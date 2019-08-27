Чемпионат Тульской области по стритлифтингу собрал самых мощных спортсменов

Фото Алексея Пирязева.

В нашем регионе впервые прошли соревнования по этому виду спорта. И туляки показали впечатляющие результаты!

Стритлифтинг — относительно молодой вид спорта в России. По всей стране он начал набирать обороты в 2016 году. Тульская область тоже присоединилась к числу регионов, где развивают стритлифтинг.

В прошлые выходные на многофункциональной спортивной площадке на Пролетарской набережной впервые прошел чемпионат области по этому виду спорта.

Суть стритлифтинга довольно проста — это силовое двоеборье, включающее в себя подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях с дополнительным весом.

Организаторами соревнований выступила общественная организация «Спортклуб „Андрей“» при поддержке министерства молодежной политики Тульской области.

Руководитель спортклуба Андрей Георгиевич Павловский рассказал корреспонденту Myslo, насколько популярен стритлифтинг в Тульской области.

Андрей Павловский - Проект, по которому мы проводим чемпионат, называется «Время быть сильным». Сейчас в мире такая ситуация, что нужно быть сильным, самостоятельным и надеяться только на себя. Как только мы принимаем ответственность, у нас что-то начинает получаться. Мы решили попробовать новый вид массового спорта в Тульской области. В любом фитнес-клубе люди отжимаются, подтягиваются, да и еще и с весом. Стритлифтинг — это спорт, доступный всем. К нам пришли такие классные ребята с прекрасной физической подготовкой. Они своей энергией заражают окружающих и подают им пример. Не секрет, что занятия спортом позволяют человеку дисциплинировать свою жизнь — поставить цели и добиваться их.

Андрей Георгиевич рассказал, что есть классический стритлифтинг — когда человек, подтягиваясь на перекладине, стремится один раз поднять максимальный вес, на что дается три подхода. То же самое на исполняется на брусьях. Также есть есть многоповторный стритлифтинг: когда спортсмен делает один подход, но с определенным весом. Здесь важно количество выполненных подтягиваний и отжиманий.

Для участия в чемпионате зарегистрировались более 30 участников из Тулы, Новомосковска, Донского и др. Интересно, что в чемпионате соревновались и девушки. Только посмотрите на эту красотку — Надежду Ефимову!

Корреспонденты Myslo пообщались с участниками соревнований.

Андрей Лонин, Тула:

- Это интересные соревнования! В детстве я занимался на брусьях, турниках, сейчас решил проверить свои силы с весом. Смотрю, соперники на чемпионате хорошие, сильные. Максимальный вес, который я заявил для себя — 65 кг. Посмотрим, как справлюсь. Решил просто для себя попробовать.

Как поддерживаю форму? Занимаюсь бегом, боксом, 2−3 раза в неделю хожу в тренажерный зал. Самое главное — питание. Как питаешься, так и выглядишь.

Роман Алексеюк, Тула:

- Занимаюсь физкультурой, люблю здоровый образ жизни, да и любой вид активности. Узнал о соревнованиях, решил прийти и поучаствовать в такой хороший солнечный день, приятно провести время. Стритлифтинг — мой вид спорта, можно сказать хобби.

Максимальный вес, который я заявил — 65 кг. Пришел просто поучаствовать в чемпионате и получить положительные эмоции.

Анатолий Снетков, Тула:

- В интернете где-то полгода назад узнал про этот вид спорта и начал пробовать. На чемпионате оказался случайно — увидел на сайте «Слободы», что есть такие соревнования и решил заявиться.

Есть сильные ребята. В тройку точно войду, но там посмотрим. Заявил для себя вес 75 кг.

Несмотря на то, что такой чемпионат для нашего региона был дебютным, итоги соревнований просто потрясающие!

Руслан Розанов выполнил норматив мастера спорта международного класса в весовой категории до 75 кг — он отжался на брусьях с весом 110 кг.

Три человека выполнили норматив мастера спорта:

Анатолий Снетков — в весовой категории до 67,5 кг подтянулся с весом 75 кг

— в весовой категории до 67,5 кг подтянулся с весом 75 кг Александр Фомин — в весовой категории до 82,5 кг подтянулся с весом 75 кг

— в весовой категории до 82,5 кг подтянулся с весом 75 кг Дмитрий Подмарев — в весовой категории до 82,5 кг отжался на брусьях с весом 110 кг.

Также пять человек выполнили норматив КМС.