаватели «EXPRESS» стремятся к развитию и повышению качества своих занятий, поэтому регулярно проходят курсы повышения квалификации, посещают тренинги и мастер-классы.

Удобное расписание

Один из главных плюсов обучения в Центре иностранных языков «EXPRESS» — график, который составляется индивидуально для каждого ученика. Даже если вы собираетесь изучать язык в группе, менеджеры Центра составят расписание, удобное всем студентам. Занятия проводятся как в будни, так и по выходным.

Приятные бонусы

В «EXPRESS» вы можете приобрести учебную литературу, а также подарочные сертификаты на любые услуги. В Центре действует дисконтная программа: обладатели карт лояльности получают скидку 10% на все услуги.

Ощутимый результат обучения

Завершив обучение, вы будете владеть иностранным языком на определенной ступени. Например, уровень А1 (Elementary) позволит вам общаться с носителями языка на простые бытовые темы, читать и писать несложные тексты. Те, кто изучает язык для делового общения, после завершения курса свободно общаются с иностранными коллегами на переговорах и в бизнес-поездках за границу, уверенно ведут деловую переписку.

Удостоверение по завершении курса

Каждому студенту, успешно завершившему курс, выдается официальное удостоверение от Центра «EXPRESS», подтверждающее владение иностранным языком на определенном уровне. При устройстве на работу оно станет прекрасным дополнением к вашему портфолио и докажет ваши

знания.

EXPRESS-факты и цифры

На счету Центра иностранных языков «EXPRESS» более 16 лет успешной работы, более 40 постоянных корпоративных клиентов и более 600 учеников каждый год. В компании представлен самый широкий спектр лингвистических услуг в Туле: курсы иностранного языка для детей и взрослых, услуги перевода, обучение и тестирование иностранных граждан.

FASTFLUENT, школа английского языка

Специалисты школы fastfluent уверены, что нет смысла знать тысячи слов и не уметь разговаривать. Именно для этого команда преподавателей использует авторскую методику обучения — fastfluent, которая помогает овладеть навыком быстрой и беглой речи.

Адрес: Тула, ул. Советская 17Б, офис 222

Телефон: 8 (902) 907-22-55 , 8 (4872) 58-22-55

Средняя цена: 600 рублей за индивидуальное занятие

Продолжительность курсов: от 1 месяца.

fastfluent.ru

Кому подходит обучение в fastfluent?

Для школьников — основная задача: помочь ребенку делать домашнее задание самостоятельно, исправить и объяснить частые ошибки, повысить успеваемость;

— основная задача: помочь ребенку делать домашнее задание самостоятельно, исправить и объяснить частые ошибки, повысить успеваемость; Для подготовки к ЕГЭ по английскому языку — следуя методике подготовки к экзаменам, fastfluent помогает увидеть алгоритм выполнения заданий в тестах, освоить навыки аудирования, чтения и письма, отработать правила грамматики и расширить словарный запас;

— следуя методике подготовки к экзаменам, fastfluent помогает увидеть алгоритм выполнения заданий в тестах, освоить навыки аудирования, чтения и письма, отработать правила грамматики и расширить словарный запас; Для взрослых — разговорный английский язык для работы и бизнеса, багаж знаний для путешествий.

Кто работает с учениками школы?

Преподаватели fastfluent — профессиональные лингвисты; имеют высшее педагогическое образование и готовы найти индивидуальный подход к каждому ученику. Кабинеты школы полностью подготовлены для индивидуальных занятий (стены звукоизолированы).

В чем особенность методики fastfluent?

Правильное произношение — помогает избавиться от акцента и поставить правильную речь;

помогает избавиться от акцента и поставить правильную речь; Развитие речевого навыка — преподаватели школы уверены, что ничто так не мотивирует, как способность заговорить;

— преподаватели школы уверены, что ничто так не мотивирует, как способность заговорить; Персональная программа — для учеников подбирают материалы и составляют индивидуальную программу после личного собеседования с методистом: на пробном занятии определяется уровень, с которого будет начинаться работа;

— для учеников подбирают материалы и составляют индивидуальную программу после личного собеседования с методистом: на пробном занятии определяется уровень, с которого будет начинаться работа; Грамматика — сложные правила разбираются на простых и понятных примерах.

