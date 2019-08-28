Праздник в «ХЛОП ТОП»: море веселья и улыбок
Пока малыши будут веселиться, взрослые тоже не будут скучать!
Семейный парк активного отдыха «ХЛОП ТОП»
Как весело отметить день рождения, семейное торжество или может быть выпускной? В парке «ХЛОП ТОП» можно организовать любой праздник! 2500 квадратных метров детских развлечений, аттракционы и семейный ресторан.
В парке ХЛОП ТОП можно отпраздновать день рождения в домике для праздников (их у нас 5), каждый из которых вмещает до 20 человек.
Здесь дети смогут спокойно полакомиться угощениями, задуть свечи на праздничном торте и просто отдохнуть между весёлыми играми, а взрослые — посидеть в уединении и насладиться вкусными блюдами ресторана.
Домик для празднования предоставляется БЕСПЛАТНО на три часа, вы платите только за детские безлимитные билеты (но не менее пяти билетов), на которые предоставляется скидка 10%.
Помимо домика для празднования дня рождения, в парке можно забронировать уютный столик с диванчиками в ресторане без ограничений по количеству человек.
Именинник и взрослые посещают парк бесплатно!
По вашему желанию можно пригласить на праздник аниматора, оформить домик или стол в ресторане воздушными шарами, а также заказать вкуснейший торт. А накормить ребят и гостей праздника поможет семейный ресторан «ХЛОП ТОП». Большой выбор вкуснейшей пиццы, бургеры, наггетсы, салаты и множество горячих и холодных блюд.
Сделать праздник более незабываемым помогут персонажи детских сказок, мультфильмов и игр: добрые принцессы, волшебные феи, супергерои, ниндзя, роботы и многие другие.
А многочисленные шоу-программы понравятся не только детям, но и взрослым:
- шоу мыльных пузырей;
- крио-шоу;
- научное шоу;
- фокусы;
- бумажное, ленточное, поролоновое шоу;
- квесты, тинейджер-пати и многое другое.
В семейный парк «ХЛОП ТОП» можно приходить и без повода! По выходным и праздничным дням в парке для деток проводится бесплатная анимационная программа (платите только за входные билеты на ребенка), а среди недели мы проводим замечательные мастер-классы.
Сколько это стоит?
- Двухчасовое посещение — 500 руб.
- Безлимитное посещение — 600 руб.
- Анимационная программа – от 1500 руб.
Также в нашем парке предусмотрены льготные условия на безлимитное посещение (скидка 50%):
- для деток до 4-х лет включительно (действует в будние дни);
- для ребят из многодетных семей.
Проходят в парк бесплатно:
- сопровождающие взрослые;
- детки с ограниченными возможностями. Не забудьте проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний.
А для школ, секций, детских садов и больших компаний (от 20 детей) у нас льготные предложения:
- Двухчасовое посещение — 300 руб.
- Безлимитное посещение — 400 руб.
В нашем парке регулярно проводятся для деток и родителей акции и выгодные варианты посещения. Следите за ними в группе ВКонтакте и в Инстаграм.
Заказать праздник в «ХЛОП ТОП» просто:
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позвонить по телефону
+7 (920) 273-15-55, +7 (910)150−06−30
- или прийти по адресу: Тула, ул. Галкина, 1-д, 1-й этаж.