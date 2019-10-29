Тульские клиники, в которых помогут предотвратить инсульт, пока не поздно

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. С каждым годом этот недуг поражает всё больше людей разных возрастов. Рассказываем, как следить за своим здоровьем, чтобы эта беда вас не коснулась.

Всемирный день борьбы с инсультом учрежден Всемирной организацией по борьбе с инсультом. Дату отмечают более чем в 40 развитых странах. В этот день активисты, медики и волонтеры совместно с членами Межрегионального фонда помощи родственникам больных инсультом ОРБИ проводят различные мероприятия, чтобы в очередной раз обратить внимание общества на эту проблему.

Инсульт не случайно считается вторым по частоте «убийцей» после инфаркта миокарда. Каждый год от него страдает около 400 000 человек во всем мире, и Россия по частоте заболеваний сильно опережает многие европейские страны.

Самое неприятное в инсульте, что полностью выздоравливают только 16−13% людей, столкнувшихся с ним. Остальные умирают или остаются инвалидами. Поэтому крайне важно уделить особое внимание профилактике и своевременной диагностике.

Myslo собрал обзор клиник, в которых специалисты помогут не допустить инсульта, или поставить вас на ноги, если он все же случился.

Медицинский центр «Л'Мед»

Распознать риск возникновения инсульта помогает качественная диагностика. Полностью обследовать сердечно-сосудистую систему можно в тульской клинике «Л'Мед».

Прием здесь ведет сертифицированный врач-кардиолог первой медицинской категории с 15-летним стажем работы Любовь Зубарева. Любовь Анатольевна не только специалист в области сердечно-сосудистых заболеваний, но и врач функциональной диагностики. А значит, консультация и обследования будут проводится в одном кабинете, что очень удобно и значительно экономить время.

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Любовь Зубарева - В настоящее время очень важно заниматься профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и выявлять риск их развития. Каждому из нас для начала важно знать хотя бы цифры своего артериального давления и уровень холестерина. Если у ваших родных был инфаркт миокарда, инсульт, если у них повышенное артериальное давление или есть сахарный диабет, то вам обязательно нужно наблюдаться у врача.

В клинике «Л'Мед» специалисты правильно поставят диагноз и грамотно назначат лечение, расскажут, как избавиться от вредных привычек, лишнего веса, высокого холестерина и о многом другом.

В клинике вам проведут все необходимые обследования:

ЭХО сердца,

электрокардиограмму,

холтеровское мониторирование ЭКГ,

велоэргометрия (нагрузочный тест, позволяющий выявлять ишемию на ранних стадиях),

УЗИ сосудов.

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Также в «Л'Мед» пациентам можно быстро и без очереди пройти лабораторные исследования, необходимые для постановки точного диагноза. Для сердечных больных, в первую очередь, важно знать уровень своего холестерина, не только общего, но вредного и полезного.

Сейчас в клинике действует программа «Здоровое сердце», которая позволит за два дня провести полное обследование пациента.

Помните, что своеременное обращение к кардиологу позволит предотвратить такие нежелательные последствия как инфаркт и инсульт. Заботьтесь о своем здоровье заранее!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Запишитесь на консультацию по телефону:

+7 (4872) 49-57-57 или 49−44−55.

Тула, ул. Токарева, 82.

Открыто: пн-пт 8:30—20:00 ; сб 8:30−15:00

l-med.ru

Клиника «Семейная»

Проблемами инсультов в клинике «Семейной» занимается невролог Роман Шведов. Он окончил в 2008 году Рязанский государственный медицинский университет, имеет 10-летний опыт работы в нейрососудистом отделении города Тулы. А сейчас ведет прием в клинике «Семейная"на ул. Рязанской, 1 в качестве невролога и рефлексотерапевта.

Невролог Роман Шведов:

Роман Шведов - Инсульт — состояние, при котором происходит нарушение кровоснабжения определенного участка мозга. Это приводит к отмиранию его клеток. Существует две основных разновидности инсульта: ишемический (инфаркт мозга) и геморрагический (внутримозговое и субарахноидальное кровоизлияние).