Когда будут первые результаты?

По опыту специалистов fastfluent, в большинстве случаев результат будет заметен уже через одну четверть регулярных занятий. Разные виды речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) требуют различного вложения времени и сил, но при индивидуальном подходе и внимательности преподавателей первых результатов можно добиться в очень короткие сроки.

В рамках курса разговорного английского fastfluent предлагает подойти к изучению языка серьезно и поставить грамотную устную речь всего за шесть месяцев регулярных занятий!

RUBICONE, курсы английского языка

Английский язык в Компьютерной Академии РУБИКОН изучают в формате Agile English. Это метод, в основе которого — гибкий подход к изучению языка. Главное его преимущество, уверяют специалисты РУБИКОН, — быстрые и внушительные результаты.

Адрес: Тула, ул. Епифанская 54 (БЦ Катюша, ост. Площадка)

Телефон: 8 (4872) 71-11-17

Средняя цена: от 420 рублей/академ.час

Продолжительность курсов: от 3 месяцев

rubiconepro.ru Тула, ул. Епифанская 54 (БЦ Катюша, ост. Площадка)от 420 рублей/академ.часот 3 месяцев

Почему стоит учить английский язык в Академии РУБИКОН?

Есть несколько причин, почему обучение в Академии РУБИКОН подходит абсолютно всем и имеет огромную эффективность.

Во время обучения преподаватели используют литературу, рекомендованную британскими и американскими источниками, и всегда поддерживают связь со своими учениками.

Для занятий в Академии РУБИКОН оборудовано 8 высокотехнологичных светлых аудиторий — в них легко учиться и приятно общаться.

Как начать заниматься английским в Академии РУБИКОН?

Договориться о встрече, позвонив по телефону 8 (4872) 71-11-17 , или заполнить заявку на сайте;

, или заполнить заявку на сайте; Пройти тестирование/собеседование, чтобы определить уровень знания языка;

Подобрать удобное время и дни занятий;

Получить литературу — книги в подарок!

В чем преимущество метода обучения РУБИКОН?

Agile English действует на основе нескольких принципов:

Система гибкого планирования (спринтов — sprint planning) — планирование обучения в Agile English основано на использовании спринтов. Каждый спринт — это этап, в рамках которого за определенный промежуток времени изучается одна тема. Стандартный спринт — это 8 или 9 занятий в течение одного месяца, а на овладение одним уровнем языка отводится 4 или 5 спринтов.

— планирование обучения в Agile English основано на использовании спринтов. Каждый спринт — это этап, в рамках которого за определенный промежуток времени изучается одна тема. Стандартный спринт — это 8 или 9 занятий в течение одного месяца, а на овладение одним уровнем языка отводится 4 или 5 спринтов. Постоянная обратная связь (feedback) — постоянное взаимодействие преподавателей и учеников и внимание к мнению каждого слушателя позволяет быстро и эффективно вносить необходимые коррективы в процесс обучения.

— постоянное взаимодействие преподавателей и учеников и внимание к мнению каждого слушателя позволяет быстро и эффективно вносить необходимые коррективы в процесс обучения. Визуализация проделанной работы — каждый этап обучения визуализируется в виде графика, который наглядно показывает, что вы уже прошли, что еще предстоит изучить; графики создаются преподавателями в удобных для них и всей группы форматах.

Помимо этого, Компьютерная Академия РУБИКОН специализируется на компьютерном образовании для детей 7−16 лет и для взрослых.

Для абитуриентов 18+ открыт набор на курсы:

Программирование С/С++

Дизайн Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Верстка сайтов HTML+CSS+JS

Школьникам 7−16 лет предлагаем Детское компьютерное образование, программа которого включает самые интересные и перспективные IT направления: создание компьютерных игр, разработка сайтов, роботоинженерия, фото- и видеомонтаж, 2D и 3D графика, основы программирования и многое другое.

Компьютерная Академия РУБИКОН приглашает детей 7−16 лет на бесплатный мастер-класс «Создание компьютерных игр» 29 октября 18.30!

Всего за одно занятие ребята научатся разрабатывать алгоритмы и напишут свою уникальную аркаду. Зарегистрируйтесь по номеру 71−11−17