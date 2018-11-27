Новая эра рефракционной хирургии в Туле: «Орлиное» зрение за 10 минут

фото и видео Алексея Пирязева.

Уникальная технология заключается в топографически-ориентированной фемтолазерной коррекции зрения с помощью инновационного диагностического оборудования, фемтосекундного и эксимерного лазеров.

Myslo побывал на одной из первых операций, выполненных на новом оборудовании и оценил все преимущества.

Ухудшаться зрение у молодого человека начало с 12 лет, сейчас ему 18 и за эти годы оно упало до минус шести. Признается, что без очков никуда не выходил, иначе даже прогулка по улице еще вчера грозила обернуться опасным квестом на выживание.

Андрей Колпаков – Мне вообще очень сложно что-либо различить вокруг: таблички на домах, людей, я даже пешеходный переход могу не заметить. Все это значительно осложняет жизнь, поэтому и решился на операцию.

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Калужская клиника МТК «Микрохирургия глаза» постоянно следит за новыми технологиями в мире офтальмологии, поэтому это первая клиника в Туле, в которой появилось инновационное лазерное оборудование для лазерной коррекции зрения. Технология позволяет на клеточном уровне, согласно топографическим изменениям в той или иной зоне роговой оболочки, дозировано воздействовать лазером на локальные точки роговицы и получить идеальный результат.

Андрею Колпакову одному из первых в Туле провели коррекцию зрения на новейшем оборудовании, уникальном для нашего города – на офтальмологической эксимерлазерной системе WaveLight EX500 (Германия) с сопровождением фемтосекундной лазерной системы Femto LDV-Z8 (Швейцария), которая исключает механическое вмешательство, делая лазерную коррекцию зрения 100% лазерной операцией.

Вся процедура на обоих глазах Андрея заняла не более 10 минут! Сразу по окончании спрашиваем у него о впечатлениях, параллельно внимательно рассматриваем результат работы – даже покраснения глазах нет. Как будто зашел просто на осмотр и вышел.

– За все время операции ощущал лишь вначале давление на глазном яблоке – прикосновение. И более ничего, – добавляет молодой человек.

Коррекция зрения проводится под местной анестезией и является безболезненной процедурой.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Эксимерлазерной системе WaveLight EX500 – это революция в лазерной коррекции, она позволяет достичь не просто хорошего зрения и навсегда избавиться от очков и контактных линз, а получить поистине идеальное зрение – больше привычной единицы.

Открывшиеся для пациентов новые медицинские возможности позволяют повысить профессиональные компетенции водителей, работников силовых и охранных ведомств, пилотов, спортсменов и многих других.

Рассказывает Сергей Попов – ведущий лазерный хирург, врач-офтальмолог высшей категории с опытом работы в КФ МНТК имени Фёдорова свыше 30-ти лет (за свою практику он выполнил более 25 тыс. лазерных операций):

Сергей Попов – Новое оборудование дает возможность делать максимально тонкие срезы, а сам процесс восстановления занимает намного меньше времени. Процесс восстановления клеток после нее занимает 12 часов, фактически на следующий день наш пациент может начать жить обычной жизнью. То, что в большинстве клиник называют «золотым стандартом», для нашей клиники вчерашний день. Революционная методика позволяет получить остроту зрения намного выше, чем единица, и сделать пациенту по-настоящему «орлиное» зрение.

Рабочая частота импульсов эксимерного лазера WAVELIGHT EX500 составляет 500 Гц, что делает его самым быстрым эксимерным лазером этого уровня. За счет этого достигается точность выполнения и минимальная травматичность – общий объем снимаемой ткани меньше и тоньше. В результате уже через сутки после операции человек может вернуться к обычной жизни.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В устройстве WAVELIGHT EX500 реализована технология PerfectPulse Technology, которая отвечает за высокую точность и предсказуемость результатов. За это отвечает новая технология – так называемое «летающее пятно». Технология следит за движением глаз, что исключает любые неточности при вмешательстве . Система слежения за движением глаз работает в автоматическом режиме и не зависит от техники операции.

– Раньше некоторые пациенты отмечали, что, несмотря на наличие хорошего зрения после проведенной операции, при темном освещении или наоборот, ярком, например, в горах, сталкиваются с тем, что острота все равно не такая, какая у человека, не имевшего опыт проведения операции на глазах. Разработчики долгое время исследовали этот факт, и результатом их трудов стал эксимерный лазер WAVELIGHT EX500. Проведенные с помощью него операции позволяют избежать даже таких недочетов и дарят пациенту идеально чистое зрение в любых жизненных ситуациях. С появлением эксимерного лазера понятие «прекрасное зрение» перестало ограничиваться 100%-й высокой остротой. Офтальмологи теперь добиваются сверхвысокого качества зрения, более четкого и контрастного, – рассказал хирург.

Новое оборудование Калужской клиники МТК «Микрохирургия глаза» помимо лазера включает более совершенные диагностические установки для дооперационного обследования глаз пациентов.

Одна из последних мировых разработок клиники, позволяет составлять объемную топографическую карту роговицы глаза, на которой видны и «горы», и «впадины» с помощью диагностической системы ALLEGRO Topolyser Vario (Германия). Эти индивидуальные особенности передаются в операционную на новый эксимерный лазер WaveLight EX500. Именно такое сочетание диагностической установки и эксимерлазерного оборудования позволяют открыть новую эру рефракционной хирургии!

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Калужская клиника МКТ «Микрохирургия глаза»

Калужская клиника МТК «Микрохирургия глаза» работает более 10-ти лет в трех городах ЦФО: Калуге, Туле и Брянске и предоставляет полную диагностику органа зрения, а также современные методы лечения заболеваний глаз.

Ежегодно клиника принимает свыше 55 000 пациентов, и выполняет около 15 000 операций амбулаторно, в том числе более 3 000 высокотехнологичных операций хирургии катаракты, 2 000 операций лазерной коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Помимо этого в клинике имеются лазерные и микроинвазивные хирургические методы лечения глаукомы и успешно используются современные технологии хирургического лечения заболеваний сетчатки глаза и стекловидного тела.

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