Новый учебный год: чем занять ребенка

Развивающие курсы и занятия для детей разных возрастов в обзоре Myslo.

Компьютерная Академия «ШАГ»

Компьютерная академия «ШАГ», один из крупнейших центров профессионального IT-образования в России и за рубежом, объявляет набор на обучение по программе, признанной лучшей на международном саммите ООН. Места ограничены! С 1999 года академия дает возможность получить образование по самым востребованным направлениям в сфере IT.

И сегодня тульская Компьютерная академия ШАГ расширяется и переезжает в творческий индустриальный кластер «Октава». Старт занятий уже в сентябре.



Ваш ребенок обожает компьютеры? Дайте возможность ему заниматься любимым делом и развиваться с Малой Компьютерной Академией!

Кажется, что в мозг современного ребенка уже с рождения встроена программа для освоения компьютера и прочих цифровых устройств. Уже в 3 года современные дети легко управляются с планшетами. И как бы не была сильны ностальгия мам и пап по детству без гаджетов, линия времени идет в своем направлении. Технологии быстро эволюционируют, и это требует быстрого приобретения новых навыков.

В условиях растущей конкуренции на рынке труда важно уже сейчас позаботиться о будущем ребенка. Используйте компьютер вместе с детьми максимально конструктивно или доверьте компьютерное образование ребенка профессионалам. Если ребенок привык в одиночестве сидеть перед монитором, групповые компьютерные занятия у опытных педагогов и навыки его «прокачают», и новых друзей помогут найти.

Малая Компьютерная академия- это долгосрочная программа обучения детей 7-14 лет, позволяющая ребенку извлечь максимальную пользу из времени, проведенного за компьютером.

Преподаватели-практики учат детей разрабатывать интернет-сайты, конструировать и программировать роботов, моделировать в 3D и работать с 3D-принтером, создавать собственные компьютерные игры, анимировать персонажей, безопасно работать с поисковыми системами и многому другому.

Дети создают собственные проекты в команде и индивидуально. Совместная работа развивает умение сотрудничать, планировать и достигать целей. Кем бы ни стал ваш ребенок и чем бы он ни занимался в будущем - знания и навыки, полученные им в Малой Компьютерной Академии, окажутся полезными и определят его успех.

Сроки обучения:

7-8 лет - 1 год

9-12 лет - 5 лет

13-15 лет - 3 года

Расписание:

1 или 2 раза в неделю в будние дни

1 раз в неделю в выходные

Подробнее узнавайте по телефонам Компьютерной академии.

Компьютерная Академия «ШАГ»

Тула, Центральный пер., 18, 4 этаж

(Творческий индустриальный кластер «Октава»)



+7 (4872) 57-48-47, +7 (930) 899-15-65

Официальный сайт: tula.itstep.org





Детский центр «Академия развития ребёнка»

Как вырастить здорового, умного и уверенного в себе ребёнка? Мы знаем 8 секретов:

Секрет №1 – Малышарики (от 1 до 3 лет)

Бэби-фитнес и ритмика,

развитие речи и интеллекта,

усидчивости и внимания,

умения общаться с детьми и взрослыми,

лепим, рисуем, танцуем – весело проводим время с мамой.

Результат: ваш ребёнок готов к детскому саду, а вы счастливы от его успехов.

Секрет №2 – Подготовка к школе (от 4 до 6 лет)

Скучные уроки и зубрёжка – не у нас.

На наших занятиях ребёнок с удовольствием научится:

читать,

красиво и грамотно говорить,

решать примеры и задачи.

Развиваем интеллект, память и внимание на каждом занятии.

Учим самостоятельности и ответственности.

Результат: больше не нужно делать «домашку» с ребёнком – он сам учится на «отлично», а вы гордитесь им на каждом родительском собрании и спокойно отдыхаете по вечерам.

Секрет №3 – Английский язык (от 4 лет)

Программы Oxford Press University – идеальный вариант для дошкольников. Мы учимся общаться и использовать английскую речь в повседневной жизни.

Наши занятия – это повод для радости каждого ребёнка: мы поём песенки, играем, готовим поделки и смотрим любимые мультики на английском языке.

Полное погружение в языковую среду.

Школьникам прокачаем знания английского до идеального для них уровня.

Результат: ребёнок уверен, что учить английский язык – легко и весело, а у вас есть личный «переводчик» на отдыхе. Прочный фундамент для будущих успехов.

Секрет №4 – Логопед и Логоритмика (от 3 лет)

Малыш плохо говорит, заикается или не выговаривает звуки? Мы это исправим. Команда логопедов - настоящие профи! Исправят звуки, разговорят молчуна, сделают логомассаж. А школьники улучшат технику чтения и даже ошибок в диктанте станет меньше!



Специально подготовленная программа «Логоритмика» – синтез движения, музыки и ритма – научит вашего ребёнка красиво говорить.