Из-за стремительного темпа жизни в последние годы сильно возрос риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Они уже долгое время лидируют в рейтинге причин смертность: по оценкам Всемирной организации здравоохранения в 2016 году от болезней сердца умерло 17,9 миллионов человек. 85% этих смертей приходятся на инфаркты и инсульты.

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В нашей стране проводится комплекс мероприятий, направленный на снижение числа инсультов и снижения степени выраженности последствий после перенесенного заболевания. Большой вклад в становление и реализацию данной программы внесла нынешний министр здравоохранения Р. Ф. Вероника Скворцова с коллегами неврологами НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта Людмила Стаховской и др. Результатами их действий стала общегосударственная программа развития сети нейрососудистых отделений на территории всей нашей страны, закрепленная законодательно с 2009 года.

Тульская область не исключение. В нашем регионе развернута сеть первичных нейрососудистых отделений, которые, работая согласно приказу МЗ РФ, могут в течение часа после инсульта оказать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам. Также организован региональный нейрососудистый центр на базе Тульской областной клинической больницы. Разработан комплекс мер по ускорению доставки пациентов в такие отделения. Давно и успешно работает отделение восстановительного лечения для больных перенесших инсульт.

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Также государство обратило внимание на развитие профилактики инсульта, разработало мероприятия по диспансеризации с целью выявления факторов риска развития инсульта у пациентов, и проведение мер борьбы с выявленными факторами риска, предупреждение появления факторов риска.

Это позволило переломить тенденцию роста числа заболеваний инсультом в нашей стране.

Однако государство ставит перед собой более значимую задачу: значительное увеличение продолжительности и качества жизни населения. Это невозможно реализовать без поддержки самих людей, они сами должны стремиться знать и понимать что можно, а что нельзя делать, чтобы жить долго и счастливо. С этой целью и проводится всемирный день борьбы с инсультом.

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Что нужно знать

Факторы риска развития инсульта:

Возраст. Начиная с 55 лет, каждое новое десятилетие удваивает риск инсульта. К сожалению, инсульты могут происходить и в более молодом возрасте.

Начиная с 55 лет, каждое новое десятилетие удваивает риск инсульта. К сожалению, инсульты могут происходить и в более молодом возрасте. Пол. У мужчин риск инсультов выше, чем у женщин. Но, поскольку у мужчин инсульты, как правило, случаются раньше, то выживают они чаще — у женщин более высокий риск умереть от инсульта.

У мужчин риск инсультов выше, чем у женщин. Но, поскольку у мужчин инсульты, как правило, случаются раньше, то выживают они чаще — у женщин более высокий риск умереть от инсульта. Семейная история сердечно-сосудистых заболеваний. Если у кого-то из ваших ближайших родственников (родителей, братьев, сестер) был инсульт, особенно в молодом возрасте, вы тоже можете быть в группе риска.

Однако на некоторые факторы все же можно воздействовать.

Среди них — артериальная гипертензия (высокое давление), зависимость от сигарет и пассивное курение, высокий уровень холестерина, ожирение, низкая физическая активность, сахарный диабет, синдром обструктивного апноэ во сне, мерцательная аритмия, атеросклероз, уже перенесенные инсульт, транзиторная ишемическая атака и другие ССЗ.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Артериальная гипертензия. Гипертония является причиной примерно половины всех инсультов и всех случаев ишемической болезни сердца. Нормальным считается давление 120/80 мм.рт.ст., повышенным — давление 140/90 мм.рт.ст и выше. Люди с повышенным давлением находятся в зоне риска развития гипертонии и всех сопутствующих ей осложнений. Высокое давление не болит, потому контроль этих показателей — ответственность человека.

Курение. Из-за курения в крови снижается количество кислорода, что дает сердцу дополнительную нагрузку, артериальное давление растет. Кровь сгущается, а это повышает риск образования тромбов.

Табак может влиять на уровень холестерина, повышая «плохой» холестерин. Также растет риск развития атеросклероза — заболевания, при котором проходимость артерий сужается, чаще формируются кровяные сгустки.

Холестерин. Высокий уровень липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина) может вызвать накопление холестерина в кровеносных сосудах, что снова возвращает нас к атеросклерозу.

Высокий уровень липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина) может вызвать накопление холестерина в кровеносных сосудах, что снова возвращает нас к атеросклерозу. Сахарный диабет. Особенно неконтролируемый, также увеличивает риск развития болезней сердца, в частности инсульта. Высокий уровень сахара может повреждать кровеносные сосуды, делая их тверже и уже.

Особенно неконтролируемый, также увеличивает риск развития болезней сердца, в частности инсульта. Высокий уровень сахара может повреждать кровеносные сосуды, делая их тверже и уже. Мерцательная аритмия. Вид нерегулярного сердечного ритма, при котором кровь застаивается в предсердия — камерах сердца — и может формировать сгустки. Они, в свою очередь, могут попасть в мозг и вызвать инсульт.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Как снизить риск

Внимание к своему здоровью и образу жизни, называемое профилактикой, может предотвратить до 80% инсультов. Главная загвоздка в том, что сложно заниматься профилактикой, когда ничего не болит.

Что делать, чтобы снизить риск инсульта? Менять образ жизни и влиять на модифицируемые факторы риска: правильно питаться, не курить, не пить много алкоголя, заниматься спортом, следить за своим весом, контролировать диабет, артериальное давление, мерцательную аритмию и другие состояния, повышающие риск.

Рацион должен состоять из большого количества фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов, мяса птицы. Потребление красного мяса и других продуктов, богатых, насыщенными жирами, нужно снизить. Избыточное количество соли в рационе повышает артериальное давление, потому относительно безопасная доза соли в день — около 6 г, что примерно равно чайной ложке.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Умеренная физическая нагрузка 150 минут в неделю (быстрая ходьба, танцы, активные игры с детьми или прогулки с домашними животными) будет большим вкладом в профилактику болезней сердца.

В клинике «Семейная» любой человек может пройти комплексное обследование и получить квалифицированную консультацию у врачей специалистов.

В клинике ведут прием: терапевт, кардиолог, эндокринолог, невролог, врач функциональной диагностики и др. Специалисты расскажут о возможных факторах риска развития инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний у конкретного пациента, о необходимых мерах по профилактике развития такого грозного заболевания как инсульт. А так же наше отделение физиотерапии оснащено всем необходимым оборудованием для реабилитации пациентов, перенесших инсульт.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Если все-таки это случилось. Действуй быстро.

Основные симптомы инсульта по-английски описывают словом F.A.S.T — для лучшего запоминания последовательности действий:

Face (лицо) — попросите человека улыбнуться. При инсульте один угла рта будет опущен.

(лицо) — попросите человека улыбнуться. При инсульте один угла рта будет опущен. Аrms (руки) — попросите поднять обе руки. При инсульте одна рука будет слабее, либо человек и вовсе не сможет ей управлять.

(руки) — попросите поднять обе руки. При инсульте одна рука будет слабее, либо человек и вовсе не сможет ей управлять. Speech (речь) — попросите человека произнести свое имя или простое предложение из нескольких слов. Речь человека с инсультом покажется вам странной и непонятной.

(речь) — попросите человека произнести свое имя или простое предложение из нескольких слов. Речь человека с инсультом покажется вам странной и непонятной. Time (время) — при любом из этих симптомов, даже если они были временными и уже миновали, нужно немедленно вызывать скорую помощь.

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Кроме того, инсульт также могут сопровождать сильная головная боль, рвота, потеря сознания, судороги, головокружение, общая слабость

Быстрая реакция родных вкупе с действиями врачей дают надежду, что последствия инсульта будут не такими разрушительными. Однако, лучше эту болезнь предупредить.

Тула, ул. Рязанская, 1.

Открыто с 9.00 до 21.00 ежедневно.

Тел. 77−05−77.

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Медицинский центр «Статус»

Последствия инсульта очень опасны. По статистике, больше половины людей, столкнувшихся с ним, не могут до конца восстановиться на протяжении всей жизни и страдают от двигательных и речевых нарушений. В медицинском центре «Статус» знают, как избежать этого неприятного недуга и как восстановить организм, если инсульт все-таки случился.