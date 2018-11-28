Клиника «Л`Мед» – лучший медицинский центр Тулы по версии читателей Myslo

Корреспонденты Myslo побывали в клинике, которая победила в народном голосовании, и узнали о новых технологиях, которые помогают нам быть здоровыми.

В ноябре на нашем портале завершилось голосование за лучший медицинский центр. Первое место в нем посетители отдали многопрофильной клинике «Л`Мед». Мы отправились поздравить руководство медцентра с победой и узнать о последних достижениях медицины, уже доступных в Туле.

Александр Варев, генеральный директор клиник «Л`Мед» - Мы благодарны всем, кто отдал нам свои голоса. Быть победителем народного голосования — очень почетно и ценно. Признание и доверие жителей города и области, наших пациентов, — это для нас лучшая награда!

Первая клиника «Л`Мед» открылась в Туле в 2002 году и до сих пор работает на Красноармейском пр., 48. Она специализируется на косметологии и дерматологии, помогает тулякам поддерживать здоровье кожи, красоту и молодость.

В 2008 году мы открыли вторую клинику в Туле — «Л`Мед» на ул. Токарева, которая за 10 лет из поликлиники выросла в клинику полного цикла.

За эти годы клиники «Л`Мед» помогли восстановить здоровье более чем 150 000 пациентам.

Операции

Изабелла Капралова, главный врач - Наша клиника предоставляет пациентам полный цикл лечения — обследование, амбулаторное лечение, оперативное вмешательство при различных патологиях, стационар. Работает центр восстановительной медицины — лазерное очищение крови, плазмоферез, кабинет физиопроцедур. Так что мы предоставляем тулякам все возможности для восстановления здоровья и его поддержания.

В этом году в клинике «Л`Мед» открылась вторая операционная. Это позволило увеличить «пропускную способность, то есть предоставить современную хирургическую помощь всем, кто в ней нуждается. Если раньше в «Л`Мед» оперировалось около 300 человек за год, то теперь количество операций превышает 2000!

В «Л`Мед» проводятся операции в различных областях медицины: это гинекология, общая хирургия, лор, бариатрическая хирургия и другие. Уже много лет мы сотрудничаем с пластическими хирургами из Архангельска, которые регулярно приезжают в Тулу и проводят в «Л`Мед» операции нашим пациентам. Многие уже знают этих докторов, доверяют им, рекомендуют знакомым.

Оперблок клиник оснащены оборудованием последнего поколения для анестезии, малотравматичных эндоскопических и лапароскопических операций.

Вместе с высокой квалификацией врачей это обеспечивает качество и точность операций и быстрое восстановление после них.

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Стационар

Все эти годы мы активно развивали так называемую «офисную хирургию» — малотравматичные операции, после которых пациент уходит домой уже следующий день и при необходимости долечивается в условиях дневного стационара.

Но есть случаи, требующие более длительного пребывания под наблюдением врача. Поэтому в 2018 году мы получили медицинскую лицензию на стационар, организовали большее количество палат, круглосуточный сестринский пост, заказное питание.

В стационаре круглосуточно дежурит медперсонал.

Палаты, как и раньше, рассчитаны на 2 человек и отличаются повышенной комфортностью. Каждая оборудована собственным санузлом, телевизором, доступом к wi-fi.

Теперь пациенты при необходимости могут наблюдаться после операций более продолжительное время, чем раньше.

В гостевой комнате пациент может пообщаться с родственниками.

Для посещений больных в «Л`Мед» предусмотрена уютная гостевая комната, чтобы пациентам с родными не приходилось сидеть в коридоре.

Флебология

В клинике уже давно ведется лечение, в том числе оперативное, больных с варикозом: к пациентам приезжает выездная бригада именитых докторов академии им. Сеченова.

В ближайшем будущем флебологи будут работать в «Л`Мед» на постоянной основе: уже ведется подготовка штатных специалистов, которые будут принимать пациентов по удобному графику.

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Зеленый лазер

Изюминкой клиники всегда были новые лазерные технологии: «Л`Мед» в тандеме с «Русским инженерным клубом» занимается производством лазерной медицинской техники и внедряет ее в практику лечения.

Новая разработка — «Лазермед 01−10», зеленый лазер для лечения сосудистых патологий: расширенных сосудов, сосудистых звездочек, купероза, винных пятен, гемангиом.

Это фотоселективная технология, которая воздействует на сосуд без повреждения тканей. Зеленый лазерный луч с длиной волны 530 нанометров подсвечивает поврежденный участок сосуда, точечно и бесконтактно проникает в сосудистое русло и запаивает его.

Зеленый лазер избавляет от дефектов на лице за один сеанс.

Зеленый лазер позволяет избавиться от сосудистых дефектов на лице и теле прямо во время процедуры и не оставляет на коже ожогов и других следов. Проведение процедуры не требует охлаждения, при котором сосуды сужаются и ухудшается их визуализация, поэтому с зеленым лазером воздействие максимально точное. Для него не нужна анестезия, потому что воздействие совершенно безболезненное: пациент чувствует лишь легкое покалывание.

До конца ноября на зеленый лазер действует скидка 40%.

Запись по тел. 302−902.

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Диагностика

Точная диагностика — первое и главное условие успешного лечения. Поэтому «Л`Мед» постоянно работает над улучшением оснащенности клиники диагностическим оборудованием.

Врач-отоларинголог использует мощный микроскоп — для проведения диагностики, амбулаторных процедур и операций, вплоть до микрохирургии уха.

В клинике работает новый итальянский цифровой рентген-аппарат — более щадящий и более информативный по сравнению с традиционными моделями. Результат диагностики на нем выдается пациенту как в виде традиционных пленок, так и на диске.

Цифровой рентген дает меньшее облучение и большую четкость снимков.

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Мы развиваем диагностику и в кардиологии.

В клинике открылся кабинет функциональной диагностики, где проводится полное обследование сердца — УЗИ, холтер, велоэргометрия.

Кабинет функциональной диагностики.

Велоэргометрия — это диагностика сердца под нагрузкой. Она выявляет скрытые проблемы с сосудами сердца.

Для удобства пациентов в клинике запустили программу «Проверь свой мотор», с комплексом анализов и диагностических процедур для диагностики состояния сердца.

В ближайших планах — суточный мониторинг артериального давления.

По аналогии с холтером, такая диагностика позволяет контролировать давление в разных бытовых ситуациях, в том числе под нагрузкой, чтобы уловить малейшие его колебания.

- Планы на будущее — приносить еще больше пользы тулякам, — говорит директор клиники Александр Варев. — Мы держим доступные цены, чтобы каждый житель города и области мог позволить себе качественное лечение в комфортных условиях.

Наши клиники участвуют в городской программе «Карта «Забота» и предоставляют по ней скидку 5% на все услуги.

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