Результат: малыш чётко и ясно выражает свою мысль, красиво и грамотно говорит. Все роли на утреннике будут его.

Секрет №5 – Нейройога (от 3 до 12 лет)

Воспитатели часто жалуются на поведение вашего ребёнка? Приходите на этот курс. Это суровая необходимость для детей: с гиперактивностью, нарушением чтения и письма, внимания и речи.

Курс «Нейройога» - уникальный метод , сочетающий наилучшие нейропсихокоррекционные методики и упражнения йоги. Комплекс способствует физическому, эмоциональному и интеллектуальному развитию ребёнка.

Курс «Нейройога» полезно пройти каждому ребёнку перед поступлением в школу!

Результат: ребёнок более внимательный и усидчивый, лучше усваивает школьный материал.

Секрет №6 – Рукопашный бой ( с 4-х лет)

Занятия по рукопашному бою для детей – прекрасный способ научиться побеждать и в спорте, и в жизни.

Ребенок научится самообороне, станет морально и физически более крепким и развитым.

Результат: здоровый, сильный ребенок , а возможно и Олимпийский чемпион)

Секрет №7 – Изостудия (с 3 лет)

Не каждый становится художником, но рисовать любят все дети!

Рисование отлично расслабляет и переключает детей от стрессов и напряжения, способствует развитию мелкой моторики, а следом - речи.

Научим рисовать разными техниками и покажем удивительный мир красок.

Результат: стены квартиры увешаны картинами вашего ребенка, и вопрос подарка для бабушки решается легко!

Секрет №8 – Студия современной хореографии «Art Dance» (с 3 лет)

Контемпорари, джаз, модерн, растяжка, – все современные и актуальные направления. Научим чувствовать танец и своё тело, понимать музыку и ритм, импровизировать и уверенно двигаться.

Результат: ребёнок направляет свою энергию в танец, растёт подтянутым, сильным, гибким и артистичным.

Будущее Вашего ребенка начинается сейчас! Подарите ребёнку ШАНС на счастливую жизнь!

Тула, ул. Чапаева/Степанова, 51

(КРК «Серп и молот»), 4-й этаж

Тула, пр. Ленина, 116

355-233; 8-905-621-35-88

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Тульская шахматная гостиная

В последнее время шахматы стали довольно популярны в России. Этот вид спорта набирает обороты во многих регионах, в том числе и в Тульской области. И если честно, ничего удивительного, ведь о пользе шахмат знает практически каждый. У тех, кто ими занимается, развивается логическое мышление, усидчивость.

В начале мая в центре Тулы свои двери для всех желающих распахнула Тульская шахматная гостиная. Сюда приходят заниматься не только те, кто уже владеет какими-то основами, но и кто хочет получить новый навык.

- Неважно, какой уровень у человека, он может даже ничего и не уметь. Наши тренеры учат шахматистов тактике, стратегии. Спортсмен должен не просто подумать, как сделать ход, но и представить, что на это ответит соперник. Скажем так: надо уметь планировать на несколько шагов вперед. А это повышает ответственность за свои поступки. Если ход был сделан неправильно, соперник тебя накажет. Чем сильнее шахматист, тем больше вариантов развития игры он видит, — говорит Григорий Ткачев, руководитель Тульской шахматной гостиной

Кстати, сам Григорий уже в 9 лет стал чемпионом Европы по шахматам, в 10 лет— серебряным призером чемпионата России. Шахматная гостиная регулярно проводит разные соревнования. Очки, полученные на соревнованиях, влияют на рейтинг ФИДЕ и РШФ. Это позволяет детям выполнять спортивные разряды.

Как и в любом виде спорта, в шахматах можно достичь серьезных результатов. Всё зависит от цели, которую вы ставите перед собой. Забраться на высокую ступень спортсменам помогут опытные тренеры: международный гроссмейстер Петр Тишин, мастер ФИДЕ Григорий Ткачев, призер чемпионата мира Константин Новиков, чемпионка Тульской области Нина Федорчук.

Заниматься шахматами не накладно в финансовом плане. Серьезных денежных вложений не потребуется. Максимум, что нужно будет сделать, — купить шахматную доску и учебное пособие.

8 сентября в Тульской области стартует Детская шахматная лига — для детей 14 лет и младше.

В конце декабря будет супертурнир, куда попадут 10 сильнейших спортсменов. Следите за анонсами на сайте шахматной гостиной. Кстати, специалисты советуют заниматься шахматами в живую, а не играть на компьютере. Это принесет вам больше пользы.

Поэтому добро пожаловать в Тульскую шахматную гостиную! Занятия здесь проходят два раза в неделю, но при вашем желании можно заниматься и больше, причем в удобное для вас время.

Тульская шахматная гостиная

Тула, проспект Ленина, 16, 2 этаж (вход со двора).

8 (915)789−789−6 (прием звонков пн.-пт. с 10.00 до 20.00).

Внимание: набор в группы ведется с 4 лет.

